TeamViewer Aktie steigt trotz Short-Attacke: 3,85% gegen den Softwarekonzern - droht die nächste Verkaufswelle?

Die TeamViewer-Aktie steht vor einer spannenden Bewährungsprobe. Der Schlusskurs von 4,88 Euro und das Tagesplus von 1,203 Prozent zeigen eine positive kurzfristige Kursreaktion, während gleichzeitig zwei große institutionelle Investoren ihre Wetten auf fallende Kurse ausgebaut haben. BlackRock erhöhte seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,81 Prozent auf 0,95 Prozent, WorldQuant von 0,49 Prozent auf 0,52 Prozent. Zusammen mit Capital Fund Management, AQR Capital Management und Citadel Securities summieren sich die zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen auf 3,85 Prozent des Aktienkapitals. **Die entscheidende Frage für die TeamViewer-Aktie lautet nun, ob die fundamentale Geschäftsentwicklung die Skepsis der Hedgefonds bestätigt oder ob positive operative Überraschungen eine stärkere Kurserholung auslösen können.** Kurzfristig bleibt die Aktie angesichts der institutionellen Short-Positionierung anfällig für Schwankungen. Langfristig werden jedoch die Entwicklung des Softwaregeschäfts, die Profitabilität und die Cashflow-Stärke über den nachhaltigen Börsenerfolg entscheiden. Anleger sollten deshalb besonders aufmerksam verfolgen, ob weitere Leerverkäufer ihre Positionen erhöhen oder erste größere Rückzüge einsetzen. Denn an der Börse kann sich das Kräfteverhältnis zwischen Bullen und Bären manchmal schneller verändern, als selbst professionelle Investoren erwarten.