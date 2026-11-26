Bei ApoNow GmbH, einer Online-Plattform für Geschäftskunden aus der Pharmabranche, hat The Platform Group den Anteil planmäßig auf 100,00% erhöht. Laut Mitteilung ist der Kaufpreis gezahlt und das Closing im November abgeschlossen. Den Preis nennt das Unternehmen nicht.

Bei der Jungherz GmbH hat der Vorstand beschlossen, die Beteiligung auf bis zu 100,00% aufzustocken. Jungherz betreibt unter anderem den Fahrradhändler Fahrradzentrum Nagold und die Plattform fahrrad-teile.shop. Zu Preis und Abschluss gibt es keine Angaben, bisher liegt lediglich der Vorstandsbeschluss vor. Zitate des Managements enthält die Mitteilung nicht.