Texas Instruments hat am Dienstag keine Zahlen vorgelegt, keine Prognose gesenkt und keine schlechte Nachricht verbreitet. Trotzdem verlor die Texas Instruments Aktie (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Handelssymbol: TII, US-Handelssymbol: TXN) 11,25 Prozent auf 258,44 Dollar. Damit steht der Konzern aus Dallas auf Platz vier der Nasdaq100 Verlierer. Am Vortag hatte die Aktie noch bei 291,19 Dollar geschlossen.
Texas Instruments Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit minus 11 Prozent – in Sippenhaft für den Rivalen
Die Texas Instruments Aktie gehört zu den größten Nasdaq100 Verlierern des Tages: Ohne eigene Nachricht fällt der Chipkonzern um 11,25 Prozent auf 258,44 Dollar. Schuld ist der Ausblick des Konkurrenten Analog Devices. Die Analyse zeigt, warum der Markt beide Konzerne in einen Topf wirft.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Ausblick des Rivalen gilt als Warnung für alle
Der Auslöser sitzt in Wilmington im US-Bundesstaat Massachusetts. Dort hat Analog Devices am Morgen Rekordzahlen gemeldet, aber für das laufende Quartal einen Gewinn je Aktie unter dem Niveau des Vorquartals in Aussicht gestellt. Die Aktie des Konkurrenten brach daraufhin um mehr als 17 Prozent ein.
Texas Instruments und Analog Devices sind die beiden größten Anbieter von Analogchips. Diese Bauteile wandeln Signale wie Temperatur, Druck oder Spannung in Daten um und stecken in Fabrikanlagen, Autos und Stromnetzen. Beide Konzerne beliefern dieselben Branchen. Deutet einer von ihnen eine Wachstumspause an, unterstellt der Markt sie auch dem anderen.
Übertragung vom Konkurrenten
Der verhaltene Ausblick von Analog Devices wurde als Signal für die gesamte Sparte gelesen.
Chipsektor insgesamt schwach
Nach der Rally vom Montag gaben Halbleiterwerte am Dienstag auf breiter Front nach. Am Vormittag lag der Sektor mehr als 6 Prozent im Minus.
Gewinne im Depot
Die Aktie war seit Jahresbeginn stark gestiegen. Das macht es leicht, Gewinne mitzunehmen.
Einordnung
Die eigenen Zahlen sagten etwas anderes
Der Kontrast zu den jüngsten Geschäftszahlen ist auffällig. Texas Instruments hatte im dritten Quartal den Umsatz um 28 Prozent gesteigert und einen Ausblick über den Erwartungen gegeben. Die Margen verbesserten sich. Der Nasdaq100 Verlierer wurde am Dienstag also nicht für eigene Schwäche abgestraft, sondern für eine Vermutung.
Ob diese Vermutung zutrifft, zeigt sich erst mit den nächsten Quartalszahlen von Texas Instruments. Bis dahin steht eine Frage im Raum: Zahlen sich die Milliarden aus, die der Konzern in neue eigene Chipfabriken in den USA steckt, wenn die Nachfrage eine Pause einlegt? Trotz des Einbruchs liegt die Texas Instruments Aktie seit Jahresbeginn noch deutlich im Plus.
Häufige Fragen zur Texas Instruments Aktie
Warum ist die Texas Instruments Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Der Konkurrent Analog Devices gab einen verhaltenen Ausblick. Anleger übertrugen das auf Texas Instruments. Die Aktie fiel am 24. November 2026 um 11,25 Prozent, obwohl das Unternehmen selbst nichts gemeldet hat.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Texas Instruments Aktie?
Die ISIN lautet US8825081040, die WKN 852654. An der Nasdaq wird die Aktie unter TXN gehandelt, in Deutschland unter TII.
Wo schloss die Texas Instruments Aktie?
Bei 258,44 Dollar nach 291,19 Dollar am Vortag.
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