TeamViewer Aktie im Kurs-Schock! Fünf Leerverkäufer im Fokus - warum Citadel ausgerechnet jetzt zurückrudert!

Die TeamViewer-Aktie erlebt einen turbulenten Börsentag! Der Kurs des deutschen Softwareunternehmens bricht um 4,903 Prozent auf nur noch 5,14 Euro ein. Doch während die Anleger erhebliche Kursverluste verkraften müssen, sorgt eine überraschende Entwicklung bei den institutionellen Leerverkäufern für Aufmerksamkeit: Citadel Securities (Europe) Limited hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,79 auf 0,68 Prozent reduziert. Das entspricht einem Rückgang des bisherigen Short-Engagements um rund 13,9 Prozent. Gleichzeitig halten Capital Fund Management, AQR Capital Management, SIH Partners und BlackRock Financial Management weitere zuletzt gemeldete Positionen auf fallende TeamViewer-Kurse. Zusammengerechnet erreichen die fünf Positionen 3,50 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Warum reduziert Citadel seine Short-Wette, während die Aktie massiv unter Druck gerät? Und könnte die beträchtliche Positionierung der Leerverkäufer bei einer positiven Überraschung plötzlich zum Problem für die Hedgefonds werden?