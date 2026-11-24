Für Tesla verhandeln dem Bericht zufolge die Verwaltungsratsvorsitzende Robyn Denholm sowie Kathleen Wilson-Thompson und Jack Hartung. SpaceX schickt Roelof Botha und Randy Glein. Die fünf leiten zwei getrennte Sonderausschüsse, die jeweils nur den eigenen Aktionären verpflichtet sind. Tesla lässt sich von der Investmentbank Evercore beraten, SpaceX von Morgan Stanley und Goldman Sachs. Die Banken sollen die Unternehmenswerte berechnen und damit die Grundlage für die entscheidende Zahl liefern: das Tauschverhältnis der Aktien. Bezahlt würde vollständig in Aktien.

Musk hält nach Angaben von Reuters knapp ein Fünftel an Tesla und knapp die Hälfte an SpaceX. Er hat einen Zusammenschluss öffentlich als gute Idee bezeichnet, darf wegen seiner Interessen auf beiden Seiten an den Verhandlungen der Ausschüsse aber nicht teilnehmen.