Denn das Auftragsbuch ist so voll wie nie. Der Auftragsbestand erreicht 20,1 Milliarden Euro, der Umsatz wuchs zuletzt um 19 Prozent, und TKMS hat seine Prognose angehoben. Die Bundeswehr hat das Programm für die Fregatte MEKO A-200 DEU auf acht Schiffe ausgeweitet – nach Unternehmensangaben der größte Überwasser-Auftrag der Firmengeschichte. In Kanada gilt TKMS als bevorzugter Lieferant für bis zu zwölf U-Boote vom Typ 212CD, über den Umfang der ersten Bestellung wird derzeit verhandelt. Und in Indien hat TKMS ein Gemeinschaftsunternehmen mit CFF Fluid Control vereinbart, an dem der indische Partner 51 Prozent hält.