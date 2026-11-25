Die TSMC Aktie bekommt Rückendeckung aus Hsinchu. Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter meldete für Oktober einen Umsatz von 586,89 Milliarden Taiwan-Dollar – 59,7 Prozent mehr als vor einem Jahr und 14,7 Prozent mehr als im September. Es war der umsatzstärkste Monat der Firmengeschichte. Von Januar bis Oktober summierten sich die Erlöse auf rund 4,49 Billionen Taiwan-Dollar, ein Plus von 43,3 Prozent.
TSMC Aktie: Rekordmonat mit plus 60 Prozent, Nachfrage übersteigt die Fabriken – ist der Chip-Gigant der sicherste KI-Gewinner?
Der Oktober war der umsatzstärkste Monat der Firmengeschichte, die Margen liegen bei über 60 Prozent, und die Kapazitäten reichen trotzdem nicht. Warum die TSMC Aktie im KI-Sturm als Fels gilt und was sie verwundbar macht.
Der Ausblick
Ein Drittel des Quartals in einem Monat
Schon im dritten Quartal hatte TSMC den Nettogewinn um 68,7 Prozent gesteigert. Für das vierte Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von 52,3 bis 54,3 Milliarden Dollar bei einer Bruttomarge von 65 bis 67 Prozent in Aussicht. Mit umgerechnet knapp 18 Milliarden Dollar deckt allein der Oktober bereits rund ein Drittel dieser Spanne ab. Die Erlöse für November folgen wie üblich um den 10. Dezember.
Der Engpass
Nachfrage schneller als die Fabriken
Das eigentliche Signal steckt im Ausblick des Managements: TSMC baut die Kapazitäten zügig aus, warnt aber, dass die Fertigung in den kommenden Quartalen hinter der Nachfrage zurückbleiben dürfte. Die Investitionen für 2026 bis 2028 sollen deutlich höher ausfallen als in den drei Jahren davor. Zu den wichtigsten Kunden zählen Nvidia und Apple, die modernste 2-Nanometer-Technologie ist bereits in der Serienfertigung. Für die TSMC Aktie bedeutet das: Der Engpass liegt beim Angebot, nicht bei der Nachfrage.
Wer auch immer das Rennen um KI-Chips gewinnt – gefertigt wird ein Großteil bei TSMC. Diese Schlüsselstellung macht den Konzern zum Profiteur, aber auch zum geopolitischen Brennpunkt.
Häufige Fragen zur TSMC Aktie
Wie hoch war der Umsatz von TSMC im Oktober 2026?
Rund 586,89 Milliarden Taiwan-Dollar, 59,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.
Was erwartet TSMC für das vierte Quartal?
Einen Umsatz von 52,3 bis 54,3 Milliarden Dollar und eine Bruttomarge von 65 bis 67 Prozent.
Wann kommen die nächsten Umsatzzahlen?
TSMC veröffentlicht die Monatsumsätze üblicherweise um den 10. des Folgemonats, die November-Zahlen also um den 10. Dezember.
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