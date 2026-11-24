Ein Plus von 3,03 Prozent auf 4,426 Euro: Für die TeamViewer Aktie ist das am Dienstag der dritte Platz unter den SDAX Gewinnern und ein seltener guter Tag. Der Göppinger Spezialist für Fernwartungssoftware hat seit Anfang November mehr als ein Drittel seines Börsenwerts verloren. Jetzt greifen erste Käufer zu.
TeamViewer Aktie: SDAX Gewinner am Abend – plus 3 Prozent, nach dem 28-Prozent-Crash regt sich erstes Leben
Die TeamViewer Aktie gewinnt am Dienstag 3,03 Prozent auf 4,426 Euro und ist SDAX Gewinner. Softwarewerte sind gefragt, während Chipaktien einbrechen. Drei Wochen nach der Prognosesenkung bleibt die Lage aber angespannt, Leerverkäufer bauen aus.
Der Auslöser
Warum die TeamViewer Aktie als SDAX Gewinner zulegt
Eine neue Meldung von TeamViewer gibt es am Dienstag nicht. Der Kursgewinn folgt einem Muster, das sich durch den ganzen Handelstag zieht: Anleger verkaufen Halbleiterwerte und kaufen Software. Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Symbol: NEM) legte gut 3 Prozent zu, auch ATOSS Software und GFT Technologies stehen unter den SDAX Gewinnern. Wer wie TeamViewer besonders tief gefallen ist, profitiert von solchen Tagen überdurchschnittlich.
Hinzu kommt eine Nachricht aus der Vorwoche, die im Ausverkauf kaum beachtet wurde. Am 17. November vereinbarte TeamViewer eine europaweite Vertriebspartnerschaft mit dem IT-Dienstleister Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Symbol: BC8) für die Plattform TeamViewer ONE. Die Partner planen ein gemeinsames europäisches Kompetenzzentrum.
Der Hintergrund
Der 3. November und die Frage, ob das schon der Boden ist
Der Absturz hat ein Datum. Am 3. November senkte TeamViewer die Umsatzprognose für 2026: Statt eines Wachstums von bis zu 3 Prozent erwartet der Konzern währungsbereinigt einen Rückgang von 1 bis 2 Prozent. Als Gründe nannte das Unternehmen verzögerte Abschlüsse großer Firmenkunden und neue wirtschaftliche Unsicherheit in Europa. Im dritten Quartal lag der Umsatz bei 184,5 Millionen Euro, die bereinigte EBITDA-Marge bei 42,8 Prozent. Die TeamViewer Aktie brach an diesem Tag um mehr als ein Viertel ein, in der Spitze um rund 28 Prozent.
Seitdem ging es weiter abwärts. Goldman Sachs senkte das Kursziel am 11. November von 6,00 auf 5,20 Euro und blieb bei „Neutral“, Kepler Cheuvreux nahm die Kaufempfehlung zurück. Leerverkäufer setzen auf weiter fallende Kurse: Capital Fund Management erhöhte seine Position am 20. November auf 1,00 Prozent des Aktienkapitals. Ein Plus von 3 Prozent ändert daran wenig. Ob der SDAX Gewinner des Tages einen Boden gefunden hat, wird sich erst zeigen, wenn das wichtige vierte Quartal vorliegt.
FAQ
Häufige Fragen zur TeamViewer Aktie
Warum steigt die TeamViewer Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Softwarewerte sind am Dienstag gefragt, während Chipaktien fallen. Nach dem starken Kursverlust greifen zudem erste Käufer zu.
Ist die TeamViewer Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 3,03 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Gewinnern im SDAX.
Warum ist die TeamViewer Aktie im November eingebrochen?
Am 3. November senkte das Unternehmen die Umsatzprognose für 2026 auf einen Rückgang von 1 bis 2 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der TeamViewer Aktie?
ISIN DE000A2YN900, WKN A2YN90, Handelssymbol TMV (Xetra), US-Handelssymbol TMVWY (ADR, OTC).
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