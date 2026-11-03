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TeamViewer Q3-Zahlen: 25,5%-Kurssturz trotz KI-Boom - das Problem mit der Kundenbindung

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 11:23 10 Min.

TeamViewer senkt die Umsatzprognose und verliert mehr als 25% an der Börse – trotz Fortschritten bei KI und Großkunden.

Ein Kurssturz um mehr als ein Viertel, eine gesenkte Umsatzprognose und zugleich Fortschritte bei künstlicher Intelligenz: Die TeamViewer-Aktie (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker: TMV) erlebt nach den Quartalszahlen vom 3. November 2026 einen massiven Vertrauensverlust. Im vorliegenden Kursstand fällt das Papier um 1,84 Euro beziehungsweise 25,52% auf 5,39 Euro und steht damit am Ende der TecDAX-Tabelle. Die Börse reagiert auf eine unangenehme Diskrepanz: Neue Produkte gewinnen Kunden, doch auf Konzernebene schrumpfen Umsatz und bereinigtes Ergebnis. TMV TMV — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Der Absturz wirft eine entscheidende Frage auf: Entsteht hier eine Chance durch eine überzogene Marktreaktion – oder preist die Börse zu Recht ein, dass TeamViewers Rückkehr zu Wachstum länger dauert? Die Zahlen liefern Argumente für beide Seiten. Kurzfristig wiegen die Warnsignale allerdings schwer. Prognosesenkung: Aus Wachstum wird Rückgang Die wichtigste Nachricht betrifft den Ausblick. TeamViewer erwartet für 2026 nun einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 1% bis 2%. Zuvor hatte das Unternehmen eine Entwicklung zwischen Stagnation und einem Wachstum von 3% in Aussicht gestellt. Vergleichsbasis ist der Pro-forma-Umsatz des Vorjahres von 767,5 Millionen Euro. Am Mittelpunkt der Prognosespanne verschiebt sich die Erwartung damit von plus 1,5% auf minus 1,5%. Rechnerisch entspricht diese Veränderung bei konstanten Wechselkursen rund 23 Millionen Euro Umsatz. Das ist keine separate Unternehmensprognose, verdeutlicht aber die Größenordnung der Korrektur. Als Ursachen nennt TeamViewer verzögerte Abschlüsse großer Enterprise-Verträge und neue wirtschaftliche Unsicherheiten in Europa. Hinzu kommt nach Aussagen von Vertriebsvorstand Mark Banfield die Unsicherheit über den US-Bundeshaushalt, die größere Abschlüsse mit öffentlichen Kunden verzögert. Damit geraten ausgerechnet Geschäfte unter Druck, die den nächsten Wachstumsschub liefern sollen. Eine gut gefüllte Vertriebspipeline genügt nicht: Erst unterschriebene Verträge schaffen verbindliches Geschäft. Für die Aktie ist deshalb besonders problematisch, dass sich Hoffnungen auf Wachstum erneut stärker auf das kommende Jahr verlagern. Warum der Kursverlust so heftig ausfällt Mit dem angegebenen Minus von 25,52% verliert TeamViewer in der Momentaufnahme mehr als ein Viertel seines Börsenwerts. Die Schlussposition im TecDAX unterstreicht, wie negativ die Anleger die neuen Informationen zunächst aufnehmen. Die Kursreaktion lässt sich als erheblicher Vertrauensabschlag interpretieren. Bei einem Softwareunternehmen bewerten Anleger nicht nur den aktuellen Gewinn, sondern auch die Aussicht auf wiederkehrende, steigende Erlöse. Wird aus erwartetem Wachstum ein Umsatzrückgang, können sowohl die Gewinnannahmen als auch die Bereitschaft sinken, dafür einen hohen Bewertungsaufschlag zu zahlen. Hinzu kommt ein Glaubwürdigkeitsproblem: Das Management beschreibt eine zunehmende Dynamik bei neuen Angeboten, muss aber gleichzeitig die Jahresziele zurücknehmen. Das muss kein Widerspruch sein, weil junge Produkte zunächst nur einen Teil des Geschäfts ausmachen. Es erhöht jedoch den Druck, ihre Erfolge bald auch auf Konzernebene nachzuweisen. Aus dem starken Abschlag allein