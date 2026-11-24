Die Tesla Aktie (ISIN US88160R1014, Ticker TSLA) hat den Wochenstart mit einem Kurssprung von rund 11,5 Prozent auf etwa 385 US-Dollar beendet (Nasdaq, Schlusskurs 23.11.2026, 22:00 Uhr MEZ beziehungsweise 16:00 Uhr in New York). Auslöser war eine breite Erholung bei Technologiewerten nach der Verkaufswelle der Vorwoche, dazu die Debatte über eine mögliche Fusion mit SpaceX. Diese Tesla Aktienanalyse fragt, was an Zahlen, Bewertung und Fantasie hinter dem Anstieg steckt.
Tesla Aktienanalyse: Plus 11,5 Prozent auf 385 Dollar, SpaceX-Fusion im Hinterkopf – wie viel davon ist schon eingepreist?
Die Tesla Aktie springt zum Wochenstart um rund 11,5 Prozent auf etwa 385 US-Dollar. Die Tesla Aktienanalyse ordnet Quartalszahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Tesla Aktienprognose rund um die geprüfte SpaceX-Fusion ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Ticker / ISIN
- TSLA / US88160R1014
- Index
- Nasdaq 100, S&P 500
- 52-Wochen-Spanne
- 297,38 – 498,83 USD
- Dividende
- keine
Stand: 23.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; Kurs in Euro lag zum Redaktionsschluss nicht vor
Erholung nach Ausverkauf
Am Freitag, 20.11.2026, hatte die Aktie bei 345,82 US-Dollar geschlossen, ein Minus von 7,6 Prozent. Der Montag machte den Großteil davon wett.
Gewinn unter Druck
Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 28,0 Milliarden US-Dollar etwa auf Vorjahresniveau, der GAAP-Nettogewinn fiel um rund 43 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar.
SpaceX-Prüfung
Sonderausschüsse beider Verwaltungsräte prüfen einen Zusammenschluss. Eine Entscheidung ist laut Medienberichten frühestens im Dezember denkbar.
Hohe Bewertung
Das erwartete KGV liegt bei rund 180, GM und Ford werden mit einem erwarteten KGV von etwa 6 gehandelt.
Der Auslöser
Was ist bei der Tesla Aktie passiert – und warum jetzt?
Der Kurssprung der Tesla Aktie fiel in einen Tag, an dem der gesamte Technologiesektor nach der längsten wöchentlichen Verlustserie der Chipwerte seit 2008 Boden gutmachte. Die Nasdaq legte zum Handelsschluss um rund 6,5 Prozent zu, der S&P 500 um etwa 4,7 Prozent. Tesla lief mit einem Plus von rund 11,5 Prozent deutlich schneller als der Markt. Das Tageshoch lag bei 393,83 US-Dollar, das Tagestief bei 371,95 US-Dollar.
Zwei Themen speisten die Bewegung. Zum einen hat Tesla die neue Version 15 seiner Fahrassistenz-Software „Full Self-Driving“ ausgerollt, die Konzernchef Elon Musk als großen Sprung bezeichnet. Die Aussage, kritische Fahrsituationen würden deutlich besser gemeistert, stammt von Musk selbst und ist unabhängig nicht belegt. Zum anderen kam die Debatte um eine mögliche Fusion mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX neu auf, nachdem die HSBC ihr Urteil angehoben hatte.
Wichtig für die Einordnung: Ein offizieller Deal existiert nicht. Nach den Mitteilungen von Tesla haben die Verwaltungsräte von Tesla und SpaceX im Oktober 2026 Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren gebildet, die einen möglichen Zusammenschluss prüfen. Musk selbst ist wegen des Interessenkonflikts nicht beteiligt. Auf der Hauptversammlung am 3. Dezember 2026 steht nach der Tagesordnung kein Fusionsantrag.
Das Unternehmen
Wie verdient Tesla Geld – und was soll danach kommen?
Tesla bleibt im Kern ein Elektroautobauer mit angeschlossenem Energiegeschäft, das Speicher und Solartechnik verkauft. Im dritten Quartal 2026 lieferte der Konzern 486.532 Fahrzeuge aus, zwei Prozent weniger als ein Jahr zuvor, während die Produktion mit 464.391 Fahrzeugen um vier Prozent zulegte. Die Bewertung an der Börse hängt jedoch weniger an diesen Stückzahlen als an der Frage, ob Tesla zu einem Anbieter autonomer Mobilität und humanoider Roboter wird.
