aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 08:12 5 Min.

Das Weiße Haus bereitet laut Medienberichten neue Zölle gegen 16 Handelspartner vor, womöglich noch diese Woche. Der S&P-500-Future fiel um 1,25 Prozent, der Halbleiterindex brach ein. Was bekannt ist, was offen bleibt und was Anleger beobachten.

S&P-500-Future nach den Zollberichten (24.11.2026) -1,25 % S&P 500, Schlusskurs 24.11.2026 (-0,50 %) 7.201,09 Punkte Berichteter Deckel für Länder mit Handelsabkommen bis zu 15 % Handelspartner im Visier (China, EU und 14 weitere) 16 Quelle : Investing.com/Yahoo Finance (24.11.2026), dpa-AFX/ARIVA (25.11.2026, 07:36 Uhr)

Die US-Regierung bereitet laut Medienberichten eine neue, breite Zollwelle gegen China, die Europäische Union und mindestens 14 weitere Handelspartner vor – eine Ankündigung ist womöglich schon in dieser Woche möglich. An der Wall Street gab der S&P 500 am Dienstag um 0,50 Prozent auf 7.201,09 Punkte nach, der S&P-500-Future hatte zeitweise 1,25 Prozent verloren. Für den DAX (ISIN DE0008469008) kehrt die Zoll-Debatte zurück, nachdem der Leitindex am Dienstag 1,3 Prozent auf 25.017,81 Punkte eingebüßt hatte (Xetra-Schluss, 24.11.2026).

Was ist über die neuen Trump-Zölle bekannt?

Nach Berichten des Wall Street Journal, die Investing.com und Yahoo Finance am Dienstag (24.11.2026) aufgriffen, könnte US-Handelsbeauftragter Jamieson Greer die Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung zu ausländischen Industriesubventionen schon in dieser Woche vorlegen. Die Regierung argumentiert, staatliche Unterstützung in China, der EU und 14 weiteren Ländern schaffe Überkapazitäten und drücke unterpreisige Waren auf die Weltmärkte – zulasten US-Herstellern. Offiziell bestätigt ist bislang weder der Zeitplan noch die Höhe der Zölle; die genannten Details stammen aus Berichten von Personen mit Kenntnis der Sache.

01 Breite Abdeckung Erfasst werden sollen die meisten Produkte aus dutzenden Ländern, darunter China, Japan, Südkorea und alle 27 EU-Mitglieder. 02 Ausnahmen Stahl, Aluminium und Autos bleiben ausgenommen, weil sie bereits unter separaten Zöllen aus Gründen der nationalen Sicherheit stehen. 03 Gestaffelte Sätze Länder mit bestehenden Handelsabkommen (EU, Japan, Südkorea) sollen laut Berichten bei 15 Prozent oder darunter gedeckelt werden. Vietnam und Indien könnten höher belastet werden, China soll die höchsten Sätze erhalten. 04 Vorbild 2025 Ziel sei es, die großflächigen Zölle des Jahres 2025 nachzubilden, die der Supreme Court im Februar 2026 gekippt hatte.

Hinzu kommt eine separate Maßnahme vom Juli: Zölle von 10 bis 12,5 Prozent auf 60 Volkswirtschaften wegen des Vorwurfs von Zwangsarbeit in Lieferketten. Sie ist laut Investing.com vor Gericht angefochten. Die Commerzbank verwies in ihrer Morgeneinschätzung (dpa-AFX, 25.11.2026, 06:14 Uhr) darauf, dass die Regierung die gerichtlich gekippten Zölle durch neue Maßnahmen ersetzen wolle und über höhere Sätze für China, die EU und mehr als ein Dutzend weitere Volkswirtschaften spekuliert werde.

Wie reagieren Dow, S&P 500 und Nasdaq auf die Zollsorgen?

Die Börsen standen am Dienstag unter Druck. Der Dow Jones schloss laut dpa-AFX bei 50.018,70 Punkten (+0,85 Prozent), der S&P 500 bei 7.201,09 Punkten (-0,50 Prozent), der Nasdaq 100 bei 26.214,17 Punkten (-1,99 Prozent). Besonders hart traf es Halbleiter: Der Chip-ETF SOXX verlor laut dem Newsletter Street Alpha 8,27 Prozent, die Nvidia Aktie gab 5,86 Prozent auf 155,38 US-Dollar nach. Dabei spielten allerdings mehrere Faktoren eine Rolle – neben den Zöllen auch Gewinnmitnahmen nach der Vortagsrally und die Debatte um schärfere Chip-Exportregeln. Geld floss laut Street Alpha aus KI-Werten in Kaufhäuser, Gesundheits- und Baufirmen; der Dow stieg trotz der Tech-Schwäche über die Marke von 50.000 Punkten.

