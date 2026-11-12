TeamViewer Aktie im Kursdrama: Minus 4 Prozent trotz Short-Rückzug - droht die nächste Verkaufswelle?

Die TeamViewer-Aktie befindet sich in einer schwierigen Ausgangslage. Während der Kurs um 4,214 Prozent auf 4,842 Euro fällt, hat Citadel Securities (Europe) Limited seine Netto-Leerverkaufsposition am 11. November 2026 von 0,68 Prozent auf 0,58 Prozent reduziert. Das entspricht einer Verringerung um rund 14,7 Prozent. Gleichzeitig bleiben BlackRock Financial Management mit 0,81 Prozent, Capital Fund Management mit 0,91 Prozent und AQR Capital Management mit 0,89 Prozent auf der Short-Seite vertreten. Insgesamt summieren sich die vier zuletzt gemeldeten Positionen auf 3,19 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Damit bleibt das institutionelle Leerverkaufsinteresse erheblich. Die Positionsreduzierung von Citadel ist zwar ein bemerkenswertes Signal, stellt aber noch keine grundlegende Trendwende bei der Positionierung professioneller Investoren dar. Für TeamViewer wird entscheidend sein, ob das Unternehmen seine Wachstumsperspektiven überzeugend untermauern, die Profitabilität stärken und das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen kann. Die entscheidende Erkenntnis: Citadel nimmt etwas Druck heraus, doch die übrigen Leerverkäufer bleiben engagiert. Damit könnte die TeamViewer-Aktie auch in den kommenden Wochen ein besonders spannender, aber risikoreicher Börsenwert bleiben.