Dazu meldet das Unternehmen erste Fortschritte. In Austin fahren Robotaxis seit September auch mit dem lenkradlosen Cybercab, das Unternehmen nennt fast zwei Millionen unbeaufsichtigte Robotaxi-Meilen. Die Cybercab-Kapazität beziffert Tesla auf mehr als 125.000 Fahrzeuge pro Jahr. Die Produktion des humanoiden Roboters Optimus hat in Fremont begonnen, ein Werk in Texas ist im Bau. Der Cybertruck wird dagegen schrittweise zugunsten des Cybercab zurückgefahren. Aus Sicht von Anlegern sind das Ankündigungen mit offenem Ausgang: Stückzahlen, Umsätze und regulatorische Freigaben stehen noch aus.
Die Zahlen
Wie solide sind die Zahlen hinter der Tesla Aktie – und was kostet die Bewertung?
|Kennzahl
|Q2 2026
|Q3 2026
|Umsatz
|28,24 Mrd. USD
|28,05 Mrd. USD
|Ergebnis je Aktie (non-GAAP)
|0,33 USD
|0,48 USD
|Ergebnis je Aktie (GAAP)
|–
|0,22 USD
|Operative Marge
|–
|ca. 2,6 %
|Free Cashflow
|−1,09 Mrd. USD
|1,53 Mrd. USD
|Auslieferungen
|–
|486.532
GAAP, soweit nicht anders angegeben. Free Cashflow im zweiten Quartal negativ.
Quelle: Tesla, Quartalsmitteilungen (Form 8-K)
Der Umsatz stagniert, die Profitabilität bleibt dünn. Die operative Marge von rund 2,6 Prozent im dritten Quartal bedeutet ein Minus von gut drei Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge im Autogeschäft lag bei 18,5 Prozent (18,1 Prozent ohne Verkauf von Emissionszertifikaten). Positiv: Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,48 US-Dollar lag über dem Konsens von 0,45 US-Dollar. Der Free Cashflow drehte nach einem negativen zweiten Quartal auf 1,5 Milliarden US-Dollar, lag aber unter den knapp 4,0 Milliarden des Vorjahresquartals. Bei der Liquidität steht Tesla mit 45,4 Milliarden US-Dollar solide da.
Die Tesla Aktie ist damit eine reine Wette auf künftige Gewinne. Auf Basis der Konsens-Schätzungen liegt das erwartete KGV bei rund 180, das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei rund 11. Die traditionellen Autobauer kommen zum Vergleich auf einstellige erwartete KGVs.
|Unternehmen
|Marktkapitalisierung
|KGV erwartet
|Tesla
|rund 1,5 Bio. USD
|ca. 180
|General Motors
|66,4 Mrd. USD
|5,7
|Ford
|44,6 Mrd. USD
|6,3
Tesla: erwartetes KGV auf Basis des Konsenses, Kurs vom 23.11.2026. GM und Ford: Stand 20.11.2026.
Quelle: Marktdaten, Analysten-Konsens; Stand wie angegeben
Die Profis
Wie sieht die Tesla Aktienprognose der Analysten aus – und wer ist skeptisch?
Der Analysten-Konsens ist gemischt. Nach einer Zusammenstellung von 27 Analysten stehen 14 Kaufempfehlungen 11 Halteempfehlungen und 2 Verkaufsempfehlungen gegenüber, das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 417 US-Dollar und damit gut acht Prozent über dem Schlusskurs. Eine andere Auswertung kommt auf 44 Analysten und ein Durchschnittsziel von rund 412 US-Dollar. Wichtig ist die Einzelbetrachtung:
|Haus
|Urteil
|Kursziel
|Datum
|HSBC (Mike Tyndall)
|Hold (zuvor Reduce)
|359 USD (zuvor 157 USD)
|November 2026
|Barclays
|Overweight
|450 USD
|bestätigt 17.11.2026
Datum der HSBC-Hochstufung nach Quellenlage 20. bis 23.11.2026. Ratings sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Studien der genannten Häuser, nach Medienberichten
Die HSBC hob Tesla zuletzt von „Reduce“ auf „Hold“ an und das Kursziel von 157 auf 359 US-Dollar. Nach der Rechnung der Bank wäre Tesla allein etwa 212 US-Dollar je Aktie wert, mit einer Fusion mit SpaceX rechnet sie mit rund 507 US-Dollar. Die strategische Logik einer Fusion sei aus HSBC-Sicht begrenzt, die Bank unterstellt Musks Kontrolle als Motiv und sieht das Abwärtsrisiko vom aktuellen Niveau als gering. Barclays hält dagegen an „Overweight“ mit 450 US-Dollar fest und sieht die Skalierung der Robotaxis beginnen, den privat genutzten Cybercab aber eher als Marketingprodukt mit begrenztem Markt.
