Ein Detail macht die Lage komplizierter. Die SpaceX-Aktie (US-Handelssymbol: SPCX) schloss am Freitag bei 127,79 Dollar und damit unter ihrem Ausgabepreis von 135 Dollar. Am selben Tag wurden 44 Milliarden Dollar Schulden für Nvidia-Chips platziert. Je schwächer die Währung, mit der bezahlt würde, desto unattraktiver ein Tausch für Tesla-Aktionäre. Für die Tesla-Aktie heißt das: Die Fusionsfantasie stützt nur, solange die SpaceX-Aktie nicht weiter fällt.