Die TeamViewer Aktie erlebte Anfang November einen rabenschwarzen Tag. Der Göppinger Softwarekonzern kassierte die Umsatzprognose und rechnet für 2026 nun mit einem währungsbereinigten Rückgang von 1 bis 2 Prozent – zuvor waren bis zu 3 Prozent Wachstum geplant. Die Aktie brach daraufhin um gut 25 Prozent auf rund 5,28 Euro ein und fiel auf ein Allzeittief.
TeamViewer Aktie: Minus 25 Prozent an einem Tag, Allzeittief, Umsatz schrumpft – ist der Fernwartungs-Pionier jetzt ein Schnäppchen oder eine Falle?
TeamViewer rechnet 2026 erstmals mit sinkenden Umsätzen, die Aktie stürzte auf ein Rekordtief. Doch die Marge bleibt hoch und große Investoren greifen zu. Was die TeamViewer Aktie jetzt bewegt.
Die Ursache
Verzögerte Großkunden, Abwanderung bei 1E
Als Gründe nennt TeamViewer verzögerte Abschlüsse großer Unternehmensverträge und die schwache Konjunktur in Europa. Zudem wanderten einige Kunden zu Wettbewerbern ab. Besonders die Übernahme des Softwareanbieters 1E entwickelt sich zur Belastung – sie sollte eigentlich den Durchbruch im Geschäft mit Großkunden bringen.
Der Lichtblick
Hohe Marge und neue KI
Trotz Umsatzrückgang bleibt TeamViewer hochprofitabel: Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 43 Prozent liegen. Mit dem KI-Agenten „Tia“ für autonomen IT-Support will der Konzern neue Impulse setzen. Laut Medienberichten nutzten große Investoren wie der norwegische Staatsfonds und BlackRock den Kursrutsch zum Einstieg.
Die TeamViewer Aktie ist zum Turnaround-Fall geworden. Die hohe Marge sorgt für Substanz – den Beweis für neues Wachstum muss das Management erst noch liefern.
Häufige Fragen zur TeamViewer Aktie
Warum ist die TeamViewer Aktie abgestürzt?
Wegen einer gesenkten Umsatzprognose: TeamViewer erwartet 2026 nun sinkende Erlöse.
Wie profitabel ist TeamViewer?
Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei rund 43 Prozent liegen.
Was ist Tia?
Ein neuer KI-Agent für autonomen IT-Support.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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