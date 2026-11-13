Selten hat ein Quartalsbericht so wenig über den Aktienkurs verraten. Am 21. Oktober meldete Tesla einen Umsatz, der seit einem Jahr auf der Stelle tritt, und einen Betriebsgewinn, der um 56 Prozent eingebrochen ist. Dreieinhalb Wochen später notiert die Tesla-Aktie mit rund 389 Dollar trotzdem höher als am Zahlentag. Der Grund steht in keiner Bilanz: Fahrerlose Robotaxis rollen durch Austin, in Fremont laufen die ersten Optimus-Roboter vom Band – und seit Donnerstag spekuliert die Wall Street über eine Fusion mit SpaceX, die schon im Dezember verkündet werden könnte. Diese Tesla Aktienanalyse trennt Zahlen von Fantasie – und zeigt, was beides für die Tesla Aktienprognose bedeutet.
Tesla Aktienanalyse: Betriebsgewinn minus 56 Prozent, Robotaxis ohne Fahrer – kommt jetzt die Mega-Fusion mit SpaceX?
Umsatz auf der Stelle, Betriebsgewinn mehr als halbiert, Milliarden für Roboter und KI – und trotzdem hat die Tesla-Aktie seit den Zahlen zugelegt. Unsere große Tesla Aktienanalyse zerlegt die Q3-Zahlen vom 21. Oktober, Robotaxi, Optimus, FSD und Energiespeicher, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, warum die mögliche Fusion mit SpaceX die Tesla Aktienprognose jetzt völlig neu mischt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Sitz
- Austin, Texas
- Ticker / ISIN
- TSLA / US88160R1014
- Kurs
- rund 389 Dollar
- 52-Wochen-Spanne
- 297,38 bis 498,83 Dollar
- Seit Jahresbeginn
- rund −13 Prozent
- Börsenwert
- rund 1,3 Billionen Dollar
- Hauptversammlung
- 3. Dezember 2026
Stand: 13.11.2026, Kurs Nasdaq am 13.11.2026 im Handelsverlauf; Börsenwert gerundet
Die Ausgangslage
Fünf grüne Tage in Folge: die Börse handelt die Zukunft, nicht das Quartal
Die Tesla-Aktie ist derzeit ein Spiegel der Erwartungen an Elon Musk – und die schwanken stärker als jede Quartalszahl.
Am Zahlentag schloss die Tesla-Aktie bei 386,47 Dollar, nachbörslich und am Folgetag gab sie zunächst mehrere Prozent ab. Nach den US-Zwischenwahlen folgte der Absturz: Am 5. November verlor das Papier an einem einzigen Tag 10,8 Prozent, weil Anleger nach dem Sieg der Demokraten schärfere Aufsicht über Musks Firmen fürchteten. Danach drehte die Stimmung. Fünf Handelstage in Folge stieg die Aktie, zusammen um 15,6 Prozent. Am Donnerstag schloss sie bei 397,45 Dollar, nachdem Bloomberg über Fortschritte bei den Fusionsgesprächen mit SpaceX berichtet hatte. Heute gibt sie im Sog des schwachen Technologiesektors wieder rund 2 Prozent ab. Seit Jahresbeginn steht damit ein Minus von rund 13 Prozent.
Die Quartalszahlen
Margen erholt, Gewinn eingebrochen: das Paradox des dritten Quartals
Für jede seriöse Tesla Aktienanalyse gilt: Das Autogeschäft hat sich stabilisiert – aber die Zukunftsprojekte verschlingen den Gewinn.
Im dritten Quartal setzte Tesla 28,05 Milliarden Dollar um – praktisch so viel wie ein Jahr zuvor (28,10 Milliarden Dollar) und etwas weniger als im Vorquartal. Die Bruttomarge sprang auf 19,6 Prozent, nach 16,8 Prozent im Vorquartal und 18,0 Prozent im Vorjahr. Die Automarge ohne Emissionsgutschriften erreichte 18,1 Prozent, nach 15,4 Prozent ein Jahr zuvor. Doch darunter kippt das Bild: Die operativen Kosten stiegen um 39 Prozent auf 4,78 Milliarden Dollar, allein die Forschungsausgaben um 69 Prozent auf 2,76 Milliarden Dollar. Der Betriebsgewinn fiel um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar, die operative Marge auf 2,6 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,48 Dollar übertraf die Erwartungen von 0,43 bis 0,46 Dollar, nach den Bilanzierungsregeln (GAAP) blieben nur 0,22 Dollar – ein Minus von 44 Prozent.
