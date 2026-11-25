Die Automobilindustrie stehe weltweit an einem "entscheidenden Wendepunkt", so die Analysten zum Auftakt ihrer Berichterstattung über Autohersteller und Zulieferer. Das Umfeld wirke zwar "unsicher", doch die Bewertungsmultiplikatoren seien für jene Branchenwerte weiterhin "moderat", bei denen sich der künftige Kapitaleinsatz inzwischen besser einschätzen lasse.