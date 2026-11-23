Die Tesla-Aktie (Handelssymbol TSLA, ISIN US88160R1014) legt am Montag zweistellig zu. Im frühen Handel steigt der Kurs der Tesla-Aktie um rund 13 Prozent auf etwa 390 US-Dollar. Der Auslöser kommt nicht aus Austin, sondern aus Santa Clara: Nvidia hat Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als Präsident und CEO zurückgeholt – und die Wall Street nach der schwächsten Börsenwoche seit April 2025 in einen Kaufrausch versetzt.
Tesla-Aktie: +13 % im KI-Rebound, Rivian und Lucid ziehen mit – Tech-Wert oder Autobauer?
Die Tesla-Aktie springt am Montag um rund 13 Prozent auf etwa 390 US-Dollar. Nach Huangs Nvidia-Comeback dreht der Markt – und Tesla wird wieder als KI-Wert gehandelt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tesla, Inc.
- Handelssymbol
- TSLA (Nasdaq)
- ISIN
- US88160R1014
Stand: 23.11.2026, Zwischenstand früher Handel, Nasdaq
Der Auslöser
Warum steigt die Tesla-Aktie heute so stark?
Wenn der KI-Leitwert Nvidia wackelt, wackelt alles, was an der KI-Fantasie hängt. Tesla gehört dazu: Robotaxi, Optimus-Roboter und autonome Fahrsoftware machen den Konzern in den Augen vieler Anleger zum Technologiewert.
Nach Angaben von 24/7 Wall St. hat der Nvidia-Verwaltungsrat die Rückkehr Huangs einstimmig beschlossen; Colette Kress kehrt als Finanzchefin zurück. Laut Unternehmensmitteilung gab es zudem Hinweise der US-Regierung, dass die Rückkehr kein nationales Sicherheitsrisiko darstelle. Die Kaufwelle erfasst den gesamten Markt: Der S&P 500 liegt im Artikel zufolge etwa 5 Prozent im Plus, der Nasdaq 100 rund 7 Prozent. Als Tesla-spezifischen Treiber nennt die Quelle außerdem die Software-Version FSD 15 und die allgemeine Technologie-Erholung. Der Autor schreibt, Tesla handle eher wie ein Technologiewert als wie ein klassischer Autobauer.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|seit Jahresbeginn
|Tesla
|390,62 US-Dollar
|+13 %
|-13 %
|Rivian
|11,26 US-Dollar
|+9 %
|-43 %
|Lucid
|2,70 US-Dollar
|+8 %
|-74 %
Zwischenstände, keine Schlusskurse; die Quelle weist leicht abweichende Werte in Fließtext und Kursleiste aus (Tesla +12,4 bis +13 %).
Quelle: 24/7 Wall St., 23.11.2026
Das große Bild
Ist die Tesla-Aktie ein Auto- oder ein KI-Wert?
Die Rally zeigt, wie stark die Bewertung der Tesla-Aktie an Erwartungen hängt, die mit dem Autoverkauf wenig zu tun haben. Selbst nach dem Sprung liegt der Kurs seit Jahresbeginn noch rund 13 Prozent im Minus – die Erholung macht also nur einen Teil der Verluste wett. Der Wochenverlauf zeigt die Hebelwirkung: Wenn KI-Aktien fallen, fällt Tesla mit, wenn sie drehen, steigt Tesla überproportional.
Auch die Konkurrenz profitiert. Rivian gewinnt laut Quelle rund 9 Prozent, steht aber im Jahresvergleich noch 43 Prozent im Minus; das Unternehmen verliert weiter Geld, während der günstigere R2 hochläuft und nach Stückzahl im dritten Quartal 2026 das meistverkaufte Rivian-Modell war. Lucid steigt um etwa 8 Prozent, liegt aber seit Jahresbeginn 74 Prozent im Minus, weist ein Eigenkapitaldefizit aus und hängt am saudischen Staatsfonds PIF als Ankeraktionär.
Ausblick
Welche Termine sind für die Tesla-Aktie jetzt wichtig?
Nach Angaben von 24/7 Wall St. stehen am Mittwoch (25.11.) der US-Inflationsbericht PCE an, am Donnerstag (26.11.) bleibt die Börse wegen Thanksgiving geschlossen. Für die Elektroauto-Branche setzt Rivian am 9. Dezember seinen „Autonomy & AI Day“ an; Lucid will Anfang 2027 seinen Mittelfristplan vorlegen. Einen Tesla-spezifischen Termin nennt die Quelle nicht.
FAQ zur Tesla-Aktie
Wie stark steigt die Tesla-Aktie am Montag? Im frühen Handel um rund 13 Prozent auf etwa 390,62 US-Dollar (Zwischenstand).
Warum steigt die Tesla-Aktie? Auslöser ist laut 24/7 Wall St. die Rückkehr von Jensen Huang als Nvidia-CEO und die breite Technologie-Erholung; genannt wird auch FSD 15.
Wie hat sich die Tesla-Aktie seit Jahresbeginn entwickelt? Trotz des Sprungs liegt sie rund 13 Prozent im Minus.
Welches Kursziel haben Analysten für die Tesla-Aktie? Die ausgewerteten Quellen nennen kein Kursziel.
Wie reagieren Rivian und Lucid? Rivian steigt um etwa 9, Lucid um etwa 8 Prozent.
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