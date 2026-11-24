Bisher war es ein Gedankenspiel von Elon Musk, jetzt hat es Namen, Berater und einen Zeitplan. Nach einem Bericht der „Financial Times“ vom Dienstag haben Tesla und SpaceX fünf Verwaltungsräte benannt, die über einen Zusammenschluss der beiden Konzerne verhandeln. Zusammen wären sie rund 3,5 Billionen Dollar wert. Die Tesla Aktie, die am Montag um 11,5 Prozent auf 385,46 Dollar gestiegen war, reagierte gelassen und notierte am Dienstag nahezu unverändert um 383 Dollar. Die SpaceX-Aktie gab dagegen im schwachen Technologiemarkt knapp 5 Prozent auf rund 127 Dollar nach.
Tesla Aktie: Fünf Direktoren, drei Banken, 3,5 Billionen Dollar – die SpaceX-Fusion wird konkret, doch eine Hürde kann alles kippen
Nach einem Bericht der „Financial Times“ verhandeln fünf Verwaltungsräte über den Zusammenschluss von Tesla und SpaceX. Es wäre die größte Fusion der Wirtschaftsgeschichte. Die Top-Story zeigt, wer am Tisch sitzt, warum die Gespräche zäher laufen als gedacht und weshalb ausgerechnet die Tesla-Aktionäre den Deal noch stoppen könnten.
Die Stammdaten für Anleger: Die Tesla Aktie trägt die ISIN US88160R1014 und die WKN A1CX3T, das Handelssymbol in Deutschland lautet TL0, in den USA TSLA an der Nasdaq. Die SpaceX-Aktie hat die ISIN US84615Q1031 und die WKN A42D4F, in den USA wird sie unter dem Kürzel SPCX an der Nasdaq gehandelt.
Die Verhandler
Wer am Tisch sitzt – und wer draußen bleiben muss
Musk führt beide Unternehmen. Genau deshalb darf er nicht mitverhandeln.
Für Tesla verhandeln dem Bericht zufolge die Verwaltungsratsvorsitzende Robyn Denholm sowie Kathleen Wilson-Thompson und Jack Hartung. SpaceX schickt Roelof Botha und Randy Glein. Die fünf leiten zwei getrennte Sonderausschüsse, die jeweils nur den eigenen Aktionären verpflichtet sind. Tesla lässt sich von der Investmentbank Evercore beraten, SpaceX von Morgan Stanley und Goldman Sachs. Die Banken sollen die Unternehmenswerte berechnen und damit die Grundlage für die entscheidende Zahl liefern: das Tauschverhältnis der Aktien. Bezahlt würde vollständig in Aktien.
Musk hält nach Angaben von Reuters knapp ein Fünftel an Tesla und knapp die Hälfte an SpaceX. Er hat einen Zusammenschluss öffentlich als gute Idee bezeichnet, darf wegen seiner Interessen auf beiden Seiten an den Verhandlungen der Ausschüsse aber nicht teilnehmen.
Der Stand
Ziel Jahresende, aber es knirscht
Die Beteiligten wollen sich laut „Financial Times“ noch vor Jahresende einigen. So glatt wie erhofft läuft es offenbar nicht. Es gebe „mehr Reibung, als man annimmt“, zitiert die Zeitung eine mit den Gesprächen vertraute Person. Eine Einigung sei noch nicht nah, bis Jahresende aber möglich. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht bestätigen, eine Vereinbarung oder ein Tauschverhältnis gibt es bislang nicht.
Die Hürde
Die Hälfte aller Tesla-Aktien muss Ja sagen
Die größte Unsicherheit liegt bei den Tesla-Aktionären. Nach Musks eigenen Angaben braucht ein Zusammenschluss die Zustimmung von 50 Prozent aller ausstehenden Tesla-Aktien, nicht nur der abgegebenen Stimmen. Wer nicht abstimmt, stimmt faktisch dagegen. Bei rund 3,95 Milliarden stimmberechtigten Aktien wären das rechnerisch knapp 2 Milliarden Ja-Stimmen. Musk selbst hat eingeräumt, dass eine solche Abstimmung auch scheitern kann. Auf der Hauptversammlung am 3. Dezember steht die Fusion noch nicht zur Wahl. Dort geht es unter anderem um die Wiederwahl von Musk und Denholm in den Verwaltungsrat.
Der Fall SolarCity
Schon 2016 kaufte Tesla mit SolarCity ein Unternehmen aus Musks Umfeld. Die Klagen von Aktionären zogen sich über Jahre. Die Ausschüsse müssen deshalb besonders sauber von Musk getrennt arbeiten.
Politik und Behörden
Die „Financial Times“ nennt die Rüstungsaufträge von SpaceX für die US-Regierung und die Abhängigkeit Teslas von China als mögliche Stolpersteine.
Zwei verschiedene Geschäfte
Tesla verdient sein Geld mit Elektroautos und Energiespeichern, SpaceX mit Raketen, dem Satellitennetz Starlink und einem wachsenden KI-Geschäft. Wachstum, Kapitalbedarf und Margen lassen sich nur schwer vergleichen.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Fusionieren Tesla und SpaceX?
Entschieden ist nichts. Laut „Financial Times“ verhandeln fünf Verwaltungsräte über einen Zusammenschluss per Aktientausch. Eine Vereinbarung gibt es noch nicht.
Wie viel wären Tesla und SpaceX zusammen wert?
Dem Bericht zufolge rund 3,5 Billionen Dollar. Das ist der gemeinsame Wert beider Unternehmen, kein vereinbarter Kaufpreis.
Müssen die Tesla-Aktionäre zustimmen?
Ja. Nach Angaben von Elon Musk ist die Zustimmung von 50 Prozent aller ausstehenden Tesla-Aktien nötig.
Welche ISIN und WKN hat die Tesla Aktie?
Die ISIN lautet US88160R1014, die WKN A1CX3T. Handelssymbol in Deutschland ist TL0, in den USA TSLA.
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