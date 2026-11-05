TKMS Aktie: U-Boot-Spezialist stark unter Druck! Marshall Wace im Attacke-Modus!

Die TKMS-Aktie gerät kräftig unter Druck! Während die Papiere des deutschen Marineschiffbau- und Rüstungstechnologiespezialisten um 5,45 Prozent auf 81,60 Euro einbrechen, sorgt eine neue Entwicklung bei den institutionellen Leerverkäufern für Aufmerksamkeit. Der international tätige Hedgefonds Marshall Wace LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,71 auf 0,80 Prozent erhöht. Das entspricht einer Aufstockung um 0,09 Prozentpunkte beziehungsweise rund 12,68 Prozent der bisherigen Position. Gleichzeitig hält KGH Ltd eine zuletzt gemeldete Short-Position von 1,22 Prozent. Zusammen ergeben die beiden Engagements rechnerisch 2,02 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Für Anleger entsteht damit eine brisante Konstellation: Ein Rüstungsunternehmen mit langfristigen Chancen durch steigende Verteidigungsausgaben trifft auf institutionelle Investoren, die auf der Short-Seite positioniert sind. Besonders spannend ist die Frage, ob die aktuelle Kursschwäche eine vorübergehende Neubewertung darstellt oder ob die Leerverkäufer mit weiteren Belastungen rechnen.