Die Travelers-Aktie (ISIN US89417E1091, WKN A0MLX4, Symbol PA9, US-Symbol TRV) gehört am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn zu den wenigen Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Sachversicherer um 0,63 % auf 403,39 US-Dollar. Der Dow Jones verliert zur selben Zeit rund 2 %.
Travelers-Aktie ist Dow Jones Gewinner am Morgen: Der Versicherer, dem höhere Zinsen nützen
Die Travelers-Aktie steigt im frühen US-Handel um 0,63 % auf 403,39 US-Dollar und ist zweitgrößter Dow Jones Gewinner am Morgen. Während Zinsangst die meisten Aktien drückt, gehört der Sachversicherer zu den wenigen Profiteuren steigender Renditen.
Dow Jones Gewinner Nr. 2
Warum die Travelers-Aktie im Ausverkauf zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Travelers-Aktie profitiert davon, dass ihr Geschäft anders funktioniert als das der meisten Dow-Jones-Konzerne.
Höhere Zinsen bedeuten höhere Kapitalerträge
Versicherer legen die Prämien ihrer Kunden überwiegend in Anleihen an. Steigen die Zinsen, steigen mit der Zeit die Erträge aus diesen Kapitalanlagen. Nach der höher als erwarteten Kerninflation von 3,3 % gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher.
Kein KI-Risiko, wenig Zollrisiko
Travelers verkauft Versicherungen an Unternehmen und Privatkunden in Nordamerika. Mit dem Ausverkauf bei KI- und Chipwerten oder mit Importzöllen hat das Geschäft nur am Rande zu tun.
Starke Zahlen im Rücken
Nach den jüngsten Quartalszahlen war die Aktie um rund 10 % gestiegen. Marktbeobachter hoben die Disziplin im Versicherungsgeschäft hervor. Mitte November erreichte der Titel ein Zwölfmonatshoch.
Niedrige Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10 ist die Aktie nach Daten von Massive und Morningstar moderat bewertet. In einem Markt, der hohe Bewertungen abstraft, ist das ein Argument.
Einordnung
Defensiv, aber nicht risikolos
Am Dienstag hatte die Travelers-Aktie 1,56 % auf 400,87 US-Dollar gewonnen. Mit dem heutigen Plus nähert sie sich dem höchsten Schlusskurs der vergangenen zwölf Monate von 409,25 US-Dollar. Inflation hat für Versicherer allerdings zwei Seiten: Sie hebt die Zinsen, verteuert aber auch Reparaturen, Baumaterial und damit die Schadenregulierung. Hinzu kommt das Risiko großer Naturkatastrophen, das jedes Quartalsergebnis verändern kann.
FAQ
Häufige Fragen zur Travelers-Aktie
Warum ist die Travelers-Aktie heute Dow Jones Gewinner?
Als Versicherer profitiert Travelers tendenziell von steigenden Zinsen und ist vom Ausverkauf der KI-Werte kaum betroffen. Anleger suchen zudem defensive, moderat bewertete Titel.
Wie viel gewinnt die Travelers-Aktie?
Laut Indikation um 15:32 Uhr 0,63 % auf 403,39 US-Dollar.
Was macht Travelers?
The Travelers Companies ist einer der großen US-Sachversicherer für Unternehmen und Privatkunden mit Sitz in New York und historischen Wurzeln in Hartford, Connecticut.
Welche ISIN und WKN hat die Travelers-Aktie?
ISIN US89417E1091, WKN A0MLX4. Handelssymbol in Deutschland PA9, in den USA TRV (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Travelers Companies, Inc.
- ISIN
- US89417E1091
- WKN
- A0MLX4
- Handelssymbol
- PA9
- US-Handelssymbol
- TRV (NYSE)
- Kurs
- 403,39 US-Dollar (+0,63 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 2 am Morgen des 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale um 15:32 Uhr, Quelle comdirect
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