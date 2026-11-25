Chipaktie ist nicht gleich Chipaktie: Während Speicher- und KI-Werte am Mittwoch erneut zu den größten Verlierern zählen, steigt die Texas Instruments-Aktie (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Handelssymbol: TXN an der Nasdaq, deutsches Kürzel: TII) um 4,6 Prozent auf 270,19 US-Dollar. Die Texas Instruments Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Texas Instruments-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 5 Prozent – der Analogchip-Riese als Schutzraum im Chip-Crash
Die Texas Instruments-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,6 Prozent bei 270,19 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern. Während KI-Chipwerte erneut fallen, kaufen Anleger Hersteller von Analogchips. Auch Analog Devices erholt sich kräftig.
Die Gründe für den Kursgewinn
Analog schlägt KI
Analogchips als Zuflucht
Texas Instruments liefert Chips für Industrie, Autos und Alltagselektronik. Das Geschäft hängt weniger an den KI-Investitionen der Cloud-Konzerne. Im Ausverkauf der KI-Werte suchen Anleger genau das.
Die Branche erholt sich
Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Symbol: ADI) gewann nach dem Kurssturz vom Dienstag 6,4 Prozent. Das zog den Wettbewerber mit.
Rückenwind vom Wochenbeginn
Am Montag hatte das Analysehaus Cantor Fitzgerald seine Einschätzung für die Aktie angehoben und das Unternehmen als Schutz in stürmischen Zeiten beschrieben. Die Aktie stieg daraufhin um rund 10 Prozent.
Markterholung
Der S&P 500 machte einen Einbruch von 3,2 Prozent fast vollständig wett.
Einordnung
Starkes Jahr, nervöse Wochen
Texas Instruments gehörte 2026 zu den stärksten Chipwerten. Bis Mitte November lag die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 70 Prozent im Plus, bevor Sorgen um den Analogzyklus und hohe Investitionen einen Rücksetzer auslösten. Am 20. November verlor sie an einem Tag mehr als 5 Prozent. Der Konzern baut eigene Fabriken in den USA aus. Das bindet viel Kapital, macht ihn aber unabhängiger von asiatischen Zulieferern und von Zöllen.
Häufige Fragen zur Texas Instruments-Aktie
Warum ist die Texas Instruments-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger kauften im Ausverkauf der KI-Chipwerte Hersteller von Analogchips. Die Erholung von Analog Devices und ein positiver Analystenkommentar vom Montag stützten zusätzlich.
Wie stark ist die Texas Instruments Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 4,55 Prozent bei 270,19 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Texas Instruments-Aktie?
Die ISIN lautet US8825081040, die WKN 852654. An der Nasdaq wird die Aktie unter TXN gehandelt, in Deutschland unter TII.
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