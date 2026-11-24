Zwei Nachrichten, zwei Lesarten. Die Tesla Aktie notiert am Dienstag im US-Handel leicht im Minus bei rund 380 bis 384 Dollar, nach 385,46 Dollar am Montag. In Stuttgart kostete das Papier am frühen Abend 344,70 Euro. Auf den deutschen Finanzportalen gehört Tesla wie fast jeden Tag zu den meistgesuchten Werten. Heute gibt es dafür gleich zwei Gründe: frische Zulassungszahlen aus Europa und eine neue Rechnung der UBS zum Robotaxi-Geschäft.
Tesla Aktie: Europa-Zulassungen plus 83 Prozent – doch BYD verkauft dreimal so viele Autos
Die Tesla Aktie gehört am Dienstag erneut zu den meistgesuchten Aktien in Deutschland. Neue Zahlen zeigen: Tesla wächst in Europa wieder kräftig, wird aber vom chinesischen Rivalen BYD klar abgehängt. Gleichzeitig hebt die UBS ihr Kursziel an und beziffert erstmals, was das Robotaxi-Geschäft je Aktie wert sein könnte. Die Analyse mit allen Zahlen.
Die Zahlen
Tesla wächst wieder – aber der Markt wächst fast genauso schnell
Der europäische Herstellerverband ACEA meldet für Oktober 10.166 neu zugelassene Tesla in der Europäischen Union. Das sind 83,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Oktober summieren sich die Zulassungen auf 198.349 Fahrzeuge, ein Plus von 69,7 Prozent. Der Marktanteil am gesamten EU-Automarkt stieg im Oktober von 0,6 auf 1,1 Prozent. Nach dem schwachen Vorjahr ist das eine deutliche Erholung.
Die Zahl relativiert sich allerdings im Vergleich. Insgesamt wurden im Oktober in der EU 279.799 reine Elektroautos zugelassen, 61,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Anteil der Stromer an allen Neuzulassungen liegt seit Jahresbeginn bei 23,4 Prozent, nach 16,4 Prozent im Vorjahr. Tesla wächst also nur etwas schneller als der Markt. Der Anteil des Konzerns an den Elektroauto-Zulassungen lag im Oktober bei rund 3,6 Prozent.
Der Rivale
BYD zieht in Europa davon
Der eigentliche Gewinner der Statistik heißt BYD. Der chinesische Hersteller kam im Oktober auf 30.974 Zulassungen in der EU, ein Plus von 128,1 Prozent und rund dreimal so viel wie Tesla. Seit Jahresbeginn liegt BYD mit 237.137 Fahrzeugen und einem Zuwachs von 150,8 Prozent ebenfalls vorn. Rechnet man mit diesen Wachstumsraten zurück, lag Tesla in den ersten zehn Monaten des Vorjahres noch vor dem chinesischen Rivalen. Für die Tesla Aktie ist das die unbequeme Botschaft hinter der guten Schlagzeile: Der Absatz erholt sich, den Vorsprung auf BYD hat der Konzern in der EU aber verloren.
Die Analysten
Die UBS rechnet vor, was Robotaxis wert sein könnten
An der Börse zählt bei Tesla längst weniger das Autogeschäft als die Hoffnung auf autonomes Fahren. Hier liefert die UBS neue Zahlen. Analyst Joseph Spak hebt sein Kursziel von 425 auf 430 Dollar an und bleibt bei Neutral. In seinem Basisszenario fahren bis 2040 in den USA rund 600.000 Robotaxis. Das Geschäft könnte für Tesla auf dem Heimatmarkt 80 Milliarden Dollar wert sein. Umgerechnet wären das 22 Dollar je Aktie, also nur ein kleiner Teil des aktuellen Kurses.
Andere Häuser liegen weit auseinander. Seaport Global startete am Dienstag die Bewertung mit Kaufen und einem Kursziel von 475 Dollar. HSBC stufte die Aktie am 20. November auf Halten hoch und nennt 359 Dollar. Barclays sieht 450 Dollar. Am unteren Ende steht GLJ Research mit einer Verkaufsempfehlung und einem Ziel von 24,86 Dollar. Der Durchschnitt von 44 Analysten liegt laut MarketScreener bei 417,53 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Seit Jahresbeginn liegt die Tesla Aktie rund 15 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Wie viele Tesla wurden im Oktober in der EU zugelassen?
10.166 Fahrzeuge, 83,5 Prozent mehr als im Oktober 2025. Seit Jahresbeginn sind es 198.349 Fahrzeuge.
Wie schneidet Tesla im Vergleich zu BYD ab?
BYD kam im Oktober in der EU auf 30.974 Zulassungen und damit auf rund dreimal so viele wie Tesla.
Welches Kursziel nennt die UBS für die Tesla Aktie?
430 Dollar bei einem neutralen Votum. Das ist eine Einschätzung der Bank, keine Prognose der Redaktion.
Wie lauten ISIN und WKN der Tesla Aktie?
ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol in Deutschland TL0, US-Handelssymbol TSLA an der Nasdaq.
Stammdaten der BYD Aktie: ISIN CNE100000296, WKN A0M4W9, Handelssymbol in Deutschland BY6, US-Handelssymbol BYDDF.
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