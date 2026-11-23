Trotz der starken Zahlen verlor die Teradyne Aktie nach der Vorlage rund 7 Prozent und fiel auf etwa 274 Dollar. Der Grund war der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet das Management 1,25 bis 1,35 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist im Mittel nicht mehr als im Quartal davor. Anleger, die an Wachstumsraten von 70 Prozent gewöhnt waren, werteten das als Zeichen einer Pause. Im Ausverkauf ging es dann weiter nach unten. Auch nach dem heutigen Plus liegt die Aktie rund 15 Prozent unter dem Stand nach den Zahlen (eigene Rechnung).