Märkte nach den Zollberichten Index/Wert Stand Veränderung Dow Jones 50.018,70 +0,85 % S&P 500 7.201,09 -0,50 % Nasdaq 100 26.214,17 -1,99 % Halbleiter-ETF SOXX 128,62 USD -8,27 % Nvidia Aktie 155,38 USD -5,86 % DAX (Xetra) 25.017,81 -1,3 % SOXX und Nvidia: Schlusskurse laut Street Alpha, nicht unabhängig geprüft. Quelle : dpa-AFX/ARIVA (25.11.2026, 07:36 Uhr), Street Alpha (25.11.2026); Schlusskurse 24.11.2026

Welche DAX-Branchen sind bei neuen Zöllen besonders exponiert?

Eine Einschätzung der Redaktion: Weil Autos, Stahl und Aluminium laut Berichten ausgenommen sind, wäre der direkte Effekt auf klassische Autoaktien geringer als bei früheren Zollrunden. Stärker im Fokus stünden exportorientierte Industrie-, Maschinenbau- und Chemiewerte im DAX sowie europäische Chip-Zulieferer, deren Absatzmärkte USA und China zugleich betroffen sein könnten. Ein Deckel von 15 Prozent für Länder mit Abkommen läge im Bereich der Spanne von 10 bis 15 Prozent, über die aktiencheck.de zuletzt für die EU berichtet hat.

Belegt ist das nicht: Welche Konzerne tatsächlich betroffen wären, hängt von den Warenlisten ab, die bislang niemand außerhalb der Regierung kennt. Auch die Frage, ob die Zölle auf die Zollsätze der bestehenden Handelsabkommen aufgesattelt werden oder diese ersetzen, ist offen.

Was für Entspannung sprechen kann Für Länder mit Abkommen sollen die Sätze gedeckelt sein.

Die Sätze sind noch nicht offiziell; Verhandlungsspielraum bleibt.

Autos, Stahl und Aluminium sind laut Berichten ausgenommen.

Gerichte haben breite Zölle bereits einmal gekippt. Was dagegen spricht Die Zölle könnten zusätzlich zu bestehenden Abgaben greifen.

Auslöser für Erhöhungen sind berichtet, falls Überkapazitäten nicht abgebaut werden.

Die Märkte reagierten bereits mit deutlichen Abschlägen; die Schwankungen sind hoch.

Kursbewegungen können schnell drehen. Dies ist keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung; Wertpapiere können im Wert fallen.

Was müssen Anleger jetzt beobachten?

Entscheidend ist zunächst, ob der Subventionsbericht tatsächlich in dieser Woche erscheint und welche Sätze er nennt. Termine im Umfeld: Um 14:30 Uhr (MEZ) stehen in den USA PCE-Preisindex und das revidierte BIP auf dem Plan, um 20:00 Uhr (MEZ, 14:00 Uhr New Yorker Zeit) folgt das Beige Book der Fed. Am 26. und 27. November tagt der EU-Sondergipfel zur Finanzplanung. Die Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen.

Häufige Fragen zu den neuen Trump-Zöllen

Wen betreffen die neuen Zölle? Laut Berichten China, die EU, Japan, Südkorea und weitere Länder, insgesamt 16 Handelspartner. Stahl, Aluminium und Autos sollen ausgenommen sein. Wie hoch sollen die Zölle sein? Offiziell steht nichts fest. Für Länder mit Handelsabkommen werden bis zu 15 Prozent berichtet, für China höhere Sätze. Wann werden die Zölle angekündigt? Berichten zufolge möglicherweise schon in dieser Woche; bestätigt ist das nicht. Was bedeutet das für den DAX? Der DAX schloss am Dienstag 1,3 Prozent tiefer. Ein direkter Zusammenhang mit den Zollberichten ist nicht belegt; die Wirkung hängt von den Warenlisten und Sätzen ab.