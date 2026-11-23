Bevor ein KI-Chip in ein Rechenzentrum wandert, wird er getestet, oft mehrfach und stundenlang. Die Maschinen dafür kommen häufig von Teradyne. Die Teradyne Aktie steht um 16:09 Uhr deutscher Zeit bei 231,88 Dollar, 13,31 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag bei rund 205 Dollar (eigene Rechnung). Damit liegt sie auf Platz neun der Tagesgewinner im Nasdaq 100. Der Sprung folgt auf die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia, die den gesamten Halbleitersektor nach oben zieht.
Teradyne Aktie: Plus 13 Prozent – jeder KI-Chip muss durch diese Maschinen, bevor er verkauft wird
Die Teradyne Aktie steigt am Montag um 13,3 Prozent auf knapp 232 Dollar und gehört zu den zehn stärksten Werten im Nasdaq 100. Das Unternehmen baut die Prüfmaschinen, durch die KI-Prozessoren und Speicherchips vor der Auslieferung laufen. Mehr als 60 Prozent des Umsatzes hängen inzwischen an künstlicher Intelligenz. Die Analyse.
Die Zahlen
Rekorde bei Speicher- und Systemtests
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um knapp 70 Prozent auf 1,31 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie hat sich mit 2,29 Dollar fast verdreifacht und lag zum sechsten Mal in Folge über den Erwartungen. Die operative Marge kletterte von gut 20 auf fast 32 Prozent. Gut vier Fünftel des Geschäfts entfallen auf Halbleitertests. Dort meldete Teradyne Rekorde bei Maschinen für Speicherchips und für komplette Systeme. Hinzu kommt eine Robotersparte, die ebenfalls ihr bestes drittes Quartal erreichte.
Der Dämpfer
Warum die Aktie nach den Zahlen fiel
Trotz der starken Zahlen verlor die Teradyne Aktie nach der Vorlage rund 7 Prozent und fiel auf etwa 274 Dollar. Der Grund war der Ausblick. Für das vierte Quartal erwartet das Management 1,25 bis 1,35 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist im Mittel nicht mehr als im Quartal davor. Anleger, die an Wachstumsraten von 70 Prozent gewöhnt waren, werteten das als Zeichen einer Pause. Im Ausverkauf ging es dann weiter nach unten. Auch nach dem heutigen Plus liegt die Aktie rund 15 Prozent unter dem Stand nach den Zahlen (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Die Teradyne Aktie ist ein Spätzünder im KI-Boom. Prüfmaschinen werden bestellt, wenn neue Chipgenerationen in die Massenfertigung gehen, also mit Verzögerung. Das erklärt die starken Zahlen des Sommers und den verhaltenen Ausblick. Für Anleger ist wichtig, dass das Management mit den nächsten Quartalszahlen ein neues Langfristziel vorlegen will. Erst dann wird klarer, ob die Pause eine Atempause oder der Beginn eines Abschwungs ist. Die heutige Erholung sagt darüber nichts aus.
FAQ
Häufige Fragen zur Teradyne Aktie
Was macht Teradyne?
Teradyne baut Prüfmaschinen für Halbleiter und elektronische Systeme sowie Industrieroboter.
Warum steigt die Teradyne Aktie heute?
Die Halbleiterwerte erholen sich nach der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia kräftig.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Teradyne Aktie?
ISIN US8807701029, WKN 859892, Handelssymbol TEY (Deutschland), US-Handelssymbol TER (Nasdaq).
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