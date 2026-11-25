Die Texas Instruments Aktie hat ein Jahr hinter sich, das man dem biederen Analogchip-Hersteller kaum zugetraut hätte. Bis Mitte November stand seit Jahresbeginn ein Plus von mehr als 70 Prozent zu Buche, auf Sicht von zwölf Monaten sogar rund 95 Prozent. Dann kam der Dienstag: Nach dem Zahlenwerk des Rivalen Analog Devices geriet der gesamte Analogsektor unter Druck, und die Texas Instruments Aktie verlor nach aktiencheck.de-Informationen rund 11 Prozent an einem Tag. Ist das der Anfang vom Ende der Rally – oder eine Atempause?
Texas Instruments Aktie: Plus 95 Prozent in einem Jahr, dann der Rücksetzer – wie viel Zyklus steckt im Chip-Dauerläufer?
Texas Instruments gehörte 2026 zu den stärksten Chipwerten. Nun wächst die Nervosität im Analogsektor. Was die Zahlen hergeben und worauf Anleger bei der Texas Instruments Aktie achten.
Die Ausgangslage
Starker Kurs, dünnere Gewinnbasis
Der Kursanstieg ist dem Gewinn weit vorausgelaufen. Texas Instruments erzielte im dritten Quartal 6,06 Milliarden Dollar Umsatz. Über fünf Jahre betrachtet ist der Umsatz zwar um rund 18 Prozent gewachsen, der Gewinn je Aktie aber um 1 Prozent gesunken, und die operative Marge hat sich um 7 Prozentpunkte verengt – eine Folge des teuren Ausbaus eigener Fabriken. Beim Wettbewerber Analog Devices stieg der Gewinn je Aktie im selben Zeitraum um mehr als 80 Prozent. Die Bewertung von Texas Instruments mit dem 38-Fachen des Gewinns setzt also eine kräftige Erholung voraus.
Der Ausblick
Zukauf und Dividende als Anker
Strategisch setzt der Konzern auf Größe: Die Übernahme von Silicon Labs steht noch unter Genehmigungsvorbehalt und soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden. Für Einkommensanleger bleibt die Ausschüttung das Argument – im Oktober erklärte Texas Instruments eine Quartalsdividende von 1,52 Dollar je Aktie. Auf der Messe electronica in München zeigte das Unternehmen zudem neue Technik für vernetzte Fabriken. Analogchips stecken in Industrieanlagen, Autos und zunehmend in Rechenzentren. Wie belastbar diese Nachfrage ist, wird nach den jüngsten Signalen aus der Branche wieder diskutiert.
Die Texas Instruments Aktie ist kein Sprinter, sondern ein Zykliker mit hoher Bewertung. Genau deshalb reagiert sie so empfindlich auf Branchensignale.
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktie
Was stellt Texas Instruments her?
Vor allem Analogchips und eingebettete Prozessoren für Industrie, Autos, Unterhaltungselektronik und Rechenzentren.
Zahlt Texas Instruments eine Dividende?
Ja. Zuletzt erklärte der Konzern eine Quartalsdividende von 1,52 Dollar je Aktie.
Was plant Texas Instruments mit Silicon Labs?
Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden und steht noch unter Genehmigungsvorbehalt.
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