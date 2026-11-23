Die Rally zeigt, wie stark die Bewertung der Tesla-Aktie an Erwartungen hängt, die mit dem Autoverkauf wenig zu tun haben. Selbst nach dem Sprung liegt der Kurs seit Jahresbeginn noch rund 13 Prozent im Minus – die Erholung macht also nur einen Teil der Verluste wett. Der Wochenverlauf zeigt die Hebelwirkung: Wenn KI-Aktien fallen, fällt Tesla mit, wenn sie drehen, steigt Tesla überproportional.

Auch die Konkurrenz profitiert. Rivian gewinnt laut Quelle rund 9 Prozent, steht aber im Jahresvergleich noch 43 Prozent im Minus; das Unternehmen verliert weiter Geld, während der günstigere R2 hochläuft und nach Stückzahl im dritten Quartal 2026 das meistverkaufte Rivian-Modell war. Lucid steigt um etwa 8 Prozent, liegt aber seit Jahresbeginn 74 Prozent im Minus, weist ein Eigenkapitaldefizit aus und hängt am saudischen Staatsfonds PIF als Ankeraktionär.