folgt keine Unterbewertung. Ein optisch niedriger Aktienkurs sagt wenig darüber aus, ob die nachhaltig erzielbaren Gewinne und Mittelzuflüsse attraktiv bewertet sind. Ebenso wäre es voreilig, aus einem einzelnen Handelstag das endgültige Urteil über die Strategie abzuleiten. Q3-Zahlen: Die Schwäche reicht über den Ausblick hinaus Im dritten Quartal erzielte TeamViewer einen Umsatz von 184,5 Millionen Euro nach 192,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem ausgewiesenen Rückgang von rund 3,9%. Währungsbereinigt betrug das Minus 2,2%. Der Annual Recurring Revenue, kurz ARR, lag bei 736,9 Millionen Euro und sank währungsbereinigt um 0,6%. Diese Kennzahl bildet das annualisierte wiederkehrende Geschäftsvolumen ab und ist ein wichtiger Hinweis auf die Entwicklung der Vertragsbasis. Sie ist allerdings weder mit bereits verbuchtem Jahresumsatz noch mit einem garantierten künftigen Mittelzufluss gleichzusetzen. TeamViewer bezeichnet den Umsatz als nachlaufenden Indikator, der Verbesserungen im Neugeschäft erst zeitversetzt widerspiegele. Das ist bei Abonnementmodellen grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdings zeigt auch der nahezu stagnierende ARR noch keine breite Wachstumsbeschleunigung. In den ersten neun Monaten erreichte der Umsatz 550,4 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Pro-forma-Basis entsprach das währungsbereinigt einem Minus von 1,3%. Auf IFRS-Basis ergab sich dagegen ein währungsbereinigtes Plus von 2,1%. Die unterschiedlichen Vergleichsgrundlagen sind wichtig: Die günstigere IFRS-Wachstumsrate darf nicht mit einer entsprechend starken Entwicklung auf vergleichbarer Basis verwechselt werden. Hohe Marge, aber deutlich weniger operativer Gewinn TeamViewer bleibt hochprofitabel. Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte im dritten Quartal 42,8%. Für das Gesamtjahr hält Finanzvorstand Michael Wilkens an der Prognose von rund 43% fest. Das bietet eine gewisse Stabilität, verdeckt aber nicht die rückläufige Ergebnisentwicklung. Das bereinigte EBITDA sank um 10% auf 78,9 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal waren es 87,7 Millionen Euro gewesen. Gleichzeitig ging die Marge von 45,7% auf 42,8% zurück – ein Minus von 2,9 Prozentpunkten. Die laufenden Gesamtkosten stiegen trotz Investitionen nur um 1,3% auf 105,6 Millionen Euro. Dennoch traf der Umsatzrückgang das Ergebnis deutlich. Eine unveränderte Margenprognose bedeutet bei einer niedrigeren Umsatzbasis zudem nicht automatisch einen unveränderten absoluten Gewinn. Das berichtete Konzernergebnis stieg zwar um 26% auf 36,0 Millionen Euro. Wesentlicher Grund war jedoch, dass sich frühere Verluste aus Währungsumrechnungseffekten eines konzerninternen Darlehens im Zusammenhang mit der 1E-Akquisition nicht wiederholten. Das bereinigte Konzernergebnis sank dagegen um 18% auf 43,1 Millionen Euro, der bereinigte unverwässerte Gewinn je Aktie um 19% auf 0,27 Euro. Die unterschiedlichen Gewinnkennzahlen erzählen somit verschiedene Geschichten. Das höhere berichtete Nettoergebnis ist kein Beleg für eine verbesserte operative Ertragskraft. Kundenbindung: Hier liegt die eigentliche Bewährungsprobe Besonders aufmerksam sollten Anleger auf die Kundenbindung schauen. Die Enterprise-Netto-Umsatzbindungsrate, die sogenannte NRR, sank auf 93%. Im zweiten Quartal hatte sie bei 94%, im Vorjahresquartal bei 97% gelegen. Auch die zusätzlich ausgewiesene bereinigte Betrachtung blieb mit 96% unter der Marke von 100%. Eine NRR unter 100% bedeutet vereinfacht, dass das betrachtete Geschäft mit bestehenden Kunden nach Erweiterungen, Reduzierungen und Abwanderung schrumpft. Neue Kunden müssen diese Lücke zunächst schließen, bevor daraus zusätzliches Gesamtwachstum entsteht. Konzernchef