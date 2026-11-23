Der texanische Flächen- und Rechteinhaber Texas Pacific Land (NYSE: TPL, ISIN US88262P1021) kauft den Konkurrenten EagleRock Land und verstärkt damit sein Wassergeschäft im Permian Basin. Wie Reuters berichtet, handelt es sich um einen reinen Aktientausch mit einem impliziten Eigenkapitalwert von rund 3 Milliarden US-Dollar. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
Texas Pacific Land-Aktie: Drei Milliarden Dollar für EagleRock – wie ein Landbesitzer das Wassergeschäft im Permian Basin ausbaut
Texas Pacific Land übernimmt den Landes- und Wasserspezialisten EagleRock im reinen Aktientausch mit einem impliziten Eigenkapitalwert von rund 3 Milliarden Dollar. Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
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Wie ist der Aktientausch aufgebaut?
Nach Angaben der Meldung wird jede Class-A-Aktie von EagleRock gegen 0,0831 Aktien einer neuen Holdinggesellschaft namens New Titan Holdings getauscht. Texas Pacific Land will diese Holding beim Abschluss in Texas Pacific Land Corporation umbenennen. Der Tausch umfasst auch Anteile an den operativen Einheiten von EagleRock. Barmittel fließen nicht, die Transaktion wird also ohne zusätzliche Finanzierung über Aktien abgewickelt.
Die bisherigen Aktionäre von Texas Pacific Land sollen nach dem Zusammenschluss rund 86 Prozent der kombinierten Gesellschaft halten. Der Rest geht an die EagleRock-Aktionäre und die Inhaber der Betriebseinheiten. Das bedeutet: Texas Pacific Land bleibt klarer Mehrheitsgesellschafter des neuen Unternehmens.
Was bekommt die Texas Pacific Land-Aktie dazu?
Zusammen kämen beide Unternehmen laut Reuters auf rund eine Million Acres eigener Oberflächenflächen und weitere 105.000 Acres mit Wasserlösungs-Verpflichtungen in den Teilbecken Delaware und Midland des Permian Basin. Das Geschäft verbindet das Flächen-, Förderabgaben- und Wassergeschäft von TPL mit den Flächen, der Wasserinfrastruktur und den Kundenbeziehungen von EagleRock zu großen Betreibern in der Region.
Für die Texas Pacific Land-Aktie ist vor allem die Aussage zum Cashflow relevant: Die Übernahme soll den freien Cashflow je TPL-Aktie 2027 vor Synergien erhöhen. Das ist eine Angabe aus der Unternehmensmeldung, keine Einschätzung der Redaktion.
Wie reagierten die Aktien?
Vorbörslich legten die Aktien von Texas Pacific Land um knapp 4 Prozent zu, EagleRock-Papiere gewannen rund 16 Prozent.
FAQ zur Texas Pacific Land-Aktie und zur EagleRock-Übernahme
Wie hoch ist der Kaufpreis für EagleRock?
Der implizite Eigenkapitalwert liegt bei rund 3 Milliarden US-Dollar; bezahlt wird ausschließlich mit Aktien.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
Unter welchem Kürzel wird die Texas Pacific Land-Aktie gehandelt?
Die Aktie von Texas Pacific Land Corporation notiert an der NYSE unter TPL, die ISIN lautet US88262P1021.
Wie viele Aktien erhalten EagleRock-Aktionäre?
Je EagleRock-Class-A-Aktie gibt es 0,0831 Aktien der neuen Holding New Titan Holdings.
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