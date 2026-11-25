Die TeraWulf Aktie (Ticker WULF, ISIN US88080T1043) hat am Dienstag, 24. November 2026, 13,15 Prozent verloren, die Core Scientific Aktie (Ticker CORZ, ISIN US21874A1060) 11,17 Prozent. Beide Krypto-Aktien gaben damit ihre Gewinne vom Wochenstart wieder ab. Auslöser war ein doppelter Schlag: Bitcoin rutschte unter 60.000 Dollar, und die Tech- und KI-Werte, an denen die Miner inzwischen mit hängen, gerieten erneut unter Druck.
TeraWulf Aktie und Core Scientific Aktie: 13 und 11 Prozent Minus an einem Tag – wie viel Bitcoin steckt noch in den Minern?
Die Krypto-Aktien TeraWulf und Core Scientific haben ihre Gewinne vom Wochenstart an einem Tag wieder abgegeben. Bitcoin unter 60.000 Dollar und schwache KI-Werte treffen Unternehmen, die längst auch Rechenzentren vermieten.
Für Anleger, die auf Bitcoin und Krypto-Aktien zugleich setzen, ist das die entscheidende Frage: Verhalten sich TeraWulf und Core Scientific noch wie Bitcoin-Hebel, oder sind sie zu KI-Infrastrukturwerten geworden, die vom Kryptokurs nur noch mitgezogen werden?
Der Auslöser
Warum fallen TeraWulf und Core Scientific so stark?
Laut Bitcoin Sistemi, das CoinGlass-Daten auswertet, drehte der Markt am Dienstag, nachdem die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang zunächst für Erholung gesorgt hatte. Bitcoin verlor in 24 Stunden bis zum Abend 4,77 Prozent auf rund 59.774 Dollar. Berichte über höhere US-Zölle auf Waren aus China, der EU und weiteren Ländern, laut Bloomberg noch ohne feste Sätze, belasteten zusätzlich die Risikobereitschaft. Miner mit hoher Verschuldung und hohem Beta reagieren auf solche Tage überproportional.
Das Muster ist nicht neu. Schon am 15. Oktober 2026 hatten TeraWulf, Core Scientific, Cipher Mining und IREN laut Hokanews jeweils mehr als 12 Prozent verloren, damals nach einer über den Erwartungen liegenden US-Inflation und einem breiten Ausverkauf bei Technologie- und KI-Aktien. Bitcoin wurde dort gar nicht als Hauptgrund genannt.
Geschäftsmodell
Sind Bitcoin-Miner heute noch Bitcoin-Aktien?
Viele Miner verlagern Teile ihrer Energie- und Rechenzentrums-Infrastruktur auf die Vermietung an KI- und Hochleistungsrechen-Kunden. Das macht die Aktien abhängig von KI-Nachfrage, Finanzierungskosten und der Rentabilität der Projekte, nicht nur vom Bitcoin-Kurs. Wenn Tech-Aktien fallen, treffen die Verkäufe deshalb auch die Miner. Wenn Bitcoin fällt, sinken die Einnahmen aus dem verbleibenden Mining-Geschäft. Beides zugleich ist der Albtraum-Tag, den die Aktien am Dienstag erlebt haben.
|Wert
|Veränderung
|Einordnung
|TeraWulf (WULF)
|–13,15 %
|Miner mit KI-Rechenzentrums-Geschäft
|Core Scientific (CORZ)
|–11,17 %
|Miner und Hosting-Anbieter
|Bitcoin
|–4,77 %
|Leitwährung des Kryptomarkts
|Ether
|–5,25 %
|zweitgrößte Kryptowährung
Prozentveränderungen laut Quelle; Börsenkurse in Nasdaq-Handelszeit.
Quelle: CoinGlass/Bitcoin Sistemi (Stand Abend 24.11.)
Das große Bild
Wie stark hängen die Krypto-Aktien an Zinsen und Zöllen?
Der Mittwoch bringt die nächste Prüfung: Um 14:30 Uhr MEZ erscheint der US-PCE-Preisindex für Oktober. Fällt der Wert höher aus als erwartet, könnte das die Zinsängste verstärken, die Wachstumswerte und Krypto-Aktien seit Wochen belasten. Matthew Sigel von VanEck nennt laut Bitcoin Sistemi straffe Kreditbedingungen und einen starken Dollar als Belastung; die Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq habe ein Vier-Jahres-Hoch erreicht. Für Miner, die Rechenzentren oft über Schulden und Anleihen finanzieren, sind höhere Zinsen ein direkter Kostenfaktor. Wer die TeraWulf Aktie oder die Core Scientific Aktie verfolgt, sollte das im Blick behalten, ebenso die Frage, wie sich Strategy und Coinbase am selben Tag schlagen.
Ausblick
Was sollten Anleger bei Krypto-Aktien jetzt beobachten?
Wichtig sind der Bitcoin Kurs rund um die Marke von 60.000 Dollar, der PCE-Wert am Nachmittag, die weitere Zolldebatte sowie neue Meldungen der Miner zu Rechenzentrumsverträgen und Finanzierung. Auch Verkäufe oder Kapitalmaßnahmen der Unternehmen können Kurse belasten. Aktiencheck.de gibt dazu kein Urteil und keine Kursprognose ab.
FAQ
Häufige Fragen zur TeraWulf Aktie und Core Scientific Aktie
Warum ist die TeraWulf Aktie am 24.11.2026 gefallen? Sie verlor 13,15 Prozent, weil Bitcoin unter 60.000 Dollar rutschte und KI- sowie Tech-Werte unter Druck standen (Quelle: CoinGlass via Bitcoin Sistemi).
Was macht Core Scientific? Core Scientific betreibt Rechenzentren für das Bitcoin-Mining und die Vermietung von Rechenleistung an Kunden.
Hängen Krypto-Aktien am Bitcoin Kurs? Teilweise: Mining-Erlöse folgen dem Bitcoin-Preis, doch das KI-Geschäft koppelt die Aktien zusätzlich an die Stimmung im Tech-Sektor.
Wie riskant sind Krypto-Aktien? Sehr: Tagesschwankungen von über 10 Prozent sind möglich, ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden.
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