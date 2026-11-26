Die The Platform Group-Aktie (ISIN: DE000A40ZW88, FSE: TPG0) steckt in einem Spannungsfeld, das extremer kaum sein könnte: Operativ meldet der Düsseldorfer Plattformkonzern zweistellige Wachstumsraten und bestätigt seine Jahresziele, an der Börse aber hat die Aktie seit Jahresbeginn rund 94% verloren und am 25. November mit 0,20 Euro ein neues Allzeittief markiert. Am 26. November meldete das Unternehmen nun, dass es die Beteiligung an der Pharma-Plattform ApoNow auf 100% aufgestockt hat und bei Jungherz auf bis zu 100% gehen will. Gleichzeitig steht am 29. Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung an, auf der über die Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 10:1 und eine Kapitalerhöhung von bis zu 60 Millionen Euro abgestimmt werden soll. Die große Analyse mit The Platform Group-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach dem großen Gesamtbild und den fundamentalen Zahlen.
The Platform Group Aktie: Allzeittief, 10:1-Zusammenlegung und bis zu 60 Mio. Euro neues Kapital - Chance oder Verwässerungsfalle?
Die The Platform Group-Aktie notiert nahe 0,27 Euro, während der Konzern ApoNow komplett übernimmt, bei Jungherz auf bis zu 100% aufstockt und am 29. Dezember über Zusammenlegung 10:1 und Kapitalerhöhung abstimmen lässt. Die große Analyse mit Prognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Platform Group SE & Co. KGaA
- Ticker
- TPG0 (Xetra)
- ISIN
- DE000A40ZW88
- Sitz
- Düsseldorf
- Kerngeschäft
- Plattformlösungen für E-Commerce und B2B in 26 Branchen
- Aktien im Umlauf
- 26.333.950 (vor Zusammenlegung)
- Umsatz 2025
- 728 Mio. €
- Bereinigtes EBITDA 2025
- 55 Mio. €
- Nächste Termine
- Außerordentliche Hauptversammlung 29.12.2026; Prognose 2027 Ende Januar 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs: Börse Stuttgart, 26.11.2026, 10:01 Uhr; Zahlen laut Unternehmensmeldungen
Die aktuellen News
Mehr Kontrolle bei ApoNow und Jungherz - was dahinter steckt
Die Meldung vom 26. November ist auf den ersten Blick eine Randnotiz, auf den zweiten ein Signal: Die Gruppe verschiebt Kapital und Aufmerksamkeit zu Beteiligungen, die bereits zum Konzern gehören.
Bei ApoNow GmbH, einer Online-Plattform für Geschäftskunden aus der Pharmabranche, hat The Platform Group den Anteil planmäßig auf 100,00% erhöht. Laut Mitteilung ist der Kaufpreis gezahlt und das Closing im November abgeschlossen. Den Preis nennt das Unternehmen nicht.
Bei der Jungherz GmbH hat der Vorstand beschlossen, die Beteiligung auf bis zu 100,00% aufzustocken. Jungherz betreibt unter anderem den Fahrradhändler Fahrradzentrum Nagold und die Plattform fahrrad-teile.shop. Zu Preis und Abschluss gibt es keine Angaben, bisher liegt lediglich der Vorstandsbeschluss vor. Zitate des Managements enthält die Mitteilung nicht.
Die Kapitalmaßnahme
Zusammenlegung 10:1 und bis zu 60 Millionen Euro - Rettung oder Verwässerung?
Der Ad-hoc vom 17. November ist der eigentliche Kurstreiber der vergangenen Tage: Er verbindet eine optische Kurskorrektur mit einem erheblichen Eingriff in die Kapitalstruktur.
Geplant sind zwei Schritte. Erstens die Zusammenlegung von jeweils zehn Aktien zu einer, wodurch die Zahl der Aktien rechnerisch von 26.333.950 auf 2.633.395 sinkt. Die prozentuale Beteiligung der Aktionäre bleibt dabei unverändert, der Börsenwert ändert sich durch die Zusammenlegung allein nicht. Zweitens eine gemischte Kapitalerhöhung von bis zu 60 Millionen Euro: ein Barangebot mit Bezugsrechten für alle Aktionäre sowie eine Sacheinlage, bei der der Großaktionär und mit ihm verbundene Gesellschaften bestehende Darlehensforderungen im niedrigen zweistelligen Millionenbereich gegen neue Aktien einbringen.
