Kleine Korrektur beim IT-Großhändler: Barclays-Analyst Guy Hardwick bleibt bei „Equal Weight“ für die TD-SYNNEX-Aktie und senkt das Kursziel von 287 auf 282 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 235,44 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Abstand von rund 20 Prozent.
TD-SYNNEX-Aktie: IT-Großhändler unter Druck – Barclays senkt das Ziel leicht
Barclays-Analyst Guy Hardwick senkt das Kursziel für die TD-SYNNEX-Aktie von 287 auf 282 US-Dollar und bleibt bei „Equal Weight“. Rechnerisch bleibt ein Abstand von rund 20 Prozent.
Steckbrief
- Unternehmen
- TD SYNNEX Corporation
- Handelssymbol
- SNX (NYSE)
- Analyst
- Guy Hardwick
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt, Ziel gesenkt)
- Kursziel
- 282 US-Dollar (zuvor 287 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur TD-SYNNEX-Aktie
Leicht gesenktes Ziel – Hardwick bleibt neutral
Guy Hardwick nimmt sein Kursziel nur leicht zurück. An der neutralen Einstufung ändert sich nichts.
TD SYNNEX gehört zu den größten Distributoren von IT-Hardware, Software und Cloud-Diensten weltweit. Das Geschäftsjahr endet im November.
Barclays hatte das Kursziel im September von 278 auf 287 US-Dollar angehoben. Ende Oktober war die Aktie deutlich gefallen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Guy Hardwick zu lesen ist:
Leichte Zielsenkung
Das Kursziel sinkt um 5 auf 282 US-Dollar.
Neutrale Einstufung
Barclays bleibt bei „Equal Weight“ und erwartet eine Entwicklung im Rahmen des Sektors.
Rechnerischer Abstand
Das Ziel liegt rund 20 Prozent über dem Schlusskurs vom 16. November.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Vorsicht trotz Abstand
Trotz des deutlichen Abstands zum Kursziel bleibt Barclays neutral. Viele andere Häuser empfehlen die Aktie laut Investing.com zum Kauf.
Die Zahlen zum Geschäftsjahresende stehen nach dem Abschluss im November an.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Guy Hardwick. Die Bestätigung mit Kurszielsenkung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 282 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
TD SYNNEX Corporation (SNX): Halten, Kursziel 282,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Guy Hardwick, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Guy Hardwick, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.