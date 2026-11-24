Während der Bitcoin Kurs am Dienstag um rund 5 Prozent auf etwa 60.200 US-Dollar fiel, meldete die traditionelle Finanzwelt am selben Tag gleich mehrere Schritte auf die Blockchain: BlackRock öffnete in Hongkong einen tokenisierten Geldmarktfonds mit 100 Millionen Dollar, Neuberger Berman brachte einen Hochzinsfonds auf die Kreditplattform Aave Horizon, und die Krypto-Plattform Ledn startete ein US-Konto für Bitcoin, Gold und Stablecoins. Für Anleger von Krypto-Aktien wie Coinbase und Circle ist das die Frage, ob die Infrastruktur wichtiger wird als der Kurs einzelner Coins.
Tokenisierung: BlackRock öffnet Geldmarktfonds mit 100 Millionen Dollar für Hongkong, Neuberger Berman bringt Hochzins-Kredit zu Aave – wird die Blockchain zur Börse der Wall Street?
Während der Bitcoin Kurs fällt, wächst die Tokenisierung: BlackRock hat in Hongkong einen tokenisierten Geldmarktfonds mit 100 Millionen Dollar geöffnet, Neuberger Berman nutzt Aave Horizon für einen Hochzinsfonds. Was das für BlackRock Aktie, Coinbase Aktie, Circle Aktie und Kryptowährungen bedeutet.
Alle drei Meldungen stammen von The Block vom 24. November. Sie zeigen ein Muster: Die Nachfrage nach Bitcoin und Ether ist schwach, die Nachfrage nach der Technik dahinter wächst.
BlackRock
Was ist der BlackRock HKD Digital Liquidity Fund?
Der Fonds bietet klassische und tokenisierte Anteile an und investiert in kurzlaufende Instrumente wie Staatsanleihen, Tages- und Termineinlagen. Professionelle Anleger können laut The Block mit digitalem Geld zeichnen und zurückgeben, darunter dem Hongkong-Dollar-Stablecoin HKDAP von Anchorpoint Financial. Das Vermögen betrug am 20. November 100 Millionen Dollar. Es gibt thesaurierende Anteilsklassen mit schwankendem Wert sowie ausschüttende Klassen mit konstantem Anteilspreis (CNAV). Nach Angaben des Berichts ist es der erste Hongkonger Geldmarktfonds mit CNAV für institutionelle und private Anleger.
Die Regeln für den konstanten Preis sind streng: Mindestens 99,5 Prozent des Vermögens müssen in qualifizierte Instrumente fließen, und bei einer Lücke von 50 Basispunkten zwischen Anschaffungs- und Marktwert kann der Fonds auf Marktbewertung wechseln. Als Starter nennt der Bericht Standard Chartered und Ant International. BlackRock-Manager Dan Maley führt das Geschäft in Asien.
Aave Horizon
Warum zählt Neuberger Bermans Hochzins-Fonds bei Aave?
Der tokenisierte Neuberger Berman High Income Fund (HINC) ist laut The Block auf Aave Horizon verfügbar. Berechtigte Anleger können ihre Anteile als Sicherheit hinterlegen und dagegen USDC, GHO und RLUSD leihen. Neu ist die Anlageklasse: HINC investiert vor allem in hochverzinsliche Unternehmensanleihen und CLO-Tranchen, auf Horizon lagen bisher überwiegend Staatsanleihen und höher bewertete Sicherheiten. Neuberger Berman verwaltet 230 Milliarden Dollar und hat den Fonds im August mit Securitize auf die Blockchain gebracht; Aave Horizon startete im August 2025 auf Ethereum und hat laut Bericht über 500 Millionen Dollar Einlagen. Beleihungswerte und Zinsen nennt der Bericht nicht.
|Meldung
|Kernzahl
|Technik
|BlackRock HKD Digital Liquidity Fund
|100 Mio. USD Vermögen
|Tokenisierte Anteile, Zeichnung per HKD-Stablecoin
|Neuberger Berman HINC auf Aave Horizon
|230 Mrd. USD Konzernvermögen
|Hochzins-Anteile als Sicherheit für Kredite
|Ledn US-Konto
|0,5 % Spread beim Bitcoin-Kauf
|Bitcoin, Gold, Stablecoins, Lombardkredit auf Bitcoin
Zahlen nach Angaben der jeweiligen Berichte; Zeiten New Yorker Zeit.
Quelle: The Block
Das große Bild
Was heißt Tokenisierung für Coinbase Aktie, Circle Aktie und den Bitcoin Kurs?
Die Beispiele haben eines gemeinsam: Sie brauchen Stablecoins und Verwahr- und Handelsinfrastruktur. Ledn verwahrt laut The Block Bitcoin und Gold bei einem unabhängigen Verwahrer, getrennt vom eigenen Vermögen, und weitet die Kredite auf weitere Bundesstaaten mit rund 55 Millionen Menschen aus. Wer davon profitiert, ist offen: Coinbase Aktie (Nasdaq: COIN) und Circle Aktie (NYSE: CRCL) sind als Anbieter von Börse, Verwahrung und Stablecoin USDC naheliegende Kandidaten, doch der Bericht nennt beide nicht, und die Auswirkung auf Umsatz und Kurs ist nicht belegt.
Für den Bitcoin Kurs ändert die Tokenisierung kurzfristig wenig: Am Montag flossen 570 Millionen Dollar aus den US-Bitcoin-ETFs, im November 4,71 Milliarden Dollar. Die Coinbase Aktie lag am Dienstag bei rund 106 Dollar. Langfristig könnte sich die Gewichtung verschieben, von Spekulation hin zur Infrastruktur, das ist aber eine Einschätzung der Redaktion.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Tokenisierung jetzt?
Das Wachstum des BlackRock-Fonds über die 100 Millionen Dollar hinaus.
Beleihungswerte und Zinsen für HINC auf Aave Horizon.
Mittwoch, 25. November, 14:30 Uhr MEZ: US-PCE-Daten, die den Zinspfad prägen.
9. Dezember: Zinsentscheid der Fed.
Häufige Fragen zur Tokenisierung
Was ist ein tokenisierter Geldmarktfonds? Ein Fonds, dessen Anteile zusätzlich als digitale Token auf einer Blockchain geführt werden und mit digitalem Geld gehandelt werden können.
Was ist Aave Horizon? Eine Plattform für institutionelle Kredite auf Ethereum, auf der berechtigte Anleger tokenisierte Wertpapiere als Sicherheit nutzen.
Profitieren Coinbase Aktie und Circle Aktie? Das ist plausibel, aber in den Berichten nicht belegt.
Was bedeutet das für den Bitcoin Kurs? Kurzfristig wenig; der Bitcoin Kurs lag am Dienstag bei rund 60.200 Dollar.
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