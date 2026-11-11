TeamViewer Aktie +4,9%: TecDAX-Gewinner trotz Kurszielsenkung

Das Risiko liegt deshalb darin, dass Anleger aus einem starken Börsentag zu weitreichende Schlüsse ziehen. Bleibt das Kerngeschäft unter Druck, könnte die neue Zuversicht rasch auf die Probe gestellt werden. Umgekehrt könnten belastbare Zeichen einer Stabilisierung Anlass geben, die Perspektiven neu zu beurteilen.