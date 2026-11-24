Der Kurssprung der Tesla Aktie fiel in einen Tag, an dem der gesamte Technologiesektor nach der längsten wöchentlichen Verlustserie der Chipwerte seit 2008 Boden gutmachte. Die Nasdaq legte zum Handelsschluss um rund 6,5 Prozent zu, der S&P 500 um etwa 4,7 Prozent. Tesla lief mit einem Plus von rund 11,5 Prozent deutlich schneller als der Markt. Das Tageshoch lag bei 393,83 US-Dollar, das Tagestief bei 371,95 US-Dollar.

Zwei Themen speisten die Bewegung. Zum einen hat Tesla die neue Version 15 seiner Fahrassistenz-Software „Full Self-Driving“ ausgerollt, die Konzernchef Elon Musk als großen Sprung bezeichnet. Die Aussage, kritische Fahrsituationen würden deutlich besser gemeistert, stammt von Musk selbst und ist unabhängig nicht belegt. Zum anderen kam die Debatte um eine mögliche Fusion mit dem Raumfahrtkonzern SpaceX neu auf, nachdem die HSBC ihr Urteil angehoben hatte.

Wichtig für die Einordnung: Ein offizieller Deal existiert nicht. Nach den Mitteilungen von Tesla haben die Verwaltungsräte von Tesla und SpaceX im Oktober 2026 Sonderausschüsse aus unabhängigen Direktoren gebildet, die einen möglichen Zusammenschluss prüfen. Musk selbst ist wegen des Interessenkonflikts nicht beteiligt. Auf der Hauptversammlung am 3. Dezember 2026 steht nach der Tagesordnung kein Fusionsantrag.