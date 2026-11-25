Warum ist die Texas Pacific Land-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent, und Energieaktien gehörten zu den stärksten Werten des Tages. Eine Firmenmeldung ist nicht bekannt.

Wie stark ist die Texas Pacific Land Aktie gestiegen?

Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 3,97 Prozent bei 261,37 US-Dollar.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Texas Pacific Land-Aktie?

Die ISIN lautet US88262P1021, die WKN A2QL4H. An der NYSE wird die Aktie unter TPL gehandelt, in Deutschland unter 9WY.