TKMS baut U-Boote und Fregatten – und hat so viel zu tun wie nie. Das Auftragsbuch ist prall gefüllt, Kanada hat die Kieler als bevorzugten Bieter für bis zu zwölf U-Boote ausgewählt. Dennoch verlor die TKMS-Aktie in dieser Woche 4,09 Prozent und schloss bei 75,00 Euro – rund 30 Prozent unter dem Rekordhoch von 108,80 Euro. Diese TKMS Aktienanalyse zeigt, was dahintersteckt und was die TKMS Aktienprognose bestimmt.
TKMS Aktienanalyse: Kanada-U-Boot-Deal in Sicht, Aktie 30 Prozent unter dem Hoch – Kaufgelegenheit oder Warnsignal?
TKMS hat ein Rekord-Auftragsbuch, die Prognose angehoben und gilt als Favorit für Kanadas U-Boot-Flotte. Trotzdem gehört die TKMS-Aktie zu den MDAX-Verlierern der Woche und liegt weit unter ihrem Rekordhoch. Unsere TKMS Aktienanalyse zeigt, was die Kieler Werft stark macht, wo die Risiken liegen und was die TKMS Aktienprognose vor den Jahreszahlen am 7. Dezember bestimmt.
TKMSTKMS
Steckbrief
- Unternehmen
- TKMS AG (thyssenkrupp Marine Systems)
- Sitz
- Kiel
- Ticker
- TKMS (Xetra)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 75,00 Euro
- Börsenwert
- rund 5 Milliarden Euro
- KGV
- rund 40
- Großaktionär
- thyssenkrupp, 51 Prozent
- Vorstandschef
- Oliver Burkhard
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV, Dividendenrendite und Börsenwert laut onvista
Die Ausgangslage
Der Börsenneuling unter Druck
Die TKMS Aktie ist erst seit Oktober 2025 an der Börse – und hat schon eine Achterbahnfahrt hinter sich.
thyssenkrupp brachte seine Marinesparte im Oktober 2025 an die Börse und hält weiter 51 Prozent. Nach den Neunmonatszahlen im August sprang die Aktie über 100 Euro, das Hoch lag bei 108,80 Euro. Seitdem hat der Kurs rund ein Drittel verloren. Die Rüstungsrally hat an Schwung verloren, und Anleger warten auf feste Großaufträge statt Absichtserklärungen.
Die Zahlen
Umsatz zweistellig im Plus
Für jede TKMS Aktienanalyse zählt die Umwandlung des Auftragsbuchs in Umsatz.
Nach neun Monaten des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 19 Prozent auf 1,89 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 13 Prozent auf 110 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte zur Jahresmitte mit 20,1 Milliarden Euro einen Rekord. Der Auftragseingang sank zwar von 8,6 auf 3,6 Milliarden Euro, doch im Vorjahr hatten zwei Großaufträge die Zahl nach oben getrieben.
TKMS: Umsatz nach neun Monaten
Milliarden Euro
Quelle: TKMS, Neunmonatsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Umsatz
|9M 2024/25
|1,59
|9M 2025/26
|1,89
Der Ausblick
Kanada als Milliardenchance
TKMS hob die Prognose für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr auf 10 bis 12 Prozent Umsatzwachstum an, bei einer bereinigten EBIT-Marge von bis zu 6,5 Prozent. Die größte Chance liegt in Kanada: Das Land bevorzugt TKMS für bis zu zwölf U-Boote, die erste Auslieferung wird für 2033 genannt. Ein fester Vertrag steht aber noch aus. Am 7. Dezember legt TKMS die Jahreszahlen vor.
Die Bewertung
KGV um 40 – trotz Kursrutsch hoch
Mit einem KGV von rund 40 ist die TKMS Aktie trotz des Kursrückgangs hoch bewertet. Anleger zahlen für das Auftragsbuch und die Hoffnung auf weitere Großaufträge. Die Dividendenrendite ist mit rund 0,6 Prozent gering. Der Börsenwert liegt bei rund 5 Milliarden Euro – deutlich weniger als der Auftragsbestand.
Die Analysten
Weit auseinanderliegende Kursziele
Die Analysten sind uneins. Das Analysehaus mwb bestätigte im August die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 140 Euro und verwies auf das langfristig gesicherte Auftragsbuch. Andere Häuser sehen deutlich weniger Potenzial. Die Spanne zeigt, wie unterschiedlich die künftige Ertragskraft bewertet wird. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
TKMS Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Kanada-Vertrag und starke Jahreszahlen
TKMS erfüllt die Prognose und unterzeichnet den Kanada-Auftrag. Dann könnte die Aktie Richtung 100 Euro zurückkehren.
Szenario 2: Warten auf Verträge
Die Zahlen sind solide, der Großauftrag verzögert sich. Die Aktie pendelt zwischen 65 und 90 Euro.
Szenario 3: Enttäuschung
Die Marge bleibt schwach oder Kanada entscheidet anders. Dann droht ein weiterer Rückgang.
Häufige Fragen zur TKMS Aktienanalyse
Warum fällt die TKMS Aktie?
Nach der starken Rally im Sommer nehmen Anleger Gewinne mit und warten auf feste Großaufträge, vor allem aus Kanada.
Was erwartet TKMS für das Geschäftsjahr 2025/26?
Ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent und eine bereinigte EBIT-Marge von bis zu 6,5 Prozent.
Wer ist Großaktionär von TKMS?
thyssenkrupp mit 51 Prozent.
Wann legt TKMS die nächsten Zahlen vor?
Am 7. Dezember 2026.
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