Versicherer gelten als langweilig – bis man auf den Kurszettel schaut. Die Travelers-Aktie ist in diesem Herbst über die Marke von 400 Dollar gestiegen und notiert bei 403,23 Dollar, rund 9 Prozent höher als Anfang Oktober. Der US-Schaden- und Unfallversicherer verdiente im dritten Quartal 1,9 Milliarden Dollar, die Kapitalanlagen warfen so viel ab wie nie. Und doch liegt die Aktie inzwischen über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Diese Travelers Aktienanalyse zeigt, was den Kurs treibt, wo die Bremsspuren liegen und was das für die Travelers Aktienprognose bedeutet.
Travelers Aktienanalyse: Gewinn je Aktie plus 13 Prozent, Aktie über 400 Dollar – warum die Analysten trotzdem zögern
Rekord bei den Kapitalerträgen, eine Schaden-Kosten-Quote von 86,8 Prozent und massive Aktienrückkäufe: Travelers liefert. Die Aktie notiert über 400 Dollar und damit über dem Durchschnittsziel der Analysten. Doch im Firmenkundengeschäft lassen sich kaum noch höhere Preise durchsetzen. Unsere Travelers Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal und zeigt, was die Travelers Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Travelers Companies, Inc.
- Sitz
- New York
- Ticker
- TRV (NYSE)
- Kurs
- 403,23 Dollar
- Börsenwert
- rund 83 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 11
- Dividende
- 1,25 Dollar je Quartal
- Vorstandschef
- Alan Schnitzer
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert, KGV und Dividendenrendite eigene Überschlagsrechnung
Die Ausgangslage
Erst Minus, dann Rally: die Travelers-Aktie nach den Zahlen
Die erste Reaktion auf die Zahlen vom 16. Oktober war Skepsis. Sie hielt nicht lange.
Obwohl Travelers die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich übertraf, fiel die Aktie vorbörslich um rund 4 Prozent. Der Grund war eine kleine, aber wichtige Zahl: Im Firmenkundengeschäft stiegen die Versicherungsprämien bei bestehenden Verträgen nur noch um 0,9 Prozent. Nach Jahren kräftiger Preiserhöhungen kühlt der Markt ab. Im Handelsverlauf erholte sich die Aktie jedoch und schloss leicht im Plus. In den Wochen danach hoben mehrere Analysten ihre Kursziele an, und Anleger suchten in der Rotation aus Technologiewerten nach stabilen Gewinnbringern. Die Travelers-Aktie kletterte über 400 Dollar.
Die Quartalszahlen
Weniger Großschäden-Glück, mehr Zinsen: ein starkes Quartal mit Fragezeichen
Für jede Travelers Aktienanalyse lohnt der Blick auf zwei Quellen des Gewinns: das Versicherungsgeschäft selbst und die Erträge aus den Kapitalanlagen.
Das operative Ergebnis stieg im dritten Quartal um 4 Prozent auf 1,95 Milliarden Dollar. Je Aktie war das Plus mit 13 Prozent auf 9,18 Dollar deutlich größer, weil Travelers die Zahl der Aktien durch Rückkäufe binnen eines Jahres um rund 7 Prozent verringert hat. Analysten hatten nur rund 7 bis 7,40 Dollar erwartet. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 86,8 Prozent – von jedem Prämiendollar blieben also gut 13 Cent als Versicherungsgewinn übrig. Geholfen haben Auflösungen von Rückstellungen für frühere Jahre über 234 Millionen Dollar. Die Schäden aus Naturkatastrophen stiegen dagegen von 302 auf 538 Millionen Dollar. Die Kapitalanlagen brachten nach Steuern einen Rekordertrag von 908 Millionen Dollar.
Travelers: Operativer Gewinn je Aktie im dritten Quartal
Dollar
Core Income je verwässerter Aktie. Konsensschätzung laut Earnings Whispers, andere Quellen nennen 7,42 Dollar.
Quelle: The Travelers Companies, Mitteilung vom 16. Oktober 2026; Earnings Whispers
Daten als Tabelle
|Wert
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|8,14
|Erwartung Q3 2026
|7,07
|Q3 2026
|9,18
Die Kennzahlen
Schaden-Kosten-Quote unter 87 Prozent: was hinter dem Gewinn steckt
Die Schaden-Kosten-Quote ist das Fieberthermometer eines Versicherers: Alles unter 100 Prozent bedeutet Gewinn im Kerngeschäft.
Die Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote um 0,5 Punkte setzt sich aus drei Teilen zusammen: Reserveauflösungen brachten 1,9 Punkte, höhere Katastrophenschäden kosteten 1,2 Punkte, und die bereinigte Quote – ohne Katastrophen und Reserveeffekte – verschlechterte sich leicht von 83,9 auf 84,1 Prozent. Das ist der Wert, auf den Profis schauen: Er zeigt, dass das Kerngeschäft nicht mehr besser wird. Die gebuchten Prämien lagen mit 11,48 Milliarden Dollar etwa auf Vorjahresniveau, ohne das im ersten Quartal verkaufte Kanadageschäft wuchsen sie um 2 Prozent. In den ersten neun Monaten lag die Schaden-Kosten-Quote bei 86,3 Prozent nach 93,2 Prozent im Vorjahr, als die Waldbrände in Los Angeles die Bilanz belasteten.
