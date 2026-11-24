Wer zehn Jahre in US-Staatsanleihen statt in Bundesanleihen anlegt, bekommt laut Trading Economics derzeit rund 1,64 Prozentpunkte mehr Rendite. Doch der Zinsvorsprung hat einen Preis, und der heißt nicht nur Dollar.
Treasuries gegen Bunds: Renditeabstand bei rund 164 Basispunkten, Zehnjährige bei 4,92 und 3,28 Prozent – wie viel Dollar-Risiko steckt im Zinsvorsprung?
Die zehnjährige US-Staatsanleihe rentiert mit rund 4,92 Prozent deutlich über der Bundesanleihe mit 3,28 Prozent. Was der Abstand von rund 164 Basispunkten für Anleger bedeutet, was gegen einen simplen Renditevergleich spricht und welche Termine anstehen.
Die Rendite der US-Staatsanleihen liegt am 24. November bei rund 4,92 Prozent, die der zehnjährigen Bundesanleihe bei 3,28 Prozent. Die Differenz, im Fachjargon der Spread, beträgt damit etwa 164 Basispunkte (Berechnung der Redaktion aus gerundeten Werten). Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Auch französische Staatsanleihen rentierten zuletzt (23. November) mit 4,8 Prozent deutlich höher als der Bund.
Renditeabstand
Warum rentieren Treasuries höher als Bundesanleihen?
Der Renditeabstand spiegelt vor allem unterschiedliche Geldpolitik und Inflation. In den USA rechnet der Markt laut Trading Economics mit rund 95 bis 97 Prozent Wahrscheinlichkeit mit einer Fed-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember; für Januar sind es rund 59 Prozent. Im Euroraum preist der Markt nach Trading Economics (Stand 12. November) eine EZB-Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember mit rund 80 Prozent ein, die meisten Ökonomen erwarten danach ein Ende des Zyklus. Hinzu kommt: Die USA gelten als größter und liquidester Staatsanleihemarkt der Welt, Deutschland dagegen als sicherer Hafen des Euroraums mit entsprechend niedrigeren Renditen.
|Staat
|Rendite zehnjährig
|Abstand zum Bund
|USA
|ca. 4,92 % (24.11.)
|ca. 164 Bp
|Frankreich
|4,8 % (23.11.)
|ca. 150 Bp
|Deutschland
|3,28 % (24.11.)
|–
Rendite ist nicht der Kupon. Abstände: Rechnung der Redaktion aus gerundeten Werten.
Quelle: Trading Economics, 23./24.11.2026, ohne Uhrzeitangabe
Währungsrisiko
Lohnt sich der Zinsvorsprung für Euro-Anleger?
Hier liegt die zentrale Einschränkung. US-Staatsanleihen notieren in Dollar. Wer als Euro-Anleger kauft, trägt das Währungsrisiko: Wertet der Dollar gegenüber dem Euro ab, kann das den Renditevorsprung ganz oder teilweise aufzehren. Wer das Risiko absichert, zahlt dafür Kosten, die sich aus dem Zinsunterschied zwischen den Währungsräumen ergeben und den Vorsprung ebenfalls schmälern. Diese Mechanik gilt unabhängig von der aktuellen Marktlage, konkrete Wechselkursprognosen gibt die Redaktion nicht ab.
Zusätzlich unterscheiden sich die Risikoprofile: Bundesanleihen gelten als sehr sicher, US-Staatsanleihen ebenfalls als hochwertig, doch beide schwanken im Kurs, wenn sich die Zinsen verändern. Je länger die Laufzeit, desto stärker. Ein Fachbegriff dafür ist die Duration: Sie gibt grob an, wie stark der Kurs auf eine Zinsänderung reagiert.
Termine
Welche Termine können den Abstand zwischen Treasuries und Bundesanleihen verändern?
Mittwoch, 25. November: PCE-Inflationsdaten in den USA (laut Trading Economics fällig); dazu nach Terminplan der Redaktion die Auktion der zehnjährigen Bundesanleihe über 5 Milliarden Euro.
Donnerstag, 26. November: US-Anleihemarkt wegen Thanksgiving ganztägig geschlossen, am 27. November Early Close um 14:00 Uhr Ostküstenzeit (SIFMA).
Mittwoch, 9. Dezember: Fed-Zinsentscheid (laut Medienberichten).
Donnerstag, 17. Dezember: EZB-Zinsentscheid (laut Terminplan der Redaktion).
Häufige Fragen zu Treasuries und Bundesanleihen
Wie hoch ist der Renditeabstand zwischen Treasuries und Bunds? Laut Trading Economics liegt er bei rund 164 Basispunkten (4,92 gegenüber 3,28 Prozent, Redaktionsrechnung).
Warum rentieren US-Staatsanleihen höher? Der Markt rechnet in den USA mit Zinserhöhungen der Fed; zudem unterscheiden sich Inflation und Wirtschaftslage.
Was ist das Währungsrisiko bei US-Staatsanleihen? Wer in Euro rechnet, ist von Dollar-Schwankungen abhängig, die die Rendite verändern.
Was ist ein Basispunkt? Ein Hundertstel Prozentpunkt, 164 Basispunkte entsprechen also 1,64 Prozentpunkten.
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