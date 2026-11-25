Die Analysten von Seaport Research nehmen die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker: TSLA) mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 475 USD in die Bewertung auf.
Tesla Aktie: Seaport Research sieht die Autobranche am Wendepunkt
Seaport Research empfiehlt die Tesla-Aktie mit einem Kursziel von 475 USD zum Kauf.
Die Automobilindustrie stehe weltweit an einem "entscheidenden Wendepunkt", so die Analysten zum Auftakt ihrer Berichterstattung über Autohersteller und Zulieferer. Das Umfeld wirke zwar "unsicher", doch die Bewertungsmultiplikatoren seien für jene Branchenwerte weiterhin "moderat", bei denen sich der künftige Kapitaleinsatz inzwischen besser einschätzen lasse.
Ein Grund dafür sei, dass das Elektroautogeschäft bei den betreffenden Unternehmen weniger finanzielle Mittel binde als zuvor. Dadurch werde für Anleger klarer, wie viel Kapital für andere Investitionen zur Verfügung stehe.
Die Analysten von Seaport Research stufen die Tesla-Aktie damit erstmals als "buy" ein und setzen das Kursziel auf 475 USD. (Analyse vom 24.11.2026)
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