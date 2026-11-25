Wie hoch war der Umsatz von TSMC im Oktober 2026?

Rund 586,89 Milliarden Taiwan-Dollar, 59,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Was erwartet TSMC für das vierte Quartal?

Einen Umsatz von 52,3 bis 54,3 Milliarden Dollar und eine Bruttomarge von 65 bis 67 Prozent.

Wann kommen die nächsten Umsatzzahlen?

TSMC veröffentlicht die Monatsumsätze üblicherweise um den 10. des Folgemonats, die November-Zahlen also um den 10. Dezember.