TKMS Aktie: MDAX Gewinner am Mittag – Erholung im Rüstungssektor trotz Tarifstreit

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:50 3 Min.

Die TKMS Aktie legt am Dienstagmittag um 2,18 Prozent auf 74,90 Euro zu und zählt zu den MDAX Gewinnern. Der Marineschiffbauer profitiert von der Stimmung im Rüstungssektor und dem Fregattenauftrag. Der Konflikt mit der IG Metall bleibt.

Bild: thyssenkrupp AG

Die TKMS Aktie setzt ihre Erholung fort. Um 12:40 Uhr kostet das Papier des Kieler Marineschiffbauers 74,90 Euro, ein Plus von 2,18 Prozent. Damit zählt die TKMS Aktie am Dienstag zu den MDAX Gewinnern. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Kurs der TKMS Aktie 74,90 EUR Tagesgewinn am Mittag +2,18 % Fregatten MEKO A-200 DEU im Auftrag 8 Kursziel Bernstein, Einstufung Outperform 115 EUR Quelle : Kursliste 24.11.2026, 12:40 Uhr; Agenturmeldungen; Bernstein Der Auslöser Warum die TKMS Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Nachricht liefert TKMS am Dienstag nicht. Der Kurs folgt der Branche. Ende der Woche hält Rheinmetall (ISIN DE0007030009, WKN 703000, Kürzel RHM) seinen Kapitalmarkttag ab, und Barclays rechnet mit deutlich höheren Zielen. Anleger greifen deshalb vor dem Termin wieder bei Rüstungswerten zu, und die TKMS Aktie wird mitgezogen. Auch HENSOLDT legt zu. Fundamental stützt der Fregattenauftrag. Am 17. November wurde der Vertrag über vier weitere Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU unterzeichnet. Damit stehen acht Schiffe dieser Klasse im Auftragsbuch, das erste soll Ende 2029 ausgeliefert werden. Hinzu kommen Gespräche über U-Boote für Kanada. Der Gegenwind Die IG Metall hat den Streit noch nicht beigelegt Am Freitag hatte die IG Metall die Standorte Kiel, Emden und Wismar für 24 Stunden bestreikt. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn. Vom Jahreshoch bei 108,80 Euro aus dem August ist die TKMS Aktie mit 74,90 Euro gut 31 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Bernstein stuft die Aktie mit Outperform ein und nennt 115 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die TKMS Aktie sprechen könnte Acht Fregatten MEKO A-200 DEU im Auftrag

Gespräche über U-Boote für Kanada

Rüstungssektor vor Rheinmetall-Termin gefragt

Bernstein mit Outperform und 115 Euro Was Anleger bedenken sollten Tarifkonflikt mit der IG Metall offen

Kurs gut 31 Prozent unter dem Jahreshoch

Kein eigener Auslöser am Dienstag

Lange Laufzeiten bis zur Auslieferung Termin für die TKMS Aktie Am 7. Dezember 2026 legt TKMS den Geschäftsbericht vor. Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie steigt als MDAX Gewinner mit dem Sektor. Ob sich die Erholung hält, entscheiden der Tarifkonflikt und der Geschäftsbericht am 7. Dezember. FAQ Häufige Fragen zur TKMS Aktie Warum steigt die TKMS Aktie heute?

Es gibt keine eigene Meldung. Rüstungswerte sind vor dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt, zudem stützt der Fregattenauftrag. Ist die TKMS Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 2,18 Prozent am Mittag gehört sie zu den fünf größten Gewinnern im MDAX. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?

ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur TKMS Aktie Die TKMS Aktie gehört als MDAX Gewinner zu den Nutznießern der Rüstungsstimmung. Auftragsbuch und Bernstein-Votum stützen, der Tarifstreit bleibt das Risiko.

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