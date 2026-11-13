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TEVA Pharmaceutical Aktie: Forschung könnte Wachstum bis 2030 und darüber hinaus sichern - Kursziel steigt um 27,3%!

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 11:57 1 Min. Piper Sandler

TEVA-Aktie mit neuer Kursfantasie! Piper Sandler hebt das Kursziel kräftig an. Besonders die vielversprechende Medikamentenpipeline im Bereich Immunologie sorgt für Optimismus. Könnten zahlreiche neue Produkteinführungen bis weit in die 2030er-Jahre die TEVA-Aktie nachhaltig beflügeln?

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Die Analysten von Piper Sandler raten die Aktie von TEVA Pharmaceutical Industries Limited (ISIN: IL0006290147, WKN: 906517, FSE: TEVA, NYSE: TEVA) unverändert zu kaufen und heben das Kursziel von 44 auf 56 USD. Piper Sandler habe am Forschungs- und Entwicklungstag (R&D Day) von TEVA teilgenommen. Die wichtigsten Erkenntnisse hätten sich dabei auf eine Reihe vielversprechender Wirkstoffkandidaten in frühen klinischen und präklinischen Entwicklungsphasen konzentriert. Viele davon seien neuartige bispezifische Wirkstoffe, die auf bereits validierte therapeutische Zielstrukturen im breiten Spektrum der Immunologie und entzündlicher Erkrankungen ausgerichtet seien. Für Piper Sandler sei deutlich geworden, dass TEVA Pharmaceutical über eine leistungsfähige Plattform zur Entdeckung und Entwicklung neuer Medikamente verfüge, deren Schwerpunkt weitgehend auf der Immunologie liege. Diese Forschungs- und Entwicklungskompetenz positioniere das Unternehmen für eine Welle neuer Markteinführungen, die sich nicht nur über die kommenden Jahre erstrecken, sondern bis weit in die 2030er-Jahre hineinreichen könnte. zuvor: 44 USD ⬆️ Ziel 56 USD zuvor: buy ↔️ buy 12.11.2026 🏛️ Piper Sandler Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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