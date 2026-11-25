Es gibt Aktien, die auf Quartalszahlen reagieren, und es gibt die Tesla Aktie. Sie reagiert auf Erzählungen. Am Mittwoch bekamen gleich zwei davon einen Dämpfer. Die EU vertagte die Abstimmung über die Zulassung des Fahrassistenzsystems, und die Gespräche über eine Fusion mit SpaceX warfen bei Anlegern mehr Fragen auf, als sie beantworteten. Im frühen US-Handel fiel der Kurs um gut 5 Prozent auf rund 364 Dollar, nach 384,68 Dollar am Vortag.
Tesla Aktie: Brüssel vertagt, SpaceX verhandelt – zwei Entscheidungen, die bis Jahresende alles verändern können
Die Tesla Aktie verlor am Mittwoch im frühen US-Handel gut 5 Prozent auf rund 364 Dollar. Die EU verschiebt die Abstimmung über den Fahrassistenten auf den 15. Dezember, und Sonderausschüsse prüfen eine Fusion mit SpaceX. Was auf dem Spiel steht.
Brüssel
Zwölf Länder sagen Ja, drei fehlen noch
Die Sitzung des zuständigen EU-Ausschusses wurde vom 1. auf den 15. Dezember verschoben. Für eine EU-weite Zulassung braucht Tesla nach den vorliegenden Berichten die Zustimmung von mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Zwölf Länder haben bereits zugestimmt, zuletzt Italien. Bedenken gibt es demnach in Frankreich und Schweden wegen möglicher Geschwindigkeitsüberschreitungen. Deutschland stört sich am ursprünglichen Namen des Systems, unterstützt aber ein zügiges Verfahren.
Das eigentliche Risiko liegt in einem Nein: Ein negativer Beschluss könnte laut FinanceFeeds bestehende nationale Zulassungen entwerten. Für die Bewertung ist das relevant, weil ein Teil des Aktienkurses auf der Erwartung künftiger Software-Erlöse beruht.
Die Fusion
Chance für Musk, Rechenaufgabe für Aktionäre
Nach einem Bericht der Financial Times, den IBT zitiert, haben Tesla und SpaceX Direktoren für Sonderausschüsse benannt, die eine reine Aktienfusion prüfen. Das kolportierte Volumen liegt bei rund 3,5 Billionen Dollar, ein Abschluss könnte noch vor Jahresende möglich sein. Eine Vereinbarung gibt es nicht.
Für Tesla-Aktionäre geht es um Verwässerung und um Macht. Elon Musk hält bei Tesla rund 20 Prozent der Stimmrechte, bei SpaceX mehr als 80 Prozent, und könnte im kombinierten Unternehmen je nach Konditionen die Mehrheit erhalten. Nach einer Rechnung des Fondsmanagers Gary Black müsste SpaceX bei einer Prämie von 25 Prozent rund 52 Prozent mehr Aktien ausgeben; die bisherigen SpaceX-Eigner hielten dann etwa zwei Drittel des erweiterten Bestands. Auch die SpaceX-Aktie verlor am Mittwoch rund 8 Prozent.
Die Tesla Aktie hängt bis Jahresende an zwei Terminen, auf die das operative Geschäft keinen Einfluss hat: einer Abstimmung in Brüssel und einer Verhandlung zwischen zwei Unternehmen desselben Mannes.
Häufige Fragen zur Tesla Aktie
Warum ist die Tesla Aktie am Mittwoch gefallen?
Wegen des Tech-Ausverkaufs, der Vertagung der EU-Abstimmung auf den 15. Dezember und der Fusionsgespräche mit SpaceX.
Ist die Fusion von Tesla und SpaceX beschlossen?
Nein. Beide Seiten haben Sonderausschüsse benannt, eine Vereinbarung zu Bewertung oder Umtauschverhältnis gibt es nach den Berichten nicht.
Wann entscheidet die EU?
Die Sitzung des zuständigen Ausschusses ist für den 15. Dezember 2026 angesetzt.
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