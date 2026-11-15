TKMS Aktienanalyse: Kanada-U-Boot-Deal in Sicht, Aktie 30 Prozent unter dem Hoch – Kaufgelegenheit oder Warnsignal?

TKMS hob die Prognose für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr auf 10 bis 12 Prozent Umsatzwachstum an, bei einer bereinigten EBIT-Marge von bis zu 6,5 Prozent. Die größte Chance liegt in Kanada: Das Land bevorzugt TKMS für bis zu zwölf U-Boote, die erste Auslieferung wird für 2033 genannt. Ein fester Vertrag steht aber noch aus. Am 7. Dezember legt TKMS die Jahreszahlen vor.