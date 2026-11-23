Nach Angaben der Meldung wird jede Class-A-Aktie von EagleRock gegen 0,0831 Aktien einer neuen Holdinggesellschaft namens New Titan Holdings getauscht. Texas Pacific Land will diese Holding beim Abschluss in Texas Pacific Land Corporation umbenennen. Der Tausch umfasst auch Anteile an den operativen Einheiten von EagleRock. Barmittel fließen nicht, die Transaktion wird also ohne zusätzliche Finanzierung über Aktien abgewickelt.

Die bisherigen Aktionäre von Texas Pacific Land sollen nach dem Zusammenschluss rund 86 Prozent der kombinierten Gesellschaft halten. Der Rest geht an die EagleRock-Aktionäre und die Inhaber der Betriebseinheiten. Das bedeutet: Texas Pacific Land bleibt klarer Mehrheitsgesellschafter des neuen Unternehmens.