Travelers Aktienanalyse: Gewinn je Aktie plus 13 Prozent, Aktie über 400 Dollar – warum die Analysten trotzdem zögern

Die Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote um 0,5 Punkte setzt sich aus drei Teilen zusammen: Reserveauflösungen brachten 1,9 Punkte, höhere Katastrophenschäden kosteten 1,2 Punkte, und die bereinigte Quote – ohne Katastrophen und Reserveeffekte – verschlechterte sich leicht von 83,9 auf 84,1 Prozent. Das ist der Wert, auf den Profis schauen: Er zeigt, dass das Kerngeschäft nicht mehr besser wird. Die gebuchten Prämien lagen mit 11,48 Milliarden Dollar etwa auf Vorjahresniveau, ohne das im ersten Quartal verkaufte Kanadageschäft wuchsen sie um 2 Prozent. In den ersten neun Monaten lag die Schaden-Kosten-Quote bei 86,3 Prozent nach 93,2 Prozent im Vorjahr, als die Waldbrände in Los Angeles die Bilanz belasteten.