Das Unternehmen begründet die Pläne mit der Stärkung von Bilanz und Eigenkapitalquote. Die Umwandlung von Darlehen in Eigenkapital senke die Finanzverbindlichkeiten, das Bargeld solle Wachstum und weiteren Schuldenabbau finanzieren. Endgültiges Volumen, Ausgabepreis und Details der Sacheinlage legen Vorstand und Aufsichtsrat erst nach dem Votum der Hauptversammlung fest.
|Baustein
|Geplant
|Zusammenlegung
|10:1, von 26.333.950 auf 2.633.395 Aktien
|Kapitalerhöhung
|gemischt, bis zu 60 Mio. €
|Barteil
|mit Bezugsrecht für alle Aktionäre
|Sacheinlage
|Darlehensforderungen des Großaktionärs und verbundener Unternehmen im niedrigen zweistelligen Mio.-€-Bereich
|Abstimmung
|außerordentliche Hauptversammlung am 29.12.2026
Rechnerische Werte nach Angaben des Unternehmens; Ausgabepreis und endgültiges Volumen stehen noch nicht fest.
Quelle: EQS-Ad-hoc The Platform Group, 17.11.2026
Für Anleger der The Platform Group-Aktie bedeutet das: Eine Zusammenlegung ist kein Wertgewinn, sondern Kosmetik. Rechnerisch würde ein Kurs von 0,271 Euro nach der Maßnahme bei rund 2,71 Euro liegen, bei unverändertem Börsenwert. Entscheidend ist der Ausgabepreis der neuen Aktien. Je niedriger er gegenüber dem Börsenkurs liegt, desto stärker die Verwässerung für Aktionäre, die ihr Bezugsrecht nicht ausüben. Ein Analyst, Alexander Rihane, hat Rating und Kursziel nach der Ankündigung auf "Under Review" gesetzt und seine Prognosen zurückgezogen, weil sich Folgen und Verwässerung derzeit nicht verlässlich beziffern lassen. Er hält die Zustimmung der Hauptversammlung wegen der Stimmrechtsmehrheit von CEO und Großaktionär Dominik Benner für sehr wahrscheinlich.
Unser Großaktionär steht fest hinter dem Unternehmen.
Die Quartalszahlen
Zahlen für die The Platform Group-Aktie: Wachstum ja, Marge unter Druck
Die Neunmonatszahlen vom 5. November zeichnen ein zweigeteiltes Bild. Der Konzern wächst bei Umsatz, Kunden und bereinigtem EBITDA, die Marge aber gibt nach.
In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettoumsatz um 17,1% auf 622,7 Millionen Euro, das Bruttowarenvolumen (GMV) um 19,4% auf 1,077 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA legte um 16,4% auf 53,3 Millionen Euro zu, das Konzernergebnis um 6,5% auf 44,4 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie sank allerdings von 2,03 auf 1,69 Euro, die Bruttomarge ging von 36,7% auf 35,0% zurück. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um 28,4% auf 8,6 Millionen, das Partnernetzwerk um 12,2% auf 17.873. Der Verschuldungsgrad lag bei 1,7.
|Kennzahl
|9M 2026
|Veränderung
|Nettoumsatz
|622,7 Mio. €
|+17,1%
|GMV
|1,077 Mrd. €
|+19,4%
|Bereinigtes EBITDA
|53,3 Mio. €
|+16,4%
|Konzernergebnis
|44,4 Mio. €
|+6,5%
|Ergebnis je Aktie
|1,69 €
|von 2,03 €
|Bruttomarge
|35,0%
|von 36,7%
|Aktive Kunden
|8,6 Mio.
|+28,4%
Die Angaben zum Ergebnis je Aktie und zum Verschuldungsgrad stammen aus Medienberichten über die Zahlen; vor Veröffentlichung gegen die Mitteilung prüfen.
Quelle: The Platform Group, Neunmonatszahlen 2026 (5.11.2026), laut Medienberichten
Der Vorstand bestätigte die Jahresziele: GMV von 1,7 Milliarden Euro, Nettoumsatz von mindestens 1,0 Milliarde Euro und bereinigtes EBITDA von 70 bis 80 Millionen Euro. Rechnerisch muss der Konzern dafür im Schlussquartal noch mindestens rund 377 Millionen Euro umsetzen und ein bereinigtes EBITDA von etwa 17 bis 27 Millionen Euro erzielen (Redaktionsrechnung). Das ist ein anspruchsvoller Endspurt, zumal die Bruttomarge nach neun Monaten unter dem Vorjahreswert liegt.
Das Chartbild
Allzeittief statt Erholung: Technik ohne Boden
Charttechnisch ist die Lage eindeutig, aber extrem. Die The Platform Group-Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 94% gefallen, am 12. Juni brach sie an einem Tag um rund 32% ein, und am 25. November erreichte sie mit 0,20 Euro ein neues Allzeittief. Am 26. November erholte sie sich zeitweise auf 0,271 Euro (+5,86%, Börse Stuttgart). Solche Tagesausschläge von deutlich mehr als 5% sind in diesem Kursbereich Alltag und zeigen, wie dünn und nervös der Handel ist. Beschreibend lässt sich festhalten: Solange das Allzeittief bei 0,20 Euro nicht nachhaltig hinter sich gelassen wird, bleibt das Chartbild angeschlagen. Eine Aussage zu Unterstützungen oder Widerständen jenseits dieses Tiefs ist ohne Kurshistorie in diesem Bereich nicht belastbar.
