Je nachdem, wie die Verhandlungen ausgehen, gebe es andere Optionen, sagte Carney sinngemäß – europäische und asiatische, ausdrücklich auch chinesische und japanische. Auf die Frage, ob ein Auto-Deal mit China ein Druckmittel sei, verneinte er, sprach aber von Aktion und Reaktion. Die Berichte verorten Carney diese Woche beim APEC-Gipfel im chinesischen Shenzhen, wo er Chinas Staatschef Xi Jinping traf; zugleich wird ein Pressetermin in Kambodscha genannt. Laut einer Mitteilung zum Treffen vereinbarten beide Seiten niedrigere Zölle auf gefrorenes Schweinefleisch und Meeresfrüchte. Damit unterliegen mehr als 90 Prozent des kanadisch-chinesischen Handels reduzierten Zöllen.

Die Annäherung an Peking hat eine Vorgeschichte: Im Januar hatte Carney eine Vereinbarung verkündet, nach der jährlich bis zu 49.000 chinesische Elektroautos zu einem Zollsatz von 6,1 Prozent nach Kanada kommen dürfen – zuvor galten 100 Prozent. China senkte im Gegenzug Zölle auf kanadisches Raps, Rapsschrot, einige Meeresfrüchte und Erbsen. Im Juni sagte Industrieministerin Mélanie Joly nach Treffen mit vier chinesischen Autobauern, diese seien bereit, Gemeinschaftsunternehmen in Kanada zu prüfen – unter der Bedingung lokaler Lieferketten und kanadischer Kontrolle. Namentlich genannt wird in den Berichten der Hersteller Chery.