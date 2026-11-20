Nach Berichten von Reuters (Stand 20.11.2026, 12:08 Uhr laut Anzeige der Meldung) und der Nachrichtenagentur TNND/local12 (14:27 Uhr) äußerte sich Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus nach seiner Asienreise. Er sagte sinngemäß, die USA würden nicht erlauben, dass ihre Unternehmen Rechenzentren außerhalb des Landes bauen. Dafür drohe eine „tremendous tax“, Reuters spricht von einer Strafe („penalize“). Als Begründung nannte er laut local12, hier habe man begonnen, ins Hintertreffen zu geraten.

Konkrete Details fehlen. Beide Berichte nennen weder eine Rechtsgrundlage noch eine zuständige Behörde, einen Steuersatz oder betroffene Länder. Laut local12 sagte Trump, er habe seinen Stab nicht über den Vorschlag informiert und nicht erklärt, wie die Steuer funktionieren soll. Eine Reaktion von Unternehmen oder Behörden nennen die Berichte nicht.