Der Fonds bietet klassische und tokenisierte Anteile an und investiert in kurzlaufende Instrumente wie Staatsanleihen, Tages- und Termineinlagen. Professionelle Anleger können laut The Block mit digitalem Geld zeichnen und zurückgeben, darunter dem Hongkong-Dollar-Stablecoin HKDAP von Anchorpoint Financial. Das Vermögen betrug am 20. November 100 Millionen Dollar. Es gibt thesaurierende Anteilsklassen mit schwankendem Wert sowie ausschüttende Klassen mit konstantem Anteilspreis (CNAV). Nach Angaben des Berichts ist es der erste Hongkonger Geldmarktfonds mit CNAV für institutionelle und private Anleger.

Die Regeln für den konstanten Preis sind streng: Mindestens 99,5 Prozent des Vermögens müssen in qualifizierte Instrumente fließen, und bei einer Lücke von 50 Basispunkten zwischen Anschaffungs- und Marktwert kann der Fonds auf Marktbewertung wechseln. Als Starter nennt der Bericht Standard Chartered und Ant International. BlackRock-Manager Dan Maley führt das Geschäft in Asien.