In der vergangenen Woche unterzeichneten TKMS und das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr den Vertrag über ein zweites Los von vier weiteren Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU. Damit umfasst das Programm nun acht Schiffe. TKMS spricht vom größten Auftrag für Überwasserschiffe in der Unternehmensgeschichte. Der Auftragsbestand liegt bei rund 30 Mrd. Euro.

An der Börse blieb eine nennenswerte Reaktion auf den Großauftrag zunächst aus. Am 20. November war die TKMS Aktie mit 70,20 Euro sogar auf ein neues Sechsmonatstief gefallen. Umso deutlicher fällt nun die Erholung aus: Vom Tief hat sich das Papier um gut 10% erholt.