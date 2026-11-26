Toppan-Aktie im Nikkei 225 gefragt: Druck- und Chipkonzern zieht an

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Toppan-Holdings-Aktie zählt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Das Papier folgt der Erholung des japanischen Aktienmarkts.

Die Toppan-Aktie (Toppan Holdings) legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. An der Börse Stuttgart notierte das Papier am Morgen bei 9,55 Euro, ein Plus von 1,60 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Mitläufer in einem breiten Rebound Toppan meldete nach den vorliegenden Berichten keine eigene Neuigkeit. Der Konzern ist neben dem klassischen Druckgeschäft auch bei Fotomasken für die Halbleiterfertigung aktiv und profitiert damit von Chip-Stimmung. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen. Toppan-Aktie in Stuttgart am Morgen +1,60 % Kurs (26.11.2026) 9,55 € Quelle : comdirect, Reuters Risiken Das Plus ist moderat und folgt dem Gesamtmarkt.

Zollpläne der USA gegen mehrere Handelspartner belasten die Stimmung. Als Nikkei 225 Gewinner zeigt Toppan eine unauffällige Bewegung. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 7911, Frankfurter Symbol TPX.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.