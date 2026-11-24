Warum steigt die TeamViewer Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Softwarewerte sind am Dienstag gefragt, während Chipaktien fallen. Nach dem starken Kursverlust greifen zudem erste Käufer zu.

Ist die TeamViewer Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 3,03 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Gewinnern im SDAX.

Warum ist die TeamViewer Aktie im November eingebrochen?

Am 3. November senkte das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 auf einen Rückgang von 1 bis 2 Prozent.