Am Dienstag hatte die Travelers-Aktie 1,56 % auf 400,87 US-Dollar gewonnen. Mit dem heutigen Plus nähert sie sich dem höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate von 409,25 US-Dollar. Inflation hat für Versicherer allerdings zwei Seiten: Sie hebt die Zinsen, verteuert aber auch Reparaturen, Baumaterial und damit die Schadenregulierung. Hinzu kommt das Risiko großer Naturkatastrophen, das jedes Quartalsergebnis verändern kann.