Die Sitzung des zuständigen EU-Ausschusses wurde vom 1. auf den 15. Dezember verschoben. Für eine EU-weite Zulassung braucht Tesla nach den vorliegenden Berichten die Zustimmung von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Zwölf Länder haben bereits zugestimmt, zuletzt Italien. Bedenken gibt es demnach in Frankreich und Schweden wegen möglicher Geschwindigkeitsüberschreitungen. Deutschland stört sich am ursprünglichen Namen des Systems, unterstützt aber ein zügiges Verfahren.

Das eigentliche Risiko liegt in einem Nein: Ein negativer Beschluss könnte laut FinanceFeeds bestehende nationale Zulassungen entwerten. Für die Bewertung ist das relevant, weil ein Teil des Aktienkurses auf der Erwartung künftiger Software-Erlöse beruht.