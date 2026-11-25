Was verkauft Terex?

Terex verkauft sein Segment für Hubarbeitsbühnen einschließlich der Marke Genie an den kanadischen Konzern Linamar.

Wie viel bekommt Terex?

Rund 1,4 Milliarden Dollar in bar. Der Abschluss wird für 2027 erwartet.

Was bleibt von Terex übrig?

Die Sparten Umwelttechnik, Materialaufbereitung und Spezialfahrzeuge mit rund 4,3 Milliarden Dollar Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres.