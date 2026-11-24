Die TKMS Aktie setzt ihre Erholung fort. Um 12:40 Uhr kostet das Papier des Kieler Marineschiffbauers 74,90 Euro, ein Plus von 2,18 Prozent. Damit zählt die TKMS Aktie am Dienstag zu den MDAX Gewinnern. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
TKMS Aktie: MDAX Gewinner am Mittag – Erholung im Rüstungssektor trotz Tarifstreit
Die TKMS Aktie legt am Dienstagmittag um 2,18 Prozent auf 74,90 Euro zu und zählt zu den MDAX Gewinnern. Der Marineschiffbauer profitiert von der Stimmung im Rüstungssektor und dem Fregattenauftrag. Der Konflikt mit der IG Metall bleibt.
Der Auslöser
Warum die TKMS Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Nachricht liefert TKMS am Dienstag nicht. Der Kurs folgt der Branche. Ende der Woche hält Rheinmetall (ISIN DE0007030009, WKN 703000, Kürzel RHM) seinen Kapitalmarkttag ab, und Barclays rechnet mit deutlich höheren Zielen. Anleger greifen deshalb vor dem Termin wieder bei Rüstungswerten zu, und die TKMS Aktie wird mitgezogen. Auch HENSOLDT legt zu.
Fundamental stützt der Fregattenauftrag. Am 17. November wurde der Vertrag über vier weitere Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU unterzeichnet. Damit stehen acht Schiffe dieser Klasse im Auftragsbuch, das erste soll Ende 2029 ausgeliefert werden. Hinzu kommen Gespräche über U-Boote für Kanada.
Der Gegenwind
Die IG Metall hat den Streit noch nicht beigelegt
Am Freitag hatte die IG Metall die Standorte Kiel, Emden und Wismar für 24 Stunden bestreikt. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn. Vom Jahreshoch bei 108,80 Euro aus dem August ist die TKMS Aktie mit 74,90 Euro gut 31 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Bernstein stuft die Aktie mit Outperform ein und nennt 115 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die TKMS Aktie steigt als MDAX Gewinner mit dem Sektor. Ob sich die Erholung hält, entscheiden der Tarifkonflikt und der Geschäftsbericht am 7. Dezember.
FAQ
Häufige Fragen zur TKMS Aktie
Warum steigt die TKMS Aktie heute?
Es gibt keine eigene Meldung. Rüstungswerte sind vor dem Kapitalmarkttag von Rheinmetall gefragt, zudem stützt der Fregattenauftrag.
Ist die TKMS Aktie MDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 2,18 Prozent am Mittag gehört sie zu den fünf größten Gewinnern im MDAX.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TKMS Aktie?
ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00. Handelssymbol an deutschen Börsen: TKMS. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.