Oliver Steil spricht die Schwäche offen an: "Die Konvertierung unserer Pipeline ist weiterhin zu langsam und unsere Kundenbindung zu niedrig." Dieser Satz bringt die Herausforderung auf den Punkt. TeamViewer muss gleichzeitig mehr Interessenten zu zahlenden Kunden machen und bestehende Kunden besser halten beziehungsweise zu zusätzlichen Ausgaben bewegen. Produktinnovationen helfen nur dann nachhaltig, wenn sie diese beiden Aufgaben erleichtern. Im Geschäft mit kleinen und mittleren Kunden, dem SMB-Segment, gibt es erste Stabilisierungssignale. Der ARR sank allerdings weiterhin um 3,7% auf währungsbereinigter Basis auf 499,3 Millionen Euro. Der SMB-Umsatz ging währungsbereinigt um 5,4% auf 124,2 Millionen Euro zurück. Da dieser Bereich noch immer rund zwei Drittel des Quartalsumsatzes stellt, bleibt seine Entwicklung für den Konzern entscheidend. TeamViewer ONE: Ein Hoffnungsträger mit messbaren Fortschritten Die positive Seite der Meldung beginnt bei TeamViewer ONE. Die Plattform steht inzwischen für rund 10% des Enterprise-ARR, nachdem ihr Anteil neun Monate zuvor noch nahezu bei null gelegen hatte. 208 Enterprise-Kunden nutzen das Angebot – rund 4% der gesamten Enterprise-Kundenbasis. Dass diese relativ kleine Kundengruppe bereits einen deutlich größeren Anteil am Enterprise-ARR repräsentiert, spricht für die Relevanz des Angebots bei umsatzstarken Unternehmen. Gleichzeitig zeigt die geringe bisherige Verbreitung, dass weiteres Ausbaupotenzial besteht. Das Neugeschäft und Upselling bei TeamViewer ONE und DEX haben sich laut Unternehmen währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr versechsfacht. Das ist ein starkes Signal, allerdings kein sechsfaches Wachstum des Gesamtumsatzes. Die Kennzahl bezieht sich auf einen begrenzten Teil des Geschäfts und darf nicht auf den gesamten Konzern übertragen werden. Auch ein Wechsel bestehender Kunden auf die neue Plattform ist nicht automatisch vollständig zusätzlicher Umsatz. Entscheidend bleibt, wie viel Mehrgeschäft TeamViewer tatsächlich gewinnt und ob die Plattform Abwanderungen reduziert. Enterprise wächst, reicht aber noch nicht als Gegengewicht Der Enterprise-ARR stieg währungsbereinigt um 6,7%. Im obersten Kundensegment mit jeweils mehr als 200.000 Euro ARR betrug das Wachstum sogar 13%. Die Dynamik lag dort zwei Prozentpunkte über dem zweiten Quartal. Der Enterprise-Umsatz erhöhte sich währungsbereinigt um 5,5% auf 60,3 Millionen Euro. TeamViewer erzielt also Fortschritte bei größeren Unternehmen. Bislang reicht das jedoch nicht aus, um die Schwäche im umfangreicheren SMB-Geschäft vollständig aufzufangen. Die Chance liegt darin, dass Großkunden mehrere Funktionen der Plattform nutzen und ihre Verträge schrittweise ausweiten. Das Risiko besteht in längeren Entscheidungsprozessen und einer höheren Abhängigkeit von einzelnen größeren Abschlüssen. Genau diese Verzögerungen belasten nun den Jahresausblick. Für 2027 setzt das Management auf den Ausbau des Enterprise-Vertriebs in EMEA, eine bessere Dynamik in den USA und neue Vertragschancen. Diese Aussicht ist plausibel als strategisches Ziel, aber noch kein nachgewiesener Wachstumsschub. KI: Mehr Nutzung muss zu mehr Geschäft führen TeamViewer meldet inzwischen 70.000 KI-Kunden. Die Zahl der KI-unterstützten Session Insights stieg gegenüber dem Vorquartal um 64% auf 4,6 Millionen zum Ende des dritten Quartals. Anfang November wurde bereits die Marke von 5,5 Millionen überschritten. Neue Funktionen wie Tia Troubleshooting, Automations und das Resolution Center sollen IT-Teams nicht nur bei der Analyse unterstützen, sondern auch bei der kontrollierten automatisierten Fehlerbehebung. Ein konkretes Anwendungsbeispiel liefert AkzoNobel. Der Konzern nutzt TeamViewer DEX