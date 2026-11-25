Die TotalEnergies Aktie zählt zu den meistgesuchten Energiewerten Europas – und der französische Konzern hat im dritten Quartal 2026 geliefert wie selten zuvor. Der bereinigte Nettogewinn stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar und lag damit über der durchschnittlichen Analystenerwartung von 8,3 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis verdoppelt. Der Treiber: hohe Öl- und Gaspreise sowie außergewöhnlich starke Raffineriemargen infolge des Konflikts im Nahen Osten.
TotalEnergies Aktie: 9,1 Milliarden Dollar Quartalsgewinn, Schulden auf Tiefstand – was bleibt, wenn der Ölpreis fällt?
Rekord im Raffineriegeschäft, höhere Rückkäufe, Verschuldung unter 10 Prozent: TotalEnergies hat ein Ausnahmequartal gemeldet. Doch der Rückenwind kam vom Ölpreis. Die TotalEnergies Aktie im Check.
Die Zahlen
Rekord im Raffineriegeschäft
Das Downstream-Geschäft erzielte mit einem bereinigten operativen Ergebnis von 4,1 Milliarden Dollar ein Rekordquartal. Die Flüssiggassparte steuerte 1,9 Milliarden Dollar bei. Den Geldsegen nutzte der Konzern zum Schuldenabbau: Das Gearing sank von 13,1 auf 9,1 Prozent und liegt damit bereits unter der für das Jahresende angepeilten Marke von rund 10 Prozent. Nach neun Monaten summiert sich der Nettogewinn auf 19,5 Milliarden Dollar – mehr als im gesamten Geschäftsjahr 2025. Belastet haben Wertminderungen von 1,9 Milliarden Dollar, unter anderem auf Offshore-Windprojekte.
Der Ausblick
Rückkäufe und Dividende als Puffer
Für Aktionäre bleibt die Ausschüttung das zentrale Argument. Die Zwischendividende beträgt unverändert 0,90 Euro je Aktie. Für das vierte Quartal 2026 und das erste Quartal 2027 sind Aktienrückkäufe von jeweils 2,5 Milliarden Dollar vorgesehen; bei der Strategievorstellung in New York Ende September hatte der Konzern den Rahmen für das Schlussquartal von 1,5 auf 2,5 Milliarden Dollar angehoben. Die Kehrseite: Das Ausnahmeergebnis ist stark preisgetrieben. Im dritten Quartal lag Brent im Schnitt bei 97 Dollar je Barrel. Sinkende Notierungen würden Gewinn und Cashflow entsprechend dämpfen.
Die TotalEnergies Aktie hat in der Krise eine Festung gebaut: wenig Schulden, hohe Ausschüttung. Der Test folgt, wenn der Preis-Rückenwind nachlässt.
Häufige Fragen zur TotalEnergies Aktie
Wie hoch ist die Dividende von TotalEnergies?
Die Zwischendividende liegt bei 0,90 Euro je Aktie und wird quartalsweise gezahlt.
Warum ist der Gewinn so stark gestiegen?
Hohe Öl- und Gaspreise, sehr starke Raffineriemargen und ein gutes Handelsgeschäft mit Öl und Flüssiggas haben das Ergebnis getrieben.
Wie viele eigene Aktien kauft der Konzern zurück?
Für das vierte Quartal 2026 und das erste Quartal 2027 sind jeweils 2,5 Milliarden Dollar vorgesehen.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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