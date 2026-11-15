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TKMS Aktienanalyse: Kanada-U-Boot-Deal in Sicht, Aktie 30 Prozent unter dem Hoch – Kaufgelegenheit oder Warnsignal?

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

TKMS hat ein Rekord-Auftragsbuch, die Prognose angehoben und gilt als Favorit für Kanadas U-Boot-Flotte. Trotzdem gehört die TKMS-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche und liegt weit unter ihrem Rekordhoch. Unsere TKMS Aktienanalyse zeigt, was die Kieler Werft stark macht, wo die Risiken liegen und was die TKMS Aktienprognose vor den Jahreszahlen am 7. Dezember bestimmt.

TKMS baut U-Boote und Fregatten – und hat so viel zu tun wie nie. Das Auftragsbuch ist prall gefüllt, Kanada hat die Kieler als bevorzugten Bieter für bis zu zwölf U-Boote ausgewählt. Dennoch verlor die TKMS-Aktie in dieser Woche 4,09 Prozent und schloss bei 75,00 Euro – rund 30 Prozent unter dem Rekordhoch von 108,80 Euro. Diese TKMS Aktienanalyse zeigt, was dahintersteckt und was die TKMS Aktienprognose bestimmt.

TKMS

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TKMS Aktienanalyse: Kanada-U-Boot-Deal in Sicht, Aktie 30 Prozent unter dem Hoch – Kaufgelegenheit oder Warnsignal?
Bild: KI-generiert
Umsatz nach neun Monaten, plus 19 Prozent
1,89 Mrd. €
bereinigtes EBIT nach neun Monaten, plus 13 Prozent
110 Mio. €
Auftragsbestand
über 20 Mrd. €
Umsatzwachstum 2025/26, Prognose angehoben
10–12 %
Abstand zum 52-Wochen-Hoch
−31 %
Quelle: TKMS, Neunmonatsmitteilung August 2026; Kurs Xetra 13. November 2026

Steckbrief

Unternehmen
TKMS AG (thyssenkrupp Marine Systems)
Sitz
Kiel
Ticker
TKMS (Xetra)
Index
MDAX
Kurs
75,00 Euro
Börsenwert
rund 5 Milliarden Euro
KGV
rund 40
Großaktionär
thyssenkrupp, 51 Prozent
Vorstandschef
Oliver Burkhard

Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista

Die Ausgangslage

Der Börsenneuling unter Druck

Die TKMS Aktie ist erst seit Oktober 2025 an der Börse – und hat schon eine Achterbahnfahrt hinter sich.

thyssenkrupp brachte seine Marinesparte im Oktober 2025 an die Börse und hält weiter 51 Prozent. Nach den Neunmonatszahlen im August sprang die Aktie über 100 Euro, das Hoch lag bei 108,80 Euro. Seitdem hat der Kurs rund ein Drittel verloren. Die Rüstungsrally hat an Schwung verloren, und Anleger warten auf feste Großaufträge statt Absichtserklärungen.

Die Zahlen

Umsatz zweistellig im Plus

Für jede TKMS Aktienanalyse zählt die Umwandlung des Auftragsbuchs in Umsatz.

Nach neun Monaten des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 13 Prozent auf 110 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte zur Jahresmitte mit 20,1 Milliarden Euro einen Rekord. Der Auftragseingang sank zwar von 8,6 auf 3,6 Milliarden Euro, doch im Vorjahr hatten zwei Großaufträge die Zahl nach oben getrieben.

TKMS: Umsatz nach neun Monaten

Milliarden Euro

Quelle: TKMS, Neunmonatsmitteilungen

Daten als Tabelle
ZeitraumUmsatz
9M 2024/251,59
9M 2025/261,89

Der Ausblick

Kanada als Milliardenchance

TKMS hob die Prognose für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr auf 10 bis 12 Prozent Umsatzwachstum an, bei einer bereinigten EBIT-Marge von bis zu 6,5 Prozent. Die größte Chance liegt in Kanada: Das Land bevorzugt TKMS für bis zu zwölf U-Boote, die erste Auslieferung wird für 2033 genannt. Ein fester Vertrag steht aber noch aus. Am 7. Dezember legt TKMS die Jahreszahlen vor.

Die Bewertung

KGV um 40 – trotz Kursrutsch hoch

Mit einem KGV von rund 40 ist die TKMS Aktie trotz des Kursrückgangs hoch bewertet. Anleger zahlen für das Auftragsbuch und die Hoffnung auf weitere Großaufträge. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,6 Prozent gering. Der Börsenwert liegt bei rund 5 Milliarden Euro – deutlich weniger als der Auftragsbestand.

Die Analysten

Weit auseinanderliegende Kursziele

Die Analysten sind uneins. Das Analysehaus mwb bestätigte im August die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 140 Euro und verwies auf das langfristig gesicherte Auftragsbuch. Andere Häuser sehen deutlich weniger Potenzial. Die Spanne zeigt, wie unterschiedlich die künftige Ertragskraft bewertet wird. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.

Die Szenarien

TKMS Aktienprognose: drei Wege für die Aktie

  1. Szenario 1: Kanada-Vertrag und starke Jahreszahlen

    TKMS erfüllt die Prognose und unterzeichnet den Kanada-Auftrag. Dann könnte die Aktie Richtung 100 Euro zurückkehren.

  2. Szenario 2: Warten auf Verträge

    Die Zahlen sind solide, der Großauftrag verzögert sich. Die Aktie pendelt zwischen 65 und 90 Euro.

  3. Szenario 3: Enttäuschung

    Die Marge bleibt schwach oder Kanada entscheidet anders. Dann droht ein weiterer Rückgang.

  1. 20. Oktober 2025

    Börsengang

    Abspaltung von thyssenkrupp

  2. 12. August 2026

    Neunmonatszahlen

    Prognose angehoben, Aktie über 100 Euro

  3. 13. November 2026Jetzt

    Woche

    Minus 4,09 Prozent

  4. 7. Dezember 2026

    Jahreszahlen

    Geschäftsjahr 2025/26

Quelle: TKMS; Stand 15. November 2026

Häufige Fragen zur TKMS Aktienanalyse

Warum fällt die TKMS Aktie?
Nach der starken Rally im Sommer nehmen Anleger Gewinne mit und warten auf feste Großaufträge, vor allem aus Kanada.

Was erwartet TKMS für das Geschäftsjahr 2025/26?
Ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von bis zu 6,5 Prozent.

Wer ist Großaktionär von TKMS?
thyssenkrupp mit 51 Prozent.

Wann legt TKMS die nächsten Zahlen vor?
Am 7. Dezember 2026.

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