für mehr als 25.000 Geräte an 995 Standorten. Nach den veröffentlichten Angaben sank die Zahl der IT-Support-Tickets um mehr als 40%; in einem Quartal wurden über 52.000 Minuten Support-Zeit eingespart. Solche Ergebnisse können im Vertrieb überzeugender sein als allgemeine KI-Versprechen. Sie zeigen einen wirtschaftlichen Nutzen beim Kunden. Allerdings lässt sich der Erfolg eines einzelnen Anwenders nicht auf die gesamte Kundenbasis übertragen. Auch steigende Nutzungszahlen belegen für sich genommen noch keinen entsprechend höheren Umsatz oder Gewinn bei TeamViewer. Die zentrale Frage lautet deshalb: Kann das Unternehmen den nachgewiesenen Kundennutzen in zusätzliche Vertragsabschlüsse, höhere Ausgaben und bessere Bindung übersetzen? Cashflow und Finanzierung schaffen Zeit für den Umbau Ein Lichtblick ist die Liquiditätsgenerierung. Der operative Cashflow stieg im dritten Quartal um 21% auf 41,2 Millionen Euro. Der um Effekte der 1E-Akquisition bereinigte Levered Free Cash Flow erhöhte sich um 29% auf 27,3 Millionen Euro. Allerdings halfen dabei Working-Capital-Effekte. Solche Veränderungen bei Forderungen, Verbindlichkeiten und Zahlungszeitpunkten sind wirtschaftlich relevant, lassen sich aber nicht beliebig wiederholen. Der verbesserte Cashflow sollte deshalb nicht mit einer gleich starken Verbesserung des laufenden Gewinns verwechselt werden. Die Netto-Finanzverbindlichkeiten sanken gegenüber Ende Juni um 13,8 Millionen Euro auf 819,0 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad blieb bei 2,5 auf Basis des bereinigten Pro-forma-EBITDA der letzten zwölf Monate. Bis Jahresende strebt TeamViewer einen Wert von rund 2,3 an. Durch Refinanzierungen verlängerte sich die durchschnittliche Restlaufzeit der Finanzverbindlichkeiten von 2,5 auf 3,4 Jahre. Das reduziert kurzfristigen Finanzierungsdruck. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf 18%. Die Bilanz bietet damit mehr Handlungsspielraum, bleibt aber durch die Verschuldung geprägt. Refinanzierungen verschaffen Zeit; dauerhaft sinken die Risiken vor allem durch verlässliche Mittelzuflüsse und weiteren Schuldenabbau. Fazit: Der Markt verlangt Beweise statt weiterer Wachstumshoffnungen TeamViewer verfügt über eine hohe bereinigte Profitabilität, steigende Cashflows und neue Produkte mit erkennbarer Nachfrage. Das unterscheidet die Lage von einer Krise ohne operative Perspektive. TeamViewer ONE, DEX und automatisierter IT-Support können eine Grundlage für eine Erholung bilden. Kurzfristig überwiegen dennoch die Belastungen: Die Umsatzprognose sinkt, die Kundenbindung bleibt unzureichend und das bereinigte Ergebnis geht zurück. Der Erfolg einzelner Angebote hat das Gesamtgeschäft bislang nicht in einen nachhaltigen Wachstumskurs geführt. Nach dem Kurssturz auf 5,39 Euro ist die Aktie günstiger als zuvor. Ob sie damit attraktiv bewertet ist, entscheidet sich jedoch an der Entwicklung von Vertragsabschlüssen, Bestandskundengeschäft und Cashflow. Eine bloße Rückkehr zu optimistischeren Aussagen reicht dafür nicht. Der wichtigste nächste Beweis wäre eine bessere Kundenbindung bei gleichzeitig beschleunigten Enterprise-Abschlüssen. Gelingt das, könnte der heutige Vertrauensverlust zumindest teilweise aufgeholt werden. Bleibt der Fortschritt aus, droht die erhoffte Erholung erneut nach hinten zu rücken. Die Haltung bleibt deshalb kurzfristig bärisch, bei vorhandenen Chancen auf einen späteren Turnaround. Teile diesen Artikel mit deinen Freunden – bevor jemand versucht, den Kurssturz mit "Haben Sie die Aktie schon aus- und wieder eingeschaltet?" zu beheben. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 3. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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