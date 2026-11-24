Der europäische Herstellerverband ACEA meldet für Oktober 10.166 neu zugelassene Tesla in der Europäischen Union. Das sind 83,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Oktober summieren sich die Zulassungen auf 198.349 Fahrzeuge, ein Plus von 69,7 Prozent. Der Marktanteil am gesamten EU-Automarkt stieg im Oktober von 0,6 auf 1,1 Prozent. Nach dem schwachen Vorjahr ist das eine deutliche Erholung.

Die Zahl relativiert sich allerdings im Vergleich. Insgesamt wurden im Oktober in der EU 279.799 reine Elektroautos zugelassen, 61,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Anteil der Stromer an allen Neuzulassungen liegt seit Jahresbeginn bei 23,4 Prozent, nach 16,4 Prozent im Vorjahr. Tesla wächst also nur etwas schneller als der Markt. Der Anteil des Konzerns an den Elektroauto-Zulassungen lag im Oktober bei rund 3,6 Prozent.