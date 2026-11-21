Am Mittwoch sagte Elon Musk einen Satz, der die Woche der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, US-Handelssymbol: TSLA, Nasdaq) bestimmen sollte. Tesla und SpaceX müssten nicht zusammengehören, wären gemeinsam aber „wahrscheinlich“ besser. Zwei Tage später hatte eine Großbank die Fusion durchgerechnet, ein bekannter Investor vor Verwässerung gewarnt – und die Tesla-Aktie im schwersten Börsenausverkauf seit 2020 zweistellig verloren.
Tesla-Aktie: Eine Woche, ein Satz von Musk – und plötzlich hängt der Kurs an einer Fusion, die es nicht gibt
Die Tesla-Aktie verliert in der Crash-Woche zweistellig. Seit Elon Musk eine Verbindung mit SpaceX „wahrscheinlich“ sinnvoll nannte, rechnet die Wall Street Szenarien zwischen 212 und 507 Dollar durch. Die Wochenbilanz.
Die Woche
Drei Tage, die alles verschoben haben
Mittwoch: Musk nennt auf dem DealBook Summit eine Verbindung mit SpaceX „wahrscheinlich“ sinnvoll und verweist auf KI und Robotik. Die Aktionäre müssten zustimmen.
Freitagmorgen: HSBC-Analyst Michael Tyndall stuft von „Reduce“ auf „Hold“ hoch und hebt das Kursziel von 157 auf 359 Dollar.
Freitag: Investor Gary Black warnt, ein Aktientausch könne die Tesla-Aktie binnen eines Monats 25 Prozent kosten. Die Aktie fällt mit dem Markt.
Am Freitag verlor die Tesla-Aktie nach Marktberichten zwischen 4 und knapp 6 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 20 Prozent im Minus.
Die Rechnung
Zwischen 212 und 507 Dollar liegt die ganze Debatte
HSBC rechnet mit einem Aufschlag von 33 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage und kommt so auf 507 Dollar je Aktie im Übernahmefall. Auf Basis des eigenständigen Geschäfts sind es 212 Dollar. Das Kursziel von 359 Dollar liegt dazwischen. Als Motiv sieht die Bank weniger Synergien als Kontrolle: Musk käme im gemeinsamen Konzern auf rund 60 Prozent.
Gary Black von The Future Fund hält dagegen. Er verweist auf die Übernahme von Lumentum durch Marvell, bei der die Aktie des Käufers binnen gut eines Monats um 45 Prozent fiel und aus 24 Prozent Prämie ein Abschlag von 41 Prozent wurde.
Entscheidend bleibt: Ein Angebot gibt es nicht. Alle Zahlen sind Rechenbeispiele. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion
Der Käufer schwächelt selbst
Ein Detail macht die Lage komplizierter. Die SpaceX-Aktie (US-Handelssymbol: SPCX) schloss am Freitag bei 127,79 Dollar und damit unter ihrem Ausgabepreis von 135 Dollar. Am selben Tag wurden 44 Milliarden Dollar Schulden für Nvidia-Chips platziert. Je schwächer die Währung, mit der bezahlt würde, desto unattraktiver ein Tausch für Tesla-Aktionäre. Für die Tesla-Aktie heißt das: Die Fusionsfantasie stützt nur, solange die SpaceX-Aktie nicht weiter fällt.
FAQ
Häufige Fragen zur Tesla-Aktie
Fusionieren Tesla und SpaceX?
Das ist offen. Musk hält eine Verbindung für „wahrscheinlich“ sinnvoll, ein Angebot liegt nicht vor.
Was ist die Tesla-Aktie laut HSBC wert?
507 Dollar im Übernahmeszenario, 212 Dollar eigenständig. Das Kursziel liegt bei 359 Dollar.
Wie lief die Woche für die Tesla-Aktie?
Laut Yahoo Finance verlor sie zwischen 11 und 14 Prozent.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Tesla-Aktie?
Die ISIN ist US88160R1014, das US-Handelssymbol an der Nasdaq lautet TSLA.
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