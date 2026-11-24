TSMC Aktie: Plus 14 Prozent an einem Tag – und der Chipriese hält jetzt selbst Anthropic

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:45 2 Min.

Die TSMC Aktie gehört am Dienstag zu den meistgehandelten Aktien deutscher Privatanleger. Am Montag sprang das an der NYSE notierte Papier um 14,08 Prozent auf 363,60 Dollar, in Taiwan folgte am Dienstag ein Plus von fast zehn Prozent. Neue US-Exportauflagen für China-Kunden trüben das Bild.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert / eigene Grafik aktiencheck.de (Claude)

Wenn Nvidia hustet, bekommt TSMC die Grippe. Und wenn Nvidia jubelt, jubelt TSMC mit. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze sprang die TSMC Aktie am Montag in New York um 14,08 Prozent auf 363,60 Dollar. In Deutschland wurde sie zuletzt um 332,50 Euro gehandelt. Bei gettex gehört der weltgrößte Auftragsfertiger für Chips am Dienstag zu den meistgehandelten Aktien. Schlusskurs an der NYSE am Montag 363,60 USD Tagesgewinn am Montag +14,08 % Kursverlust am Freitag davor −9,2 % 52-Wochen-Hoch 487,47 USD Quelle : onvista (NYSE); stock-world; aktien.news Die Rally Erst der Ausverkauf, dann der Sprung Am Freitag hatte die Aktie im Ausverkauf der KI- und Chipwerte 9,2 Prozent verloren. Am Montag folgte der Sprung in New York, am Dienstag stieg die Aktie in Taiwan um fast zehn Prozent und näherte sich damit der täglichen Kursgrenze. TSMC fertigt die fortschrittlichsten Chips von Nvidia. Das Management sieht keine Abkühlung: Vizechef Cliff Hou erkennt laut Bloomberg keine Veränderung bei den Kundenaufträgen, die Nachfrage übersteige weiter das Angebot. Zum 52-Wochen-Hoch fehlen rund 25 Prozent (eigene Rechnung). Zwei Sonderthemen Exportauflagen und eine halbe Milliarde für Anthropic Ganz ungetrübt ist das Bild nicht. Laut Reuters hat TSMC betroffene chinesische Chipentwickler aufgefordert, Bestellungen für Fertigungsverfahren mit 16 Nanometern oder kleiner auszusetzen, solange keine US-Exportlizenz vorliegt. Lieferungen können sich dadurch verzögern. Auf der anderen Seite steht eine neue Beteiligung: TSMC hat beim Börsengang von Anthropic mehr als sechs Millionen Aktien erworben. Der Verwaltungsrat hatte dafür bis zu 500 Millionen Dollar freigegeben. Was für die TSMC Aktie spricht Nachfrage übersteigt laut Unternehmen das Angebot

Wichtigster Fertiger für Nvidia-Chips

Kräftige Erholung nach dem Ausverkauf

Beteiligung an Anthropic Was Anleger bedenken sollten US-Exportauflagen für China-Kunden

Sehr hohe Tagesschwankungen

Rund 25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch

Abhängig von den KI-Investitionen der Kunden Einordnung der Redaktion: Die TSMC Aktie ist der direkteste Weg, auf den Bau von KI-Chips zu setzen, ohne sich für einen Chipentwickler zu entscheiden. Das macht sie robust, aber nicht immun. Minus neun und plus vierzehn Prozent binnen zwei Handelstagen zeigen, wie nervös der Markt ist. Die Exportlizenzen sind der Punkt, den Anleger in den kommenden Wochen im Blick behalten sollten. FAQ Häufige Fragen zur TSMC Aktie Warum ist die TSMC Aktie gestiegen?

Die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia hat Chipwerte weltweit angetrieben. TSMC fertigt die wichtigsten Nvidia-Chips. Ist TSMC an Anthropic beteiligt?

Laut Berichten hat TSMC beim Börsengang mehr als sechs Millionen Anthropic-Aktien erworben. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TSMC Aktie?

ISIN US8740391003, WKN 909800 (ADR). US-Handelssymbol: TSM (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: TSFA.

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