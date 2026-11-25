Was stellt Texas Instruments her?

Vor allem Analogchips und eingebettete Prozessoren für Industrie, Autos, Unterhaltungselektronik und Rechenzentren.

Zahlt Texas Instruments eine Dividende?

Ja. Zuletzt erklärte der Konzern eine Quartalsdividende von 1,52 Dollar je Aktie.

Was plant Texas Instruments mit Silicon Labs?

Die Übernahme soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden und steht noch unter Genehmigungsvorbehalt.