Hinweis zur Weitergabe: Die genannten Einschätzungen stammen von HSBC und Barclays und geben deren Sicht wieder, nicht die der aktiencheck.de AG. Offenlegungen der Quellen: HSBC, Barclays.
Der Chart
Wie sieht die Tesla Aktie charttechnisch aus – und wo liegen die Marken?
Charttechnisch ist der Montag ein Test. Die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie verlaufen nach vorliegenden Daten beide bei etwa 378 US-Dollar. Mit dem Schluss bei 385 US-Dollar hat die Aktie beide Durchschnitte wieder knapp überwunden, nachdem sie am Freitag darunter geschlossen hatte. Als kurzfristige Marken gelten das Tagestief vom Montag bei rund 372 US-Dollar und das Tageshoch bei rund 394 US-Dollar. Nach oben liegt die Spitze des 52-Wochen-Bandes bei 498,83 US-Dollar, nach unten das Tief bei 297,38 US-Dollar. Diese Beschreibung ist keine Handlungsempfehlung.
Das große Fragezeichen
SpaceX-Fusion: Was bedeutet das für die Tesla Aktienprognose – und wie realistisch ist der Zeitplan?
Die Hürden sind hoch. Nach den Angaben von Tesla wäre bei einem Zusammenschluss die Zustimmung von mehr als der Hälfte aller ausstehenden Tesla-Aktien nötig, nicht nur der abgegebenen Stimmen. Musk hält bei SpaceX mehr als die Hälfte der Stimmrechte. Nach Medienberichten geht es in den Gesprächen um Governance, um die Trennung von Teslas China-Fertigung und den Rüstungsaufträgen von SpaceX sowie um die Bewertung, die in den Berichten mit rund 1,6 Billionen US-Dollar für Tesla und rund 1,9 Billionen für SpaceX genannt wird. Ein Umtauschverhältnis ist nicht bekannt. Eine Ankündigung sei dem Vernehmen nach frühestens im Dezember möglich, alternativ Anfang 2027. Auch Politiker im US-Kongress haben eine schärfere Prüfung angekündigt.
Für Anleger heißt das: Die Tesla Aktienprognose der Analysten hängt derzeit an einem Szenario, das weder bestätigt noch ausgeschlossen ist. Die Spanne reicht in den Studien von Skepsis gegenüber der Bewertung bis zu Zielen von 450 US-Dollar. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Der Blick nach vorn
Was sollten Anleger bei der Tesla Aktie jetzt beobachten – und welche Termine stehen an?
Beobachtenswert sind außerdem neue Robotaxi-Städte, Stückzahlen beim Cybercab und die Margenentwicklung im Autogeschäft.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Warum ist die Tesla Aktie am 23.11.2026 so stark gestiegen? Die Aktie profitierte von der breiten Erholung bei Technologiewerten, der neuen Version der Fahrassistenz-Software und der Debatte um eine mögliche SpaceX-Fusion. Ein einzelner offizieller Auslöser wurde nicht genannt.
Ist die Tesla Aktie teuer? Mit einem erwarteten KGV von rund 180 liegt die Bewertung weit über der von General Motors und Ford (jeweils rund 6). Der Aufschlag spiegelt Erwartungen an Robotaxis und Robotik.
Was sagt die Tesla Aktienprognose der Analysten? Der Konsens liegt bei rund 417 US-Dollar Kursziel, die Spanne reicht unter anderem von 359 US-Dollar (HSBC, Hold) bis 450 US-Dollar (Barclays, Overweight).
Wann entscheidet sich die SpaceX-Fusion? Ein Termin steht nicht fest. Medienberichten zufolge ist eine Ankündigung frühestens im Dezember möglich. Aktionäre müssten zustimmen.
Zahlt die Tesla Aktie eine Dividende? Nein, Tesla schüttet keine Dividende aus.
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