Tesla Aktienanalyse: Betriebsgewinn minus 56 Prozent, Robotaxis ohne Fahrer – kommt jetzt die Mega-Fusion mit SpaceX?

Seit dem 3. September fährt das Cybercab ohne Fahrer durch Austin, bis Ende September summierten sich die unbeaufsichtigten Robotaxi-Fahrten auf fast 2 Millionen Meilen – achtmal so viel wie ein Quartal zuvor. Als nächste Stadt ist Dallas geplant. Die Zahl der aktiven FSD-Kunden stieg um 67 Prozent auf 1,74 Millionen, in Nordamerika wird das Fahrassistenzsystem bei mehr als drei Vierteln der Neuwagen mitgekauft. Kundenfahrzeuge sollen ab etwa dem zweiten Quartal 2027 in ausgewählten Zonen ohne Aufsicht fahren dürfen, ab dann soll das Robotaxi-Geschäft laut Musk „spürbar“ werden. Beim humanoiden Roboter Optimus hat in Fremont die Produktion begonnen. Bis zum Ziel von 20.000 Einheiten pro Woche dauere es aber „mindestens ein Jahr, vielleicht etwas länger“, so Musk. Gegenwind kommt von der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA: Sie verlangte per Sonderanordnung Antworten auf 21 Fragen dazu, wie Tesla das Cybercab selbst zertifiziert hat.