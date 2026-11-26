US-Duration stärker übergewichtet: Auslöser der Rally am US-Anleihemarkt seien eher Bedenken hinsichtlich der KI-Investitionen und niedrigere Energiepreise als schwächere Konjunkturdaten gewesen. Das robuste Wachstum und Spielraum für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank würden die größten Herausforderungen für den Anleihemarkt bleiben.

Bundesanleihen übergewichtet, aber mit weniger Puffer: Die Rally habe das Bewertungspotenzial verringert, die Fair-Value-Schätzung von rund 3,15 Prozent lasse aber noch Spielraum für sinkende Renditen. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Dezember bleibe das Basisszenario.

Frankreich untergewichtet: Die französischen Spreads seien vom Oktoberhoch auf 140 bis 150 Basispunkte gesunken. Die politischen und fiskalischen Risiken vor der Präsidentschaftswahl seien damit aus Sicht von Candriam nicht beseitigt.

Größeres Angebot bei Unternehmensanleihen: Der Finanzierungsbedarf des Technologiesektors sorge für reichlich Angebot. Candriam bleibe bei Euro-Investment-Grade moderat positiv, kehre bei US-Investment-Grade zu neutral zurück und stufe AT1-Anleihen auf moderat positiv hoch. Euro-High-Yield werde neutral gewichtet. Bei US-High-Yield bleibe Candriam leicht untergewichtet, auch wegen der Risiken bei Schuldnern aus den Bereichen KI und Rechenzentren.