Tesla: Bruttomarge und operative Marge
Prozent
- Bruttomarge
- Operative Marge
Quelle: Tesla, Quartals-Updates Q3 2025, Q2 2026 und Q3 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Bruttomarge
|Operative Marge
|Q3 2025
|18,0
|5,8
|Q2 2026
|16,8
|1,4
|Q3 2026
|19,6
|2,6
Die Segmente
Autos schrumpfen, Service boomt: wo Tesla wirklich Geld verdient
Das Autogeschäft setzte 20,56 Milliarden Dollar um, 3 Prozent weniger als im Vorjahr. Ausgeliefert wurden 486.532 Fahrzeuge – 2,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber deutlich mehr als die erwarteten rund 462.000. Die Lager sind so leer wie lange nicht: Die Auslieferungen übertrafen die Produktion um gut 22.000 Fahrzeuge. Das Energiegeschäft schrumpfte um 16 Prozent auf 2,88 Milliarden Dollar, die installierte Speicherkapazität blieb mit 13,7 Gigawattstunden unter den Erwartungen. Für 2027 sieht Musk die Megapack-Speicher aber bereits als „fast ausverkauft“, in Texas hat eine neue Megafactory mit 50 Gigawattstunden Kapazität die Produktion aufgenommen. Der heimliche Gewinner ist das Segment Services und Sonstiges: Laden, Versicherungen und Ersatzteile wuchsen um 33 Prozent auf 4,61 Milliarden Dollar und lieferten einen Rekord-Bruttogewinn von 734 Millionen Dollar.
Tesla: Umsatz nach Segmenten im dritten Quartal
Mrd. Dollar
Veränderung zum Vorjahr: Auto −3 %, Services und Sonstiges +33 %, Energie −16 %.
Quelle: Tesla, Q3-2026-Update vom 21. Oktober 2026; Berichterstattung CNBC
Daten als Tabelle
|Segment
|Umsatz
|Automobil
|20,56
|Services und Sonstiges
|4,61
|Energie und Speicher
|2,88
Die Zukunftswette
Robotaxi, FSD, Optimus: hier entscheidet sich die Tesla-Aktie
Die eigentliche Frage jeder Tesla Aktienprognose lautet nicht, wie viele Autos Tesla verkauft – sondern wann Software und Roboter Geld verdienen.
Seit dem 3. September fährt das Cybercab ohne Fahrer durch Austin, bis Ende September summierten sich die unbeaufsichtigten Robotaxi-Fahrten auf fast 2 Millionen Meilen – achtmal so viel wie ein Quartal zuvor. Als nächste Stadt ist Dallas geplant. Die Zahl der aktiven FSD-Kunden stieg um 67 Prozent auf 1,74 Millionen, in Nordamerika wird das Fahrassistenzsystem bei mehr als drei Vierteln der Neuwagen mitgekauft. Kundenfahrzeuge sollen ab etwa dem zweiten Quartal 2027 in ausgewählten Zonen ohne Aufsicht fahren dürfen, ab dann soll das Robotaxi-Geschäft laut Musk „spürbar“ werden. Beim humanoiden Roboter Optimus hat in Fremont die Produktion begonnen. Bis zum Ziel von 20.000 Einheiten pro Woche dauere es aber „mindestens ein Jahr, vielleicht etwas länger“, so Musk. Gegenwind kommt von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA: Sie verlangte per Sonderanordnung Antworten auf 21 Fragen dazu, wie Tesla das Cybercab selbst zertifiziert hat.
Das dauert wahrscheinlich mindestens ein Jahr, vielleicht etwas länger.
Cashflow und Bilanz
45 Milliarden Dollar Polster: Tesla tritt bei den Investitionen auf die Bremse
Nach einem negativen freien Cashflow im zweiten Quartal verdiente Tesla im dritten Quartal wieder 1,53 Milliarden Dollar freien Cashflow – allerdings 62 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Investitionen lagen bei 4,73 Milliarden Dollar, in den ersten neun Monaten bei 13,01 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr 2026 senkte das Management die Investitionsplanung laut Telefonkonferenz auf rund 20 Milliarden Dollar, nachdem zuvor mehr als 25 Milliarden Dollar angepeilt waren. Für 2027 kündigte Musk allerdings wieder deutlich höhere Ausgaben an. Die Barmittel und Anlagen stiegen auf 45,4 Milliarden Dollar, neue Kreditlinien über 30 Milliarden Dollar will Tesla in diesem Jahr nicht in Anspruch nehmen.
Tesla: Freier Cashflow je Quartal
Mrd. Dollar
Quelle: Tesla, Quartals-Updates Q3 2025, Q2 2026 und Q3 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Freier Cashflow
|Q3 2025
|3,99
|Q2 2026
|-1,09
|Q3 2026
|1,53
Der Joker
Tesla und SpaceX: die größte Fusion der Geschichte?
Seit Donnerstag hat die Tesla-Aktie einen neuen Kurstreiber, der alle Quartalszahlen in den Schatten stellen könnte.
Bereits im Oktober hatte Musk bestätigt, dass die Verwaltungsräte von Tesla und SpaceX Sonderausschüsse aus unabhängigen Mitgliedern gebildet haben, um einen Zusammenschluss zu prüfen. Er selbst sei befangen und nehme an den Gesprächen nicht teil, halte eine Fusion aber für eine „gute Idee“. Am Donnerstag berichtete Bloomberg, die Gespräche seien vorangekommen und eine Ankündigung sei schon im Dezember möglich. Verhandelt werde über Struktur, Führung und Preis – und darüber, wie Teslas profitable Produktion in China vom US-Rüstungs- und Raumfahrtgeschäft von SpaceX getrennt werden kann. Zu den Schlusskursen vom Donnerstag entsprach eine Tesla-Aktie rund 2,84 SpaceX-Aktien, ohne Aufschlag. Einfach wird es nicht: Der künftige texanische Generalstaatsanwalt Nathan Johnson hat eine genaue Prüfung angekündigt, und auch der neue Kongress will Musks Firmen schärfer beobachten.
