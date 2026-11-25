Die Texas Pacific Land-Aktie (ISIN: US88262P1021, WKN: A2QL4H, Handelssymbol: TPL an der NYSE, deutsches Kürzel: 9WY) steigt am Mittwoch um 4,0 Prozent auf 261,37 US-Dollar. Die Texas Pacific Land Aktie zählt damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Eine Unternehmensmeldung ist nicht bekannt. Der Kurs folgt dem Ölpreis und dem Energiesektor, der am Mittwoch zu den stärksten Branchen gehörte.
Texas Pacific Land-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 4 Prozent – Land und Öl als Gegenentwurf zur KI-Aktie
Die Texas Pacific Land-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,0 Prozent bei 261,37 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Der Landbesitzer im Permian-Becken profitiert vom steigenden Ölpreis und der Stärke des Energiesektors. Eine Unternehmensmeldung ist nicht bekannt.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Öl rauf, Technologie runter
Ölpreis steigt
Rohöl verteuerte sich am Mittwoch um gut 2 Prozent. Texas Pacific Land verdient an jeder Förderung auf seinem Land mit und profitiert von höheren Preisen.
Energie und Grundstoffe vorn
Beide Sektoren führten am Mittwoch den Markt an. Auch Erdgasförderer legten kräftig zu.
Sachwerte gefragt
Im Ausverkauf der KI-Aktien suchten Anleger Unternehmen mit greifbaren Vermögenswerten.
Einordnung
Vermieter des Ölbooms
Texas Pacific Land ist einer der größten privaten Landbesitzer in Texas. Das Unternehmen fördert nicht selbst. Es erhält Lizenzgebühren von den Ölkonzernen, die auf seinem Land im Permian-Becken bohren, und verkauft Wasser und Wegerechte. Das Geschäft braucht wenig eigenes Kapital und wirft hohe Margen ab, hängt aber an der Bohraktivität und damit am Ölpreis.
Häufige Fragen zur Texas Pacific Land-Aktie
Warum ist die Texas Pacific Land-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Der Ölpreis stieg um gut 2 Prozent, und Energieaktien gehörten zu den stärksten Werten des Tages. Eine Firmenmeldung ist nicht bekannt.
Wie stark ist die Texas Pacific Land Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 3,97 Prozent bei 261,37 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Texas Pacific Land-Aktie?
Die ISIN lautet US88262P1021, die WKN A2QL4H. An der NYSE wird die Aktie unter TPL gehandelt, in Deutschland unter 9WY.
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