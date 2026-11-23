Die TKMS Aktie (ISIN: DE000TKMS001, FSE: TKMS) nimmt zum Wochenstart Fahrt auf. Auf Xetra steigt das Papier des Kieler U-Boot- und Fregattenbauers am Vormittag auf 73,50 Euro, ein Plus von 2,10 Euro oder 2,94 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 71,40 Euro. Damit zählt die TKMS Aktie zu den Gewinnern im MDAX – gemeinsam mit anderen Rüstungswerten wie Hensoldt.
TKMS Aktie: 20 Milliarden im Auftragsbuch - Bernstein sieht 115 Euro
Die TKMS Aktie legt zum Wochenstart im MDAX zu. Der Kieler Marinekonzern sitzt auf einem Auftragsbestand von mehr als 20 Milliarden Euro, verhandelt mit Kanada über einen der größten U-Boot-Aufträge der Welt – und die Aktie notiert trotzdem weit unter den Kurszielen der Analysten.
Die Gründe für den Kursanstieg
Erholung nach dem Sektor-Ausverkauf
Ein spezifisches Ereignis bei TKMS steht hinter dem heutigen Anstieg nicht. Die TKMS Aktie war in den vergangenen Wochen vor allem der Schwäche des gesamten Rüstungssektors gefolgt: Anfang November notierte sie noch bei rund 84 Euro, zuletzt rutschte sie bis in den Bereich von 71 Euro ab. Zum Wochenstart erholen sich die deutschen Verteidigungswerte, und TKMS profitiert davon besonders, weil die operative Lage mit der Kursentwicklung kaum etwas zu tun hat.
Denn das Auftragsbuch ist so voll wie nie. Der Auftragsbestand erreicht 20,1 Milliarden Euro, der Umsatz wuchs zuletzt um 19 Prozent, und TKMS hat seine Prognose angehoben. Die Bundeswehr hat das Programm für die Fregatte MEKO A-200 DEU auf acht Schiffe ausgeweitet – nach Unternehmensangaben der größte Überwasser-Auftrag der Firmengeschichte. In Kanada gilt TKMS als bevorzugter Lieferant für bis zu zwölf U-Boote vom Typ 212CD, über den Umfang der ersten Bestellung wird derzeit verhandelt. Und in Indien hat TKMS ein Gemeinschaftsunternehmen mit CFF Fluid Control vereinbart, an dem der indische Partner 51 Prozent hält.
Analysten und Termine
Bernstein bleibt bei Outperform
Bernstein Research hat am 13. November die Einstufung Outperform mit einem Kursziel von 115 Euro bestätigt. Das entspricht einem Potenzial von rund 56 Prozent zum aktuellen Kurs (eigene Rechnung). Zugleich wies das Analysehaus auf das Risiko hin, dass das Fregattenprojekt F127 verzögert oder verkleinert werden könnte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der nächste große Termin ist der Jahresfinanzbericht am 7. Dezember 2026.
Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie ist derzeit eher ein Spielball der Sektorstimmung als ein Spiegel des eigenen Geschäfts. Der Auftragsbestand sichert Auslastung für viele Jahre, ein finaler Vertrag mit Kanada wäre ein zusätzlicher Kurstreiber. Kurzfristig richtet sich der Blick auf den Jahresbericht am 7. Dezember. Hält die Erholung, wäre die Marke von 84 Euro vom Monatsbeginn das nächste Ziel; ein Rückfall unter 71 Euro würde das Bild eintrüben.
FAQ
Häufige Fragen zur TKMS Aktie
Warum steigt die TKMS Aktie heute?
Die TKMS Aktie erholt sich gemeinsam mit anderen Rüstungswerten nach dem Rückgang der vergangenen Wochen. Der Rekord-Auftragsbestand und die Kanada-Perspektive stützen den Kurs.
Wann legt TKMS die nächsten Zahlen vor?
Den Jahresfinanzbericht 2026 veröffentlicht TKMS am 7. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der TKMS Aktie?
ISIN: DE000TKMS001, WKN: TKMS00, Handelssymbol: TKMS (Xetra), US-Handelssymbol: derzeit kein etabliertes US-Kürzel bekannt.
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