Laut Bitcoin Sistemi, das CoinGlass-Daten auswertet, drehte der Markt am Dienstag, nachdem die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang zunächst für Erholung gesorgt hatte. Bitcoin verlor in 24 Stunden bis zum Abend 4,77 Prozent auf rund 59.774 Dollar. Berichte über höhere US-Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern, laut Bloomberg noch ohne feste Sätze, belasteten zusätzlich die Risikobereitschaft. Miner mit hoher Verschuldung und hohem Beta reagieren auf solche Tage überproportional.

Das Muster ist nicht neu. Schon am 15. Oktober 2026 hatten TeraWulf, Core Scientific, Cipher Mining und IREN laut Hokanews jeweils mehr als 12 Prozent verloren, damals nach einer über den Erwartungen liegenden US-Inflation und einem breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Aktien. Bitcoin wurde dort gar nicht als Hauptgrund genannt.