Travelers: Schaden-Kosten-Quote
Prozent
- Q3 2025
- Q3 2026
Bereinigt: ohne Katastrophenschäden und Abwicklung von Vorjahresreserven. Je niedriger, desto profitabler.
Quelle: The Travelers Companies, Mitteilung vom 16. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Quote
|Q3 2025
|Q3 2026
|Gesamt
|87,3
|86,8
|Bereinigt
|83,9
|84,1
Wir freuen uns, hervorragende Ergebnisse für das dritte Quartal vorzulegen. Es war ein weiteres in einer Reihe erfolgreicher Quartale.
Der Ausblick
Kapitalerträge als Stütze: was 2027 tragen soll
Eine Gewinnprognose gibt Travelers nicht ab, wohl aber einen Ausblick für die Kapitalanlagen. Die Erträge aus festverzinslichen Wertpapieren sollen nach Steuern im vierten Quartal 2026 und im ersten Quartal 2027 bei rund 875 Millionen Dollar liegen und bis Ende 2027 auf rund 965 Millionen Dollar steigen. Der Grund: Fällige Anleihen werden zu den inzwischen höheren Zinsen neu angelegt. Das schafft ein Polster, falls die Margen im Versicherungsgeschäft nachgeben. Zugleich bleibt Travelers bei der Kapitalrückgabe großzügig: Im dritten Quartal flossen 1,8 Milliarden Dollar an die Aktionäre, davon 1,5 Milliarden Dollar über Rückkäufe.
Die Bewertung
KGV um 11: günstig, aber nicht mehr billig
Hochgerechnet auf das Gesamtjahr dürfte Travelers 2026 rund 36 Dollar je Aktie verdienen. Damit kommt die Travelers-Aktie auf ein KGV von rund 11. Das ist günstig im Vergleich zum Gesamtmarkt, für einen Versicherer aber normal. Der Buchwert je Aktie liegt bei 141,48 Dollar, bereinigt um Bewertungseffekte bei den Anleihen bei 172,47 Dollar. Die Aktie kostet also rund das 2,3-Fache des bereinigten Buchwerts. Die Dividende beträgt 1,25 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei rund 1,2 Prozent. Für die Travelers Aktienprognose heißt das: Der Markt honoriert die hohe Eigenkapitalrendite bereits mit einem deutlichen Aufschlag auf den Buchwert.
Die Analysten
Mehrheit auf „Halten“: die Aktie ist den Zielen enteilt
Die Analysten sind zurückhaltend. Von 20 Experten empfehlen laut Google Finance nur vier den Kauf, elf raten zum Halten und fünf sogar zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 362 Dollar – rund 10 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Das höchste Ziel liegt bei 425 Dollar. Nach den Zahlen hob Cantor Fitzgerald das Ziel von 378 auf 397 Dollar an, die Citigroup von 385 auf 395 Dollar bei neutraler Einstufung. JPMorgan bestätigte „Halten“ mit 352 Dollar. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Travelers-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 403,23 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Google Finance, Benzinga, Financial Modeling Prep; Stand Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|Höchstes Ziel
|425
|Schlusskurs 13. November
|403,23
|Cantor Fitzgerald
|397
|Citigroup
|395
|Durchschnitt (20 Analysten)
|362
|JPMorgan
|352
Die Szenarien
Travelers Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Ruhiges Wetter, starke Zinsen
Bleiben große Naturkatastrophen aus und steigen die Kapitalerträge wie geplant, liefert Travelers weiter hohe Gewinne. Die Rückkäufe treiben den Gewinn je Aktie, und die Aktie kann sich über 400 Dollar halten.
Szenario 2: Der weiche Markt kommt an
Sinkende Preise im Firmengeschäft drücken langsam auf die Margen. Die Aktie nähert sich wieder dem Durchschnittsziel der Analysten um 360 Dollar.
Szenario 3: Ein teures Schadenjahr
Ein schwerer Hurrikan oder ein Waldbrandjahr wie 2025 würde die Schaden-Kosten-Quote kräftig nach oben treiben. Dann könnte die Travelers-Aktie unter die Marke von 360 Dollar fallen.
Häufige Fragen zur Travelers Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Travelers?
Im dritten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis um 4 Prozent auf 1,95 Milliarden Dollar, je Aktie um 13 Prozent auf 9,18 Dollar. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 86,8 Prozent.
Was ist die Schaden-Kosten-Quote?
Sie setzt Schäden und Kosten ins Verhältnis zu den Prämieneinnahmen. Ein Wert unter 100 Prozent bedeutet, dass der Versicherer im Kerngeschäft Gewinn macht.
Warum fiel die Aktie nach den Zahlen zunächst?
Weil die Preise im Firmenkundengeschäft nur noch um 0,9 Prozent stiegen. Das gilt als Zeichen eines abkühlenden Versicherungsmarkts.
Wie hoch ist die Dividende?
Travelers zahlt 1,25 Dollar je Quartal, die Rendite liegt bei rund 1,2 Prozent.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 362 Dollar laut Google Finance, die Spanne reicht von 297 bis 425 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
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