Die Marktkapitalisierung liegt bei 0,271 Euro und 26.333.950 Aktien bei rund 7 Millionen Euro (Redaktionsrechnung). Dem steht ein Konzernergebnis von 44,4 Millionen Euro in den ersten neun Monaten gegenüber. Diese Lücke zeigt, wie stark der Markt an der Kapitalstruktur zweifelt und nicht am operativen Geschäft.
Das große Bild
Plattformkonzern mit Vertrauensproblem - und einem Schuldenthema
Die The Platform Group betreibt Plattformen in 26 Branchen, mit mehr als 17.800 Partnern und 19 Standorten. 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz von 728 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 55 Millionen Euro. Das Geschäftsmodell lebt von Zukäufen, die in die Plattformstruktur integriert und zentral gesteuert werden. 2026 wollte der Konzern mit der Übernahme von AEP, einem großen Zukauf im Pharmabereich, einen weiteren Sprung machen. Zugleich gab das Unternehmen im Sommer ein Strategie-Update zu Verschuldung und Zukäufen bekannt und schloss am 8. Juli eine Finanzierung über bis zu 80 Millionen Euro ab.
Seither hat sich der Markt von der Aktie abgewendet. Auf der Hauptversammlung lehnten Aktionäre überraschend den vorgeschlagenen Abschlussprüfer ab, ein seltenes Misstrauensvotum. Im Sommer kam es zu massiven Kursstürzen. Die geplante Kapitalerhöhung ist aus Sicht des Unternehmens der Versuch, die Bilanz zu entlasten. Aus Sicht von Kritikern bestätigt sie die Sorge, dass die Kapitalstruktur dem schnellen Wachstum nicht gewachsen war.
Wichtig für die The Platform Group-Aktie Prognose: Die Unternehmensführung konzentriert sich laut eigener Aussage auf organisches Wachstum und Schuldenabbau. Die Prognose für 2027 will das Unternehmen Ende Januar 2027 vorlegen.
Die Prognose
The Platform Group-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei diesem Kursniveau und dieser Unsicherheit nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an klar beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Warten auf den Ausgabepreis
Bis zur Hauptversammlung am 29. Dezember dominieren Spekulation und Verkaufsdruck. Bleiben die Konditionen der Kapitalerhöhung vage, dürfte die The Platform Group-Aktie volatil um das Allzeittief pendeln. Ein attraktiv kalkuliertes Bezugsangebot und die erwartete Zustimmung der Hauptversammlung könnten eine Erholung stützen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Bilanz entscheidet
Gelingt die Entschuldung und liefert das vierte Quartal die bestätigte Prognose von 70 bis 80 Millionen Euro bereinigtem EBITDA, hätte der Markt wieder eine Bewertungsgrundlage. Verfehlt der Konzern die Ziele oder bleibt die Marge unter Druck, drohen weitere Vertrauensverluste.
Langfristig (ab 2028): Plattformstrategie
Langfristig zählt, ob die Plattformgruppe organisch wachsen, Zukäufe profitabel integrieren und die Verschuldung dauerhaft senken kann. Gelingt das, könnte der heutige Abschlag zum operativen Wert schrumpfen. Misslingt es, bleibt die The Platform Group-Aktie ein hochspekulativer Titel.
Termine
Was Anleger der The Platform Group-Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur The Platform Group-Aktie
Warum fällt die The Platform Group-Aktie? Der Kurs steht seit Jahresbeginn rund 94% im Minus und markierte am 25. November ein Allzeittief bei 0,20 Euro. Auslöser sind Zweifel an der Kapitalstruktur und die angekündigte Kapitalmaßnahme.
Was bedeutet die Zusammenlegung 10:1? Zehn Aktien werden zu einer. Die Zahl der Aktien sinkt von 26.333.950 auf 2.633.395, der prozentuale Anteil jedes Aktionärs und der Börsenwert bleiben unverändert.
Wie hoch ist die geplante Kapitalerhöhung? Bis zu 60 Millionen Euro, gemischt aus Barteil mit Bezugsrecht und Sacheinlage von Darlehensforderungen des Großaktionärs. Ausgabepreis und endgültiges Volumen stehen noch nicht fest.
Was hat The Platform Group bei ApoNow und Jungherz beschlossen? ApoNow gehört zu 100%, das Closing ist abgeschlossen. Bei Jungherz hat der Vorstand beschlossen, auf bis zu 100% aufzustocken.
Wie lautet die The Platform Group-Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig entscheidet der Ausgabepreis, mittelfristig die Bilanz und die Zielerreichung 2026, langfristig die Plattformstrategie. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die The Platform Group-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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