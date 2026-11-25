Die Terex Aktie steht im Mittelpunkt eines der größten Umbauten im US-Maschinenbau in diesem Jahr. Am 23. November kündigte Terex an, sein Segment für Hubarbeitsbühnen zu verkaufen – und damit auch Genie, eine der bekanntesten Marken der Branche. Käufer ist der kanadische Industriekonzern Linamar. Der Preis: rund 1,4 Milliarden Dollar, zahlbar in bar.
Terex Aktie: Abschied von Genie – 1,4 Milliarden Dollar für den radikalen Konzernumbau
Die Terex Aktie steht vor einer neuen Ära. Der US-Maschinenbauer verkauft sein Geschäft mit Hubarbeitsbühnen samt der bekannten Marke Genie für rund 1,4 Milliarden Dollar in bar an den kanadischen Zulieferer Linamar. Übrig bleibt ein schlankerer Konzern mit höheren Margen. Die Analyse zeigt, was der Deal für Anleger bedeutet.
Der Deal
Genie wechselt nach Kanada
Genie baut Arbeitsbühnen, mit denen Handwerker und Bauarbeiter in große Höhen gelangen – ein Massengeschäft, das stark vom Bauzyklus und von großen Vermietern abhängt. Linamar besitzt mit Skyjack bereits einen Hersteller in diesem Markt. Beide Marken sollen künftig unter dem Dach einer neuen Sparte namens Linamar Access Group gebündelt werden. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im Jahr 2027, vorbehaltlich der nötigen Genehmigungen.
Das neue Terex
Kleiner, aber profitabler
Nach dem Verkauf konzentriert sich Terex auf drei Bereiche: Umwelttechnik wie Müllfahrzeuge, Anlagen zur Aufbereitung von Gestein und Recyclingmaterial sowie Spezialfahrzeuge. Zusammen kamen diese Sparten in den ersten neun Monaten des Jahres auf rund 4,3 Milliarden Dollar Umsatz. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei etwa 16,4 Prozent, der Auftragsbestand bei 6,2 Milliarden Dollar. Für die Terex Aktie heißt das: weniger Abhängigkeit vom schwankenden Bühnengeschäft, dafür ein Portfolio mit stabileren Erlösen.
Den Verkaufserlös will Terex laut Konzernchef Simon Meester für drei Dinge nutzen: den Abbau von Schulden, Rückflüsse an die Aktionäre und weiteres Wachstum. Wie das Geld genau aufgeteilt wird, hat das Unternehmen noch nicht beziffert.
Terex trennt sich vom bekanntesten Namen im Haus – und setzt auf Müllautos, Brecher und Spezialfahrzeuge mit höherer Marge.
Die Risiken
Was bis 2027 noch passieren kann
Bis zum Abschluss vergeht noch viel Zeit, und Genehmigungen sind nicht garantiert. Zudem verliert Terex mit dem Bühnengeschäft einen großen Teil seines Umsatzes und seine bekannteste Marke. Ob der Markt den schlankeren Konzern höher bewertet, hängt davon ab, wie überzeugend Terex den Erlös einsetzt. Für die Terex Aktie beginnt damit eine Phase, in der das Management den Umbau mit Zahlen belegen muss.
Häufige Fragen zur Terex Aktie
Was verkauft Terex?
Terex verkauft sein Segment für Hubarbeitsbühnen einschließlich der Marke Genie an den kanadischen Konzern Linamar.
Wie viel bekommt Terex?
Rund 1,4 Milliarden Dollar in bar. Der Abschluss wird für 2027 erwartet.
Was bleibt von Terex übrig?
Die Sparten Umwelttechnik, Materialaufbereitung und Spezialfahrzeuge mit rund 4,3 Milliarden Dollar Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der genannten Wertpapiere.
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