Die Bewertung
1,3 Billionen Dollar für 787 Millionen Gewinn: die teuerste Autoaktie der Welt
Gemessen am Gewinn der vergangenen zwölf Monate wird die Tesla-Aktie mit mehr als dem 350-Fachen bewertet. Selbst wohlwollend gerechnet ist der Börsenwert von rund 1,3 Billionen Dollar mit dem Autogeschäft allein nicht zu begründen – er spiegelt die Erwartung, dass Robotaxis, Optimus und Energiespeicher in einigen Jahren den Großteil des Gewinns liefern. Genau deshalb reagiert die Aktie so heftig auf Nachrichten, die mit dem Quartalsergebnis nichts zu tun haben: auf Musks Aussagen zum Cybertruck, auf Wahlergebnisse in Texas und auf Gerüchte über SpaceX.
Die Analysten
Kurs fast am Konsensziel: die Wall Street ist gespalten
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei rund 412 Dollar – nur wenig über dem aktuellen Kurs. Zu den Optimisten zählt Dan Ives von Wedbush mit dem höchsten Kursziel der Wall Street von 600 Dollar. Er sieht Robotaxis, autonomes Fahren und eine Fusion mit SpaceX als Werttreiber. Barclays nennt 450 Dollar. Deutlich vorsichtiger ist Morgan Stanley: Analyst Andrew Percoco bleibt bei der neutralen Einstufung „Equal-weight“ mit einem Ziel von 410 Dollar. Skeptiker verweisen auf die Bewertung, das schrumpfende Autogeschäft und den Ausstieg langjähriger Großaktionäre wie Scottish Mortgage. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Tesla-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: rund 389 Dollar. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Analystenstudien laut Medienberichten, stockanalysis.com; Stand Anfang November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Wedbush (Dan Ives)
|600
|Barclays
|450
|Konsens (Durchschnitt)
|412
|Morgan Stanley
|410
Die Szenarien
Tesla Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Fusion und Robotaxi-Schub
Tesla und SpaceX verkünden im Dezember eine Fusion mit Aufschlag für Tesla-Aktionäre, Dallas startet planmäßig mit fahrerlosen Robotaxis. Dann könnte die Tesla-Aktie den Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 498,83 Dollar verkleinern – und die Ziele der Optimisten rücken in den Blick.
Szenario 2: Warten auf Beweise
Die Fusionsgespräche ziehen sich, das Autogeschäft stagniert weiter, Robotaxi und Optimus wachsen langsam. Die Aktie pendelt um das Konsensziel von rund 410 Dollar, bis die Auslieferungszahlen Anfang Januar und die Jahreszahlen neue Impulse liefern.
Szenario 3: Fusionsfantasie platzt
Scheitern die Gespräche, verschärfen Behörden die Robotaxi-Aufsicht oder enttäuscht das Weihnachtsquartal, dürfte die hohe Bewertung zur Last werden. Dann wäre ein Rückfall in Richtung der Tiefs nach den Zwischenwahlen möglich.
Häufige Fragen zur Tesla Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Tesla?
Im dritten Quartal 2026 setzte Tesla 28,05 Milliarden Dollar um, so viel wie im Vorjahr. Die Bruttomarge stieg auf 19,6 Prozent, der Betriebsgewinn fiel jedoch um 56 Prozent auf 718 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,48 Dollar und damit über den Erwartungen.
Warum ist der Gewinn so stark gefallen?
Tesla investiert massiv in KI, autonomes Fahren und den Roboter Optimus. Die operativen Kosten stiegen um 39 Prozent, die Forschungsausgaben um 69 Prozent – deutlich schneller als der Bruttogewinn.
Wie weit ist Tesla beim Robotaxi?
Seit September fährt das Cybercab ohne Fahrer in Austin, bis Ende September kamen fast 2 Millionen unbeaufsichtigte Meilen zusammen. Dallas soll als nächste Stadt folgen, Kundenfahrzeuge sollen ab etwa dem zweiten Quartal 2027 in ausgewählten Zonen fahrerlos fahren.
Was bedeutet eine Fusion mit SpaceX für die Tesla-Aktie?
Laut Bloomberg kommen die Gespräche voran, eine Ankündigung sei im Dezember möglich. Bedingungen sind nicht bekannt. Tesla-Aktionäre könnten an SpaceX beteiligt werden, eine Prämie ist denkbar, aber nicht gesichert.
Welche Kursziele haben Analysten?
Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 412 Dollar. Wedbush sieht 600 Dollar, Barclays 450 Dollar, Morgan Stanley 410 Dollar.
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