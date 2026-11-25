Warum ist die TeamViewer Aktie abgestürzt?

Wegen einer gesenkten Umsatzprognose: TeamViewer erwartet 2026 nun sinkende Erlöse.

Wie profitabel ist TeamViewer?

Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 43 Prozent liegen.

Was ist Tia?

Ein neuer KI-Agent für autonomen IT-Support.