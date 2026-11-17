Der Handelsstreit zwischen den USA und Kanada eskaliert verbal: Peter Navarro, Handelsberater von US-Präsident Donald Trump, hat Kanadas Premierminister Mark Carney am Dienstag auf der Plattform X frontal angegriffen. Auslöser ist Carneys Hinweis, Kanada könne sich chinesischen Autobauern zuwenden, falls die Gespräche mit Washington scheitern. Für die Trump-Zölle auf Autos steht viel auf dem Spiel: Trump hat angedroht, die Abgaben auf in Kanada gebaute Fahrzeuge und Teile zum 1. Januar 2027 von 25 auf 50 Prozent zu verdoppeln. Betroffen wären vor allem nordamerikanische Hersteller mit kanadischen Werken wie die GM Aktie (Ticker GM, ISIN US37045V1008), die Ford Aktie und Stellantis – an der Wall Street steht der Streit allerdings im Schatten der Nvidia-Zahlen am Abend.
Navarro nannte seinen Beitrag ein Memo an Carney und fragte, ob Kanada wirklich China gegen die USA ausspielen wolle. Laut dem Bericht von CTV News legte er nach, Kanada solle sich eher Sorgen machen, dass China das Land vereinnahme.