US-Präsident Donald Trump hat am Freitag, dem 20. November 2026, angekündigt, Unternehmen mit einer „tremendous tax“ zu belegen, wenn sie Rechenzentren außerhalb der USA bauen. Der Zeitpunkt trifft einen Markt, der ohnehin unter Druck steht: Der DAX schloss laut dpa-AFX bei 24.802,78 Punkten (minus 2,60 Prozent), der Nasdaq 100 lag zum Frankfurter Handelsschluss um mehr als drei Prozent im Minus. Wie die Steuer aussehen soll, sagte Trump nicht. Für Anleger von Equinix Aktie, Digital Realty Aktie und der großen US-Techkonzerne ist deshalb zunächst vor allem eines wichtig: die Unsicherheit.
Trump-Steuer auf Auslands-Rechenzentren: Washington droht US-Techkonzernen – wer zahlt die Rechnung für den KI-Boom?
Trump kündigt eine „tremendous tax“ für US-Firmen an, die Rechenzentren im Ausland bauen. Wie das funktionieren soll, ist offen. Was die Drohung für Equinix Aktie, Digital Realty Aktie, Techwerte und den Nasdaq bedeutet.
Was ist passiert?
Was hat Trump zu Rechenzentren im Ausland gesagt?
Nach Berichten von Reuters (Stand 20.11.2026, 12:08 Uhr laut Anzeige der Meldung) und der Nachrichtenagentur TNND/local12 (14:27 Uhr) äußerte sich Trump bei einem Auftritt im Weißen Haus nach seiner Asienreise. Er sagte sinngemäß, die USA würden nicht erlauben, dass ihre Unternehmen Rechenzentren außerhalb des Landes bauen. Dafür drohe eine „tremendous tax“, Reuters spricht von einer Strafe („penalize“). Als Begründung nannte er laut local12, hier habe man begonnen, ins Hintertreffen zu geraten.
Konkrete Details fehlen. Beide Berichte nennen weder eine Rechtsgrundlage noch eine zuständige Behörde, einen Steuersatz oder betroffene Länder. Laut local12 sagte Trump, er habe seinen Stab nicht über den Vorschlag informiert und nicht erklärt, wie die Steuer funktionieren soll. Eine Reaktion von Unternehmen oder Behörden nennen die Berichte nicht.
Der Hintergrund
Warum geht es Washington um Rechenzentren und China?
Reuters ordnet die Ankündigung in den Wettbewerb mit China um künstliche Intelligenz ein. Erst am Montag hatte das Handelsministerium den Export fortschrittlicher KI-Chips in mehrere südostasiatische Länder beschränkt, außerdem erließ die Regierung neue Regeln gegen den Fernzugriff auf fortschrittliche US-Chips und Server. Beides zielt laut Reuters darauf, Chinas Zugang zur Technik über Drittländer zu begrenzen.
Dazu kommt die Innenpolitik: Laut local12 lehnten Wähler Ende Oktober/Anfang November in 40 von 41 lokalen Abstimmungen Rechenzentrumsprojekte ab, einige Gouverneure wollen neue Projekte pausieren. Reuters beschreibt Trump als entschiedenen Befürworter von Rechenzentren in den USA, was bei Wählern unbeliebt sei. Am Donnerstag hatte der US-Senat zudem ein überparteiliches Gesetz zur Beschleunigung von Genehmigungen für Kraftwerke und Stromleitungen gebilligt, das nun ins Repräsentantenhaus geht.
|Punkt
|Stand
|Steuersatz
|nicht genannt
|Rechtsgrundlage
|nicht genannt
|Betroffene Länder und Projekte
|nicht genannt
|Genannte Beispiele für US-Betreiber mit Anlagen im Ausland
|Equinix, Digital Realty (Reuters; ob betroffen, ist offen)
|Reaktion von Unternehmen
|in den Berichten nicht enthalten
Quelle: Reuters, local12 (TNND), 20.11.2026
Das große Bild
Was bedeutet die Drohung für Techaktien und den Nasdaq?
Der Bau von KI-Rechenzentren ist derzeit einer der wichtigsten Treiber der Tech-Branche. Laut dpa-AFX belastete am Freitag die Unsicherheit über den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA den Markt; dort ist die Trump-Ankündigung nicht als Ursache genannt. Ob und wie stark die Drohung einzelne Kurse bewegte, geht aus den vorliegenden Berichten nicht hervor, beide nennen keine Marktreaktion.
Reuters nennt Equinix Aktie und Digital Realty Aktie als Beispiele für US-Rechenzentrumsbetreiber mit Anlagen im Ausland. Ob sie betroffen wären, ist ausdrücklich offen. Auch für Cloud-Anbieter und KI-Konzerne, die Kapazitäten im Ausland aufbauen, hängt alles von der Ausgestaltung ab. Das gilt ebenso für die Zulieferkette: Chipwerte, Kühlung, Stromtechnik. Einschätzung der Redaktion: Solange kein Gesetzentwurf vorliegt, bleibt unklar, ob aus der Ankündigung eine Steuer, ein Genehmigungsvorbehalt oder nur ein politisches Signal wird.
Ausblick
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Ob das Weiße Haus oder das Finanzministerium die Ankündigung konkretisiert, etwa mit einem Satz oder einer Rechtsgrundlage.
Ob der Kongress das Thema aufgreift; das Genehmigungsgesetz liegt bereits im Repräsentantenhaus.
Ob sich Betreiber wie Equinix oder Digital Realty zur Ankündigung äußern.
Wie sich der Nasdaq und die Rechenzentrums-Lieferkette nach dem Wochenende entwickeln.
FAQ
Häufige Fragen zur Trump-Steuer auf Rechenzentren
Was genau hat Trump angekündigt? Eine „tremendous tax“ für US-Unternehmen, die Rechenzentren im Ausland bauen. Details nannte er nach den vorliegenden Berichten nicht.
Welche Aktien sind betroffen? Das ist offen. Reuters nennt Equinix und Digital Realty als Betreiber mit Anlagen im Ausland, ohne eine Betroffenheit festzustellen.
Gibt es schon ein Gesetz? Nach den vorliegenden Berichten nein; eine Rechtsgrundlage wird nicht genannt.
Wie reagierte der Markt? Die Berichte von Reuters und local12 nennen keine Marktreaktion. Der DAX schloss laut dpa-AFX 2,60 Prozent im Minus, der Nasdaq 100 lag zum Frankfurter Schluss mehr als drei Prozent im Minus.
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