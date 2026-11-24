Am Montag feierte die Wall Street ihren besten Tag seit April 2025. Am Dienstag kommt die nächste Belastungsprobe. Die Futures auf den Nasdaq 100 fallen vor Handelsbeginn um bis zu 2,5 Prozent, zuletzt standen sie bei 26.187,50 Punkten, ein Minus von 623,50 Punkten. Der Auslöser: Laut Wall Street Journal bereitet die Regierung von Präsident Donald Trump höhere Zölle auf Waren aus China, der Europäischen Union und 14 weiteren Volkswirtschaften vor. Bloomberg zufolge könnte die Ankündigung noch am Dienstag kommen.
Trump-Zölle: Neuer Schlag gegen EU, China und 14 weitere Länder – Nasdaq-Futures stürzen um 2,5 Prozent ab
Die Erleichterung hielt genau einen Tag. Laut Wall Street Journal und Bloomberg bereitet die US-Regierung höhere Zölle auf Waren aus China, der EU und 14 weiteren Volkswirtschaften vor. Die Nasdaq-100-Futures fallen um bis zu 2,5 Prozent, der DAX rutscht ins Minus. Was bekannt ist und was nicht.
Die Pläne
Was über die neuen Zölle bekannt ist
Die Berichte stützen sich auf Personen, die mit den Plänen vertraut sind. Eine offizielle Ankündigung liegt bisher nicht vor. Demnach will der Handelsbeauftragte Jamieson Greer die Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung zu industriellen Überkapazitäten vorlegen. Sie läuft seit dem 11. März nach Abschnitt 301 des Handelsgesetzes von 1974 und umfasst 16 Handelspartner. Der Vorwurf der Regierung: Diese Volkswirtschaften schadeten amerikanischen Unternehmen, indem sie ihre heimische Industrie subventionierten. Für die EU, Japan und Südkorea sind dem Bericht zufolge Sätze von 15 Prozent oder weniger im Gespräch. China, Vietnam und Indien müssen mit höheren Sätzen rechnen. Die Zölle sollen die meisten Produkte erfassen. Stahl, Aluminium und Autos wären ausgenommen, für sie gelten bereits eigene Abgaben.
Der Hintergrund ist juristisch. Im Februar hatte der Oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass das Notstandsgesetz, auf das sich ein großer Teil der früheren Zölle stützte, den Präsidenten nicht zu Zöllen ermächtigt. Laut Bloomberg sollen die neuen Abgaben diese aufgehobenen Zölle ersetzen. Abschnitt 301 erlaubt dem Präsidenten, Zölle ohne Zustimmung des Kongresses zu verhängen, wenn eine Untersuchung unfaire Handelspraktiken feststellt.
Die Märkte
Von der Rekordrally in den Rückwärtsgang
Die Fallhöhe ist groß. Am Montag war der Nasdaq nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um 6,51 Prozent gestiegen, der S&P 500 um 4,73 Prozent, der Dow Jones um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte. Schon am Dienstagmorgen bröckelten die Gewinne, die Nvidia Aktie verlor vorbörslich rund fünf Prozent. Mit dem Zollbericht weiteten sich die Verluste aus: Die Futures auf den S&P 500 gaben 1,3 Prozent nach, die auf den Dow Jones 0,7 Prozent, die auf den Nasdaq 100 zunächst 2,3 Prozent. In Europa verlor der DAX am Mittag 0,8 Prozent auf 25.135 Punkte, der Euro-Stoxx-50 0,7 Prozent auf 6.032 Punkte. Der europäische Technologiesektor büßte 2,0 Prozent ein. Unsere Lesart: Technologiewerte trifft es am härtesten, weil sie am Montag am stärksten gestiegen waren und ihre Lieferketten quer durch Asien laufen.
Einordnung der Redaktion: Die Börse hat in zwei Wochen einen Rücktritt, einen Ausverkauf, eine Rückkehr und nun eine Zollmeldung verarbeitet. Das erklärt, warum ein unbestätigter Bericht genügt, um die Futures um mehr als zwei Prozent zu drücken. Entscheidend sind jetzt drei Fragen: wie hoch die Sätze tatsächlich ausfallen, ob bestehende Handelsabkommen sie begrenzen und wie China und die EU reagieren. Bis dazu offizielle Angaben vorliegen, handelt der Markt nach Schlagzeilen. Für die Nvidia Aktie und die übrigen Technologiewerte kommt die Meldung zum ungünstigsten Zeitpunkt.
FAQ
Häufige Fragen zu den neuen Trump-Zöllen
Welche Länder sind betroffen?
Laut Wall Street Journal 16 Volkswirtschaften, darunter China, die EU, Japan, Südkorea, Vietnam und Indien. Eine vollständige offizielle Liste liegt nicht vor.
Wie hoch sollen die Zölle für die EU sein?
Dem Bericht zufolge 15 Prozent oder weniger. Bestätigt ist das nicht.
Sind die Zölle schon beschlossen?
Nein. Die Berichte stützen sich auf informierte Personen. Die Ankündigung wird für diese Woche erwartet, der Zeitplan kann sich ändern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Werte?
DAX: ISIN DE0008469008, WKN 846900. Nasdaq 100: ISIN US6311011026, WKN A0AE1X, Kürzel NDX. Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq), in Deutschland NVD.
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