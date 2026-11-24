Der Auslöser sitzt in Wilmington im US-Bundesstaat Massachusetts. Dort hat Analog Devices am Morgen Rekordzahlen gemeldet, aber für das laufende Quartal einen Gewinn je Aktie unter dem Niveau des Vorquartals in Aussicht gestellt. Die Aktie des Konkurrenten brach daraufhin um mehr als 17 Prozent ein.

Texas Instruments und Analog Devices sind die beiden größten Anbieter von Analogchips. Diese Bauteile wandeln Signale wie Temperatur, Druck oder Spannung in Daten um und stecken in Fabrikanlagen, Autos und Stromnetzen. Beide Konzerne beliefern dieselben Branchen. Deutet einer von ihnen eine Wachstumspause an, unterstellt der Markt sie auch dem anderen.