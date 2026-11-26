Volle Kraft voraus: Die TKMS Aktie steigt am Donnerstagmittag um 4,73% auf 77,50 Euro und zählt zu den MDAX Gewinnern. Gegenüber dem Xetra-Schluss vom Mittwoch bei 74,00 Euro legt das Papier der Kieler Marinewerft 3,50 Euro zu. Am Morgen hatte das Plus noch bei gut 3% gelegen - im Tagesverlauf haben die Käufer nachgelegt.
TKMS Aktie: MDAX Gewinner am Mittag mit +4,73% - Der Marineschiffbauer nimmt am Rüstungsgipfeltag Fahrt auf
Die TKMS Aktie steigt am Donnerstagmittag um 4,73% auf 77,50 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Rüstungswerte sind am Tag des EU-Sondergipfels und des European Defence Capital Summit gefragt - und der Rekordauftrag für Fregatten liefert Rückenwind.
Die Gründe für den Kurszuwachs
Warum die TKMS Aktie MDAX Gewinner ist
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Die TKMS Aktie profitiert von einem Tag, an dem Europas Verteidigung gleich an mehreren Orten im Mittelpunkt steht.
EU-Sondergipfel in Brüssel
Die Staats- und Regierungschefs beraten über die Finanzierung der Ukraine. Jedes Signal für höhere Verteidigungsausgaben stützt die Branche.
European Defence Capital Summit
In Frankfurt treffen sich Investoren und Rüstungsunternehmen zur Frage, wie die Aufrüstung Europas finanziert werden kann.
Kapitalmarkttag bei Rheinmetall
Der Branchenprimus legt seine mittelfristigen Ziele vor und lenkt den Blick der Anleger auf den gesamten Sektor. Im MDAX legen auch HENSOLDT und RENK zu.
Das Fundament
Der größte Überwasserauftrag der Firmengeschichte
In der vergangenen Woche unterzeichneten TKMS und das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr den Vertrag über ein zweites Los von vier weiteren Fregatten vom Typ MEKO A-200 DEU. Damit umfasst das Programm nun acht Schiffe. TKMS spricht vom größten Auftrag für Überwasserschiffe in der Unternehmensgeschichte. Der Auftragsbestand liegt bei rund 30 Mrd. Euro.
An der Börse blieb eine nennenswerte Reaktion auf den Großauftrag zunächst aus. Am 20. November war die TKMS Aktie mit 70,20 Euro sogar auf ein neues Sechsmonatstief gefallen. Umso deutlicher fällt nun die Erholung aus: Vom Tief hat sich das Papier um gut 10% erholt.
Rückenwind kommt auch von Analystenseite: Bernstein bestätigte die Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 115 Euro. Analyst Adrien Rabier warnt allerdings, dass sich das Fregattenprojekt F127 verzögern oder im Umfang verkleinert werden könnte.
Charttechnik
Weit unter dem Rekordhoch, aber mit Schwung
Mit 77,50 Euro liegt die TKMS Aktie noch deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 108,80 Euro. Auf Sicht eines Monats steht weiter ein Minus zu Buche. Der Sprung vom Sechsmonatstief und das Plus von fast 5% am Gipfeltag zeigen jedoch, dass die Käufer zurück sind.
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