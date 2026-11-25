Traton Aktie: JPMorgan setzt 2027 auf Lkw-Bauer – die VW-Nutzfahrzeugtochter rollt ins MDAX Plus

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Traton Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,39 Prozent auf 32,20 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. JPMorgan sieht Lkw-Hersteller in seinem Branchenausblick als Favoriten. Traton selbst bleibt bei Neutral mit einem Kursziel von 35 Euro.

Rückenwind für Lastwagen. Die Traton Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 32,20 Euro, ein Plus von 1,39 Prozent. Die Münchner Nutzfahrzeugholding von Volkswagen mit den Marken MAN, Scania und International gehört damit zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Traton Aktie 32,20 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,39 % Kursziel von JPMorgan (Neutral) 35 EUR durchschnittliches Analystenziel 37,13 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; JPMorgan laut dpa-AFX; finanzen.net Der Auslöser Warum die Traton Aktie als MDAX Gewinner zulegt Die US-Bank JPMorgan hat am Morgen ihren großen Ausblick auf die Autobranche 2027 veröffentlicht. Darin setzt sie vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge, Luxusautos und Reifenhersteller. Unter den Favoriten nennt Analyst Jose Asumendi mit Daimler Truck und Volvo zwei direkte Wettbewerber von Traton. Die Traton Aktie profitiert von dieser Branchenstimmung. Für Traton selbst bleibt JPMorgan zurückhaltender: Die Bank belässt die Aktie auf Neutral mit einem Kursziel von 35 Euro, knapp 9 Prozent über dem aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 37,13 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Kontext US-Zölle als Entlastung Operativ hatte Traton im November eine gute Nachricht gemeldet: Die US-Tochter International Motors darf nach einem Entscheid der US-Behörden Zollerleichterungen geltend machen. Traton bestätigte daraufhin die Prognose für 2026. Was für die Traton Aktie sprechen könnte JPMorgan sieht Lkw-Bauer 2027 vorn

Zollerleichterungen in den USA genehmigt

Prognose für 2026 bestätigt

Kursziele über dem aktuellen Kurs Was Anleger bedenken sollten JPMorgan nur mit Neutral für Traton

Wettbewerber werden klar bevorzugt

Zyklisches Lkw-Geschäft

Geringer Streubesitz neben Volkswagen Einordnung der Redaktion: Die Traton Aktie fährt im Windschatten der Branchenfavoriten. JPMorgan traut den Lkw-Bauern viel zu, sieht bei Traton aber weniger Potenzial als bei der Konkurrenz. FAQ Häufige Fragen zur Traton Aktie Warum steigt die Traton Aktie heute?

JPMorgan setzt in seinem Branchenausblick 2027 auf Lkw-Hersteller. Das stützt den Sektor. Wie bewertet JPMorgan Traton?

Mit Neutral und einem Kursziel von 35 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Traton Aktie?

ISIN DE000TRAT0N7, WKN TRAT0N. Handelssymbol an deutschen Börsen: 8TRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Traton Aktie Die Traton Aktie steigt als MDAX Gewinner mit der positiven Sicht von JPMorgan auf Lkw-Bauer. Für Traton selbst bleibt die Bank bei Neutral.

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