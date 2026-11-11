TeamViewer Aktie: BlackRock setzt auf fallende Kurse - doch die Börse schlägt überraschend zurück!

BlackRock ist keineswegs der einzige professionelle Marktteilnehmer, der bei TeamViewer auf der Short-Seite engagiert ist. Insgesamt fünf Finanzmarktakteure halten zuletzt ausgewiesene Netto-Leerverkaufspositionen, die zusammen 3,79 Prozent des Aktienkapitals erreichen. Besonders auffällig ist Capital Fund Management SA. Der Finanzmarktakteur hält eine zuletzt am 5. November 2026 gemeldete Netto-Leerverkaufsposition von 0,91 Prozent und damit das größte der fünf ausgewiesenen Engagements. Knapp dahinter folgt AQR Capital Management, LLC mit einer am 20. Oktober gemeldeten Position von 0,89 Prozent. BlackRock Financial Management liegt nach seiner jüngsten Aufstockung mit 0,81 Prozent auf dem dritten Platz. Auch Citadel Securities (Europe) Limited ist auf der Short-Seite vertreten und hält eine am 4. November gemeldete Netto-Leerverkaufsposition von 0,68 Prozent. Hinzu kommt SIH Partners, LLLP mit einer zuletzt am 6. Oktober ausgewiesenen Position von 0,50 Prozent. Zusammen ergeben diese fünf Engagements einen Anteil von 3,79 Prozent des Aktienkapitals. Allerdings handelt es sich um die Summe der jeweils zuletzt veröffentlichten Positionen und nicht um eine vollständig bestätigte tagesaktuelle Gesamtquote. Kleinere Positionen unterhalb der gesetzlichen Veröffentlichungsschwelle und Veränderungen ohne erneute Veröffentlichung können die tatsächliche Situation beeinflussen. Für Anleger bleibt die Erkenntnis bemerkenswert: Gleich fünf professionelle Marktteilnehmer sind auf der Short-Seite engagiert, obwohl die TeamViewer-Aktie aktuell kräftig zulegt.