Die Texas Instruments Aktie (ISIN: US8825081040, FSE: TII, NASDAQ: TXN) erholt sich am Montag vorbörslich um rund 4,5 Prozent, nachdem der Analogchip-Hersteller am Freitag 7,7 Prozent auf 263,75 US-Dollar verloren hatte. Auslöser der Erholung ist ein Rating-Update: Cantor Fitzgerald stuft die Texas Instruments Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch.
Texas Instruments Aktienanalyse: Upgrade von Cantor nach dem 8-Prozent-Absturz - Ist der Analog-Zyklus noch intakt?
Die Texas Instruments Aktie legt vorbörslich um rund 4,5 Prozent zu, nachdem Cantor Fitzgerald das Papier auf „Overweight“ hochgestuft hat. Unsere Texas Instruments Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Risiken.
Damit rückt eine Aktie in den Fokus, die in diesem Jahr kräftig gelaufen ist – mit einem Plus von gut 55 Prozent seit Jahresbeginn (eigene Rechnung) – und zuletzt dennoch rund 21 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 334,03 US-Dollar notiert. Diese Texas Instruments Aktienanalyse klärt, was hinter der Bewegung steckt und wie das Papier bewertet ist.
Auslöser
Cantor-Analyst Matthew Prisco hebt die Texas Instruments Aktie am 23.11.2026 auf „Overweight“ und das Kursziel auf 385 USD (zuvor „Neutral“, 340 USD).
Zahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 28 Prozent auf 6,06 Mrd. USD, der Gewinn je Aktie um 77 Prozent auf 2,62 USD.
Bewertung
Trailing-KGV rund 35, erwartetes KGV rund 23 – deutlich unter den meisten Analog-Wettbewerbern.
Risiko
Die Aktie testet die 200-Tage-Linie; die Chipwerte sind insgesamt hochvolatil.
Auslöser
Warum bewegt sich die Texas Instruments Aktie heute? Cantor sieht einen verlängerten Zyklus
Nach Angaben von Cantor Fitzgerald vom 23. November 2026 erwartet Analyst Matthew Prisco einen verlängerten „Mid-Cycle“ im Analogchip-Geschäft. Davon profitierten die eigene Fertigungskapazität und die breite Produktpalette von Texas Instruments. Die aktuellen Kursniveaus nennt er einen attraktiven Einstiegspunkt. Cantor hebt das Kursziel von 340 auf 385 US-Dollar an. Das Haus hatte zuvor ein neutrales Votum.
Das Upgrade trifft auf einen aufgehellten Gesamtmarkt: Nach dem KI-getriebenen Ausverkauf der Vorwoche legen Chipwerte am Montag vorbörslich breit zu, die Nasdaq-100-Futures liegen rund 3,5 Prozent im Plus. Der Freitagsrückgang der Texas Instruments Aktie fiel in diese Sektorbewegung; ein unternehmensspezifischer Grund ist nicht bekannt. Marktkommentare nannten Sorgen um die Analognachfrage und Margendruck durch hohe Investitionen – eine Einschätzung, die zu den jüngsten Unternehmenszahlen nicht recht passt (Einschätzung der Redaktion).
Was macht Texas Instruments? Das Geschäftsmodell in Kürze
Texas Instruments mit Sitz in Dallas fertigt Analog- und Embedded-Processing-Chips für Industrie, Autos, Rechenzentren und Konsumelektronik. Im dritten Quartal entfielen 4,91 Mrd. USD (+32 Prozent) auf Analog, 858 Mio. USD (+21 Prozent) auf Embedded Processing und 286 Mio. USD (-6 Prozent) auf Sonstiges. Das Unternehmen setzt auf eigene Fabriken und fährt nach einer Phase hoher Investitionen die Ausgaben zurück – das stützt den Free Cashflow.
Wie stark sind die Zahlen? Texas Instruments Aktie im Zahlen-Check
Laut Unternehmensmitteilung vom 21. Oktober 2026 erzielte Texas Instruments im dritten Quartal 6,055 Mrd. USD Umsatz (+28 Prozent). Der Nettogewinn stieg um 78 Prozent auf 2,425 Mrd. USD, die Bruttomarge lag bei 64,2 Prozent, die operative Marge bei 47,5 Prozent. Der Free Cashflow betrug 2,96 Mrd. USD im Quartal und 8,42 Mrd. USD auf zwölf Monate, was rund 41 Prozent des Umsatzes entspricht – wobei darin 1,6 Mrd. USD CHIPS-Act-Anreize enthalten sind. Die Investitionen sanken auf 463 Mio. USD (Vorjahr: 1,197 Mrd. USD). Für das vierte Quartal prognostiziert das Management Umsatz von 5,8 bis 6,3 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 2,45 bis 2,79 USD.
Auch die Endmärkte ziehen laut Management an: Der Industrieumsatz stieg im Jahresvergleich um mehr als 40 Prozent, Automobil um mittlere Zehnerprozente, Rechenzentren um rund 95 Prozent (Anteil rund 13 Prozent am Umsatz).
