Die Fallhöhe ist groß. Am Montag war der Nasdaq nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze um 6,51 Prozent gestiegen, der S&P 500 um 4,73 Prozent, der Dow Jones um 3,01 Prozent auf 49.595,31 Punkte. Schon am Dienstagmorgen bröckelten die Gewinne, die Nvidia Aktie verlor vorbörslich rund fünf Prozent. Mit dem Zollbericht weiteten sich die Verluste aus: Die Futures auf den S&P 500 gaben 1,3 Prozent nach, die auf den Dow Jones 0,7 Prozent, die auf den Nasdaq 100 zunächst 2,3 Prozent. In Europa verlor der DAX am Mittag 0,8 Prozent auf 25.135 Punkte, der Euro-Stoxx-50 0,7 Prozent auf 6.032 Punkte. Der europäische Technologiesektor büßte 2,0 Prozent ein. Unsere Lesart: Technologiewerte trifft es am härtesten, weil sie am Montag am stärksten gestiegen waren und ihre Lieferketten quer durch Asien laufen.