Texas Instruments gehörte 2026 zu den stärksten Chipwerten. Bis Mitte November lag die Aktie seit Jahresbeginn mehr als 70 Prozent im Plus, bevor Sorgen um den Analogzyklus und hohe Investitionen einen Rücksetzer auslösten. Am 20. November verlor sie an einem Tag mehr als 5 Prozent. Der Konzern baut eigene Fabriken in den USA aus. Das bindet viel Kapital, macht ihn aber unabhängiger von asiatischen Zulieferern und von Zöllen.