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Prognose Q4 2026
|Umsatz
|4,742 Mrd. USD
|6,055 Mrd. USD
|5,8 bis 6,3 Mrd. USD
|Gewinn je Aktie
|1,48 USD
|2,62 USD
|2,45 bis 2,79 USD
|Nettogewinn
|rund 1,36 Mrd. USD
|2,425 Mrd. USD
|–
|Investitionen
|1,197 Mrd. USD
|0,463 Mrd. USD
|–
Q3 2025 und Q3 2026: Berichtszahlen (GAAP). Q4 2026: Prognosespanne des Managements.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 21.10.2026
Wie hoch ist die Texas Instruments Aktie bewertet?
Zum Freitagsschluss ergibt sich ein trailing-KGV von rund 35, nach rund 39 eine Woche zuvor. Auf Konsensbasis liegt das erwartete KGV bei rund 23 (eigene Rechnung: Datenstand vom 13.11. umgerechnet auf den Freitagskurs). Die Dividende beträgt 1,52 USD je Quartal, also 6,08 USD im Jahr, was rund 2,3 Prozent Rendite entspricht; sie wurde zuletzt um 7 Prozent angehoben. Auf der Passivseite stehen rund 13,6 Mrd. USD Schulden rund 8,1 Mrd. USD an Zahlungsmitteln und kurzfristigen Anlagen gegenüber. Die Ausschüttungsquote ist mit knapp 80 Prozent hoch.
|Unternehmen
|KGV (trailing)
|Texas Instruments
|34,8
|NXP Semiconductors
|19,2
|Analog Devices
|42,2
|Infineon
|47,7
|STMicroelectronics
|67,7
|Microchip Technology
|84,8
KGV auf Basis der letzten zwölf Monate; hohe Werte bei Microchip und STMicro spiegeln gedrückte Gewinne im Zyklustief wider (Einschätzung der Redaktion).
Quelle: Marktdaten, Schlusskurse rund 20.11.2026
Wie sieht die Texas Instruments Aktienprognose der Analysten aus?
Der Konsens war vor dem Cantor-Upgrade gemischt, aber überwiegend positiv: Von 35 Analysten empfahlen 20 den Kauf, 13 das Halten und zwei den Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 338,79 USD (Median 340 USD) bei einer Spanne von 250 bis 422 USD (Stand 9. November 2026). Bezogen auf den Freitagskurs entspräche das einem Abstand von rund 28 Prozent – eine Rechnung auf Basis von Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. Bei dieser Texas Instruments Aktienprognose ist zu beachten, dass das Cantor-Upgrade im Konsens noch nicht enthalten ist und die Kursziele nach dem Kursrutsch teils überholt sein können.
Was zeigt der Chart der Texas Instruments Aktie?
Charttechnisch ist die Lage am Scheideweg: Der Freitagsschluss von 263,75 USD liegt knapp unter der 200-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 265 USD verlief. Die 50-Tage-Linie verlief zuletzt bei etwa 284 bis 292 USD; ein Bruch darunter wurde am Freitag gemeldet. Der RSI fiel nach dem Rückgang auf rund 39 und liegt damit noch über dem überverkauften Bereich. Die vorbörsliche Erholung führt den Kurs zurück über die 200-Tage-Linie – ob sie Bestand hat, ist offen.
Was sollten Anleger bei der Texas Instruments Aktie jetzt beobachten?
Der nächste Termin ist die UBS-Konferenz am 1. Dezember 2026, bei der Konzernchef Haviv Ilan über den Ausblick sprechen soll. Die Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr werden voraussichtlich am 26. Januar 2027 veröffentlicht (Termin vom Unternehmen noch nicht bestätigt). Im Februar will das Unternehmen sein Kapitalmanagement-Update mit Details zu den Investitionen 2027 vorlegen. Am 24. November berichtet Analog Devices, was als Gradmesser für die Branche gilt.
FAQ zur Texas Instruments Aktie
Warum steigt die Texas Instruments Aktie heute? Die Texas Instruments Aktie legt vorbörslich um rund 4,5 Prozent zu, weil Cantor Fitzgerald sie auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel auf 385 USD angehoben hat. Zudem erholt sich der Chipsektor.
Wie lautet die Texas Instruments Aktienprognose der Analysten? Der Konsens vom 9. November 2026 liegt bei „Buy“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 338,79 USD und einer Spanne von 250 bis 422 USD. Die Zahlen sind Einschätzungen Dritter.
Wie hoch ist das KGV der Texas Instruments Aktie? Das trailing-KGV beträgt rund 35, das erwartete KGV auf Konsensbasis rund 23 (eigene Rechnung).
Zahlt die Texas Instruments Aktie Dividende? Ja, 1,52 USD je Quartal, also 6,08 USD im Jahr – rund 2,3 Prozent Rendite beim Freitagskurs.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Voraussichtlich Ende Januar 2027; der Termin ist noch nicht bestätigt.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Texas Instruments Inc. (TXN): Kaufen, Kursziel 385,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cantor Fitzgerald (Analyst Matthew Prisco) vom 23.11.2026, 14:21 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 15:41 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 15:41 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cantor Fitzgerald (Analyst Matthew Prisco).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.