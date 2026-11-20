Cashflow, Verschuldung & Gewinnrückführung: Der operative Cashflow (ohne Working-Capital-Veränderung) habe sich von USD 7,1 Mrd. auf USD 12,3 Mrd. verbessert. Der freie Cashflow (nach Dividendenzahlungen) habe sich im Jahresvergleich von USD 2,7 Mrd. auf USD 6,7 Mrd. erhöht. Die sprudelnden Einnahmen seien vor allem zum Schuldenabbau verwendet worden. So habe die Nettoverschuldung im Jahresvergleich von USD 24,6 Mrd. auf USD 13,8 Mrd. verringert und die Verschuldungsquote (Gearing) von 17,3% auf 9,1% in etwa halbiert werden können. Inkl. Leasingverbindlichkeiten sei diese im Jahresvergleich von 22,1% auf 14,1% gesunken, womit der Zielwert von ~15% erreicht worden sei. Für 2026 solle die quartalsweise Dividende von EUR 0,90 je Aktie beibehalten werden. Im Q4 2026 und Q1 2027 beabsichtige man, Aktienrückkäufe in Höhe von jeweils USD 2,5 Mrd. zu tätigen. Die zurückgekauften Aktien sollten dann eingezogen werden. Trotz hoher Schuldenrückführung strebe man eine Ausschüttungsquote von über 40% an (2025: 55%).