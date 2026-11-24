Hier liegt die zentrale Einschränkung. US-Staatsanleihen notieren in Dollar. Wer als Euro-Anleger kauft, trägt das Währungsrisiko: Wertet der Dollar gegenüber dem Euro ab, kann das den Renditevorsprung ganz oder teilweise aufzehren. Wer das Risiko absichert, zahlt dafür Kosten, die sich aus dem Zinsunterschied zwischen den Währungsräumen ergeben und den Vorsprung ebenfalls schmälern. Diese Mechanik gilt unabhängig von der aktuellen Marktlage, konkrete Wechselkursprognosen gibt die Redaktion nicht ab.

Zusätzlich unterscheiden sich die Risikoprofile: Bundesanleihen gelten als sehr sicher, US-Staatsanleihen ebenfalls als hochwertig, doch beide schwanken im Kurs, wenn sich die Zinsen verändern. Je länger die Laufzeit, desto stärker. Ein Fachbegriff dafür ist die Duration: Sie gibt grob an, wie stark der Kurs auf eine Zinsänderung reagiert.