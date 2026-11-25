Wie hoch ist die Dividende von TotalEnergies?

Die Zwischendividende liegt bei 0,90 Euro je Aktie und wird quartalsweise gezahlt.

Warum ist der Gewinn so stark gestiegen?

Hohe Öl- und Gaspreise, sehr starke Raffineriemargen und ein gutes Handelsgeschäft mit Öl und Flüssiggas haben das Ergebnis getrieben.

Wie viele eigene Aktien kauft der Konzern zurück?

Für das vierte Quartal 2026 und das erste Quartal 2027 sind jeweils 2,5 Milliarden Dollar vorgesehen.