Nach Angaben von Cantor Fitzgerald vom 23. November 2026 erwartet Analyst Matthew Prisco einen verlängerten „Mid-Cycle“ im Analogchip-Geschäft. Davon profitierten die eigene Fertigungskapazität und die breite Produktpalette von Texas Instruments. Die aktuellen Kursniveaus nennt er einen attraktiven Einstiegspunkt. Cantor hebt das Kursziel von 340 auf 385 US-Dollar an. Das Haus hatte zuvor ein neutrales Votum.

Das Upgrade trifft auf einen aufgehellten Gesamtmarkt: Nach dem KI-getriebenen Ausverkauf der Vorwoche legen Chipwerte am Montag vorbörslich breit zu, die Nasdaq-100-Futures liegen rund 3,5 Prozent im Plus. Der Freitagsrückgang der Texas Instruments Aktie fiel in diese Sektorbewegung; ein unternehmensspezifischer Grund ist nicht bekannt. Marktkommentare nannten Sorgen um die Analognachfrage und Margendruck durch hohe Investitionen – eine Einschätzung, die zu den jüngsten Unternehmenszahlen nicht recht passt (Einschätzung der Redaktion).