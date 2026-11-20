Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die TotalEnergies-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker: TTE) von KAUF auf VERKAUF herab.
TotalEnergies Aktie: Noch gute Gewinne
Aaron Alber erwartet für 2027 ein Überangebot am Ölmarkt und senkt sein Kursziel für TotalEnergies von 82 auf 70 Euro.
Schlüsselrolle Erdgas: Die Reduktion russischer Erdgaslieferungen nach Europa stütze die Preise hierzulande. Dies begünstige auch die Geschäftsaussichten von TotalEnergies, zumal das Unternehmen vor allem im Flüssiggasgeschäft eine starke Marktstellung habe. Weiters seien petrochemische Produkte und hier insbesondere Erdgas für den Übergang hin zu einer saubereren Welt unerlässlich. Vor allem in der Stromerzeugung komme Erdgas zum Ausgleich von Angebotsschwankungen aufgrund des verstärkten Einsatzes erneuerbarer Energien eine wichtige Rolle zu. Die aktuell erhöhten Gaspreisnotierungen würden die Ergebnisse stützen.
Geschäftssegmente: Der Konzern gliedere sich in die Segmente Exploration & Production mit einem Anteil von 45% am operativen Konzernergebnis im Jahr 2025, LNG (22%), Power (12%), Refining & Chemicals (13%) und Marketing & Services (7%). Bei Flüssiggas (LNG) sei TotalEnergies mit einem weltweiten Marktanteil von 10% die Nummer 3.
Ergebnisentwicklung: Der bereinigte Nettogewinn sei im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr von USD 4,0 Mrd. auf USD 9,1 Mrd. gestiegen. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 8,9 Mrd. übertroffen worden. Das bereinigte EBITDA habe sich von USD 10,3 Mrd. auf USD 17,8 Mrd. erhöht.
Produktions- und Absatzentwicklung: Die Öl- und Gasproduktion habe im Berichtsquartal bei durchschnittlich 2,474 Mio. Barrel Öläquivalent pro Tag und damit um 3% höher als im Vorquartal (Q2), aber um gut 1% unter der Vergleichsperiode des Vorjahres gelegen. Die Absatzpreise hätten sich im Jahresvergleich für Ölprodukte um 31% und für Gas um 27% erhöht. Die Raffineriemarge habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q2) um das 2,5-Fache auf USD 33,2 pro Fass erhöht, bezogen auf die ersten neun Monate 2026 gar um das 3,4-Fache auf USD 19,4 je Fass.
Cashflow, Verschuldung & Gewinnrückführung: Der operative Cashflow (ohne Working-Capital-Veränderung) habe sich von USD 7,1 Mrd. auf USD 12,3 Mrd. verbessert. Der freie Cashflow (nach Dividendenzahlungen) habe sich im Jahresvergleich von USD 2,7 Mrd. auf USD 6,7 Mrd. erhöht. Die sprudelnden Einnahmen seien vor allem zum Schuldenabbau verwendet worden. So habe die Nettoverschuldung im Jahresvergleich von USD 24,6 Mrd. auf USD 13,8 Mrd. verringert und die Verschuldungsquote (Gearing) von 17,3% auf 9,1% in etwa halbiert werden können. Inkl. Leasingverbindlichkeiten sei diese im Jahresvergleich von 22,1% auf 14,1% gesunken, womit der Zielwert von ~15% erreicht worden sei. Für 2026 solle die quartalsweise Dividende von EUR 0,90 je Aktie beibehalten werden. Im Q4 2026 und Q1 2027 beabsichtige man, Aktienrückkäufe in Höhe von jeweils USD 2,5 Mrd. zu tätigen. Die zurückgekauften Aktien sollten dann eingezogen werden. Trotz hoher Schuldenrückführung strebe man eine Ausschüttungsquote von über 40% an (2025: 55%).
Ausblick 2026: Ohne Berücksichtigung der Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten erwarte TotalEnergies eine Steigerung der Ölproduktion um 3%. Die Auswirkungen des Konflikts auf die Produktion sehe das Unternehmen aktuell als abnehmend an. Diese beträfen laut TotalEnergies lediglich 5% der Gesamtproduktion und seien hauptsächlich auf eingeschränkte LNG-Exporte über die Straße von Hormus zurückzuführen.
Preissensitivität: Ein um USD 10 pro Fass höherer Ölpreis steigere den operativen Gewinn um USD 2,3 Mrd., ein um USD 2 pro MBtu (1 Mio. British Thermal Units entspreche 26,4 Standardkubikmetern Gas) höherer TTF-Gaspreis bringe zusätzlich USD 0,4 Mrd. und eine um USD 10 pro Tonne höhere Raffineriemarge erhöhe den Gewinn um USD 0,3 Mrd.
Nachhaltigkeit: TotalEnergies wolle seine CO2-Emissionen bis 2030 gegenüber 2015 um 40% senken. Bis 2050 sollten diese auf Netto-Null reduziert werden. Der Anteil an kohlenstoffarmen Energien im Energieverkaufsmix solle bis dahin 75% erreichen.
Im Zuge des Iran-Konflikts seien die Energiepreise deutlich gestiegen und auch die Raffineriemargen hätten sich in etwa um das Drei- bis Vierfache erhöht. Bei Öl- und Gasproduzenten wie TotalEnergies würden die höheren Notierungen aktuell zu formidablen Ergebnissen führen. Allerdings habe das globale Angebotsdefizit mittlerweile durch die Umstellung auf alternative Lieferanten sowie höhere Produktionsmengen durch Förderländer abseits des Nahen Ostens beseitigt werden können, weshalb Alber drastische Ölpreisspitzen in nächster Zeit für unwahrscheinlich halte. Vielmehr dürfte im Jahresverlauf 2027 ein strukturelles Überangebot auf dem globalen Ölmarkt in den Fokus rücken und damit dürften die Preise wieder deutlich fallen. Dies sollte auch zu einer flachen oder rückläufigen Ergebnisentwicklung bei den Energieunternehmen führen.
Im Aktienkurs von Energieunternehmen sollte dies schon im Vorfeld vorweggenommen werden, weshalb Alber seine Empfehlung für TotalEnergies trotz der aktuell noch hervorragenden Gewinnentwicklung von KAUF auf VERKAUF zurückstufe. Das Kursziel von EUR 70 (zuvor: EUR 82) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensusschätzungen. Die Performance-Erwartung berücksichtige auch die Dividendenrendite. (Analyse vom 20.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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