TKMS Aktie: Erholung geht weiter – acht Fregatten im Auftragsbuch, Warnstreik im Nacken

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 09:50 2 Min.

Die TKMS Aktie steigt zum Handelsstart am Dienstag um 1,64 Prozent auf 74,50 Euro und gehört zu den stärksten Werten im MDAX. Nach dem Rücksetzer vom Freitag setzt der Marineschiffbauer seine Erholung fort. Der Fregattenauftrag stützt, der Tarifkonflikt bleibt offen.

Bild: thyssenkrupp AG (Unternehmensbild, Medium 2456)

Zwei Tage, zwei Gewinne: Die TKMS Aktie notiert am Dienstagmorgen bei 74,50 Euro, ein Plus von 1,20 Euro oder 1,64 Prozent. Im MDAX reicht das für einen Platz unter den ersten drei. Der Kieler Marineschiffbauer holt damit weiter auf, was er am Freitag verloren hatte. Eine neue Unternehmensmeldung liegt am Dienstag nicht vor. Kurs der TKMS Aktie 74,50 EUR Tagesgewinn im MDAX am Morgen +1,64 % Fregatten MEKO A-200 DEU im Auftrag 8 Kursziel Bernstein, Einstufung Outperform 115 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 09:05 Uhr; Unternehmens- und Agenturmeldungen; Bernstein Der Rückenwind Vier weitere Fregatten für die Marine Der wichtigste Baustein der Geschichte stammt aus der Vorwoche. Am 17. November wurde der Vertrag über vier weitere Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU unterzeichnet. Damit stehen acht Schiffe dieser Klasse im Auftragsbuch, das erste soll Ende 2029 ausgeliefert werden. Hinzu kommen Gespräche über U-Boote für Kanada. Dass auch RENK und HENSOLDT am Dienstag zulegen, zeigt: Anleger greifen im gesamten Rüstungssektor wieder zu. Der Gegenwind Der Tarifkonflikt ist nicht gelöst Am Freitag hatte die IG Metall die Standorte Kiel, Emden und Wismar für 24 Stunden bestreikt. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn. Die Aktie verlor an diesem Tag rund 3,4 Prozent. Vom Jahreshoch bei 108,80 Euro aus dem August ist der Kurs weiterhin gut 31 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Bernstein stuft die Aktie mit Outperform ein und nennt 115 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am 7. Dezember legt TKMS den Geschäftsbericht vor. Was für die TKMS Aktie spricht Acht Fregatten MEKO A-200 DEU im Auftrag

Gespräche über U-Boote für Kanada

Rüstungssektor am Dienstag gefragt

Bernstein mit Outperform und 115 Euro Was Anleger bedenken sollten Tarifkonflikt mit der IG Metall offen

Kurs gut 31 Prozent unter dem Jahreshoch

Lange Laufzeiten bis zur Auslieferung

Geschäftsbericht erst am 7. Dezember Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie lebt von einem Auftragsbuch, das auf Jahre reicht. Kurzfristig bewegen aber andere Dinge den Kurs: die Stimmung im Rüstungssektor und der Streit mit der IG Metall. Wer die Aktie beobachtet, hat mit dem 7. Dezember einen festen Termin, an dem Zahlen und Ausblick die Geschichte bestätigen müssen. FAQ Häufige Fragen zur TKMS Aktie Warum steigt die TKMS Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Die Aktie setzt die Erholung vom Montag fort, auch andere Rüstungswerte legen zu. Wann legt TKMS Zahlen vor?

Der Geschäftsbericht ist für den 7. Dezember 2026 angekündigt. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.

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