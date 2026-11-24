Rüstung trifft Cloud: Die Thales-Aktie (ISIN: FR0000121329, WKN: 850842, Handelssymbol Euronext Paris: HO, US-Handelssymbol: THLLY im OTC-Handel) ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer vier. Um 14:10 Uhr notierte die Aktie mit plus 1,28 Prozent bei 229,70 Euro. Neben einer allgemeinen Erholung bei Rüstungswerten sorgt eine Partnerschaft für souveräne Cloud-Dienste für Aufmerksamkeit.
Thales-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 1,28 Prozent – Souveräne Cloud und volle Auftragsbücher
Die Thales-Aktie ist am Dienstagmittag CAC40 Gewinner Nummer vier: Plus 1,28 Prozent auf 229,70 Euro. Eine Cloud-Partnerschaft und anhaltende Rüstungsaufträge geben dem Konzern Rückenwind. Die Hintergründe.
Die Gründe für das Kursplus
Zwei Treiber für die Thales-Aktie
Souveräne Cloud
Die Thales-Tochter S3NS arbeitet mit Red Hat an Cloud-Lösungen, die Daten unter europäischer Kontrolle halten.
Rüstungsaufträge
Die Nachfrage nach Verteidigungstechnik bleibt hoch, Auftragsbücher sind gut gefüllt.
Erholung
Nach Schwäche in den Vortagen kaufen Anleger Rüstungswerte wieder.
Häufige Fragen zur Thales-Aktie
Warum ist die Thales-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Eine Cloud-Partnerschaft und die Erholung bei Rüstungswerten stützen den Kurs.
Wie lauten ISIN und WKN der Thales-Aktie?
ISIN FR0000